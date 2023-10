Israël, les terroristes du Hamas et les combats récurrents autour de la bande de Gaza

La bande de Gaza – ou Gaza – est une étendue de terre de 140 milles carrés située le long de la mer Méditerranée, entre l’Égypte et Israël. Il comprend les villes de Rafah, Khan Younis, Deir al-Balah, Jabalia, Al-Nazlah et Gaza.

Les Égyptiens ont occupé la bande de Gaza par le biais d’un régime militaire de 1949 à 1956, puis de nouveau de 1957 à 1967. Les Israéliens ont occupé la bande de Gaza en 1967, pendant la guerre des Six Jours, en commençant par une frappe aérienne qui a détruit l’armée de l’air égyptienne. Le conflit a commencé le 5 juin 1967 et s’est terminé le 10 juin, entraînant la possession par Israël du Bassin sacré, y compris la vieille ville de Jérusalem et Gaza ainsi que la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

« La guerre des Six Jours a été l’une des plus grandes victoires de l’histoire d’Israël », a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu en 2017.

QU’EST-CE QUE LE HAMAS ? UN APERÇU DU GROUPE ISLAMIQUE QUI A ATTAQUÉ ISRAËL

La bande de Gaza, où résident actuellement des millions de Palestiniens, a ensuite été saisie par le Hamas, un groupe terroriste soutenu par l’Iran qui s’oppose brutalement à l’existence d’Israël.

La violence entre Israéliens et Palestiniens se produit depuis des années, non seulement en Israël, mais aussi à Gaza et en Cisjordanie, tuant des milliers de civils ces dernières années.

Le Hamas, classé groupe terroriste par le Département d’État américain, a brutalisé et tué des milliers de civils, dont plusieurs Américains, lors d’une attaque surprise contre Israël le matin du 7 octobre, tirant des roquettes depuis la bande de Gaza. Le bruit des tirs de roquettes a pu être entendu à Gaza alors que les habitants rapportaient des affrontements armés le long de la barrière de séparation avec Israël, près de la ville de Khan Younis, dans le sud du pays.

Plus de 100 civils israéliens ont été capturés par les terroristes du Hamas et sont retenus en otages à Gaza. Les médiateurs qataris négocient avec les responsables du Hamas pour libérer les Israéliens actuellement captifs. Les otages comprennent des civils, de la petite enfance aux personnes âgées. Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré qu’il était au courant d’informations publiées dimanche selon lesquelles des Américains pourraient figurer parmi les otages. Lundi matin, l’administration Biden n’en avait pas encore confirmé la validité.

Les Forces de défense israéliennes ont encerclé lundi la frontière de Gaza, où sont stationnés des dizaines de milliers de soldats israéliens, et ont repris le contrôle de la zone. Le même jour, le ministre israélien de l’Énergie et des Infrastructures, Israël Katz, a ordonné que l’approvisionnement en eau de la bande de Gaza soit coupé.

« J’ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza », a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant au commandement sud de Tsahal à Beer Sheva. « Il n’y aura pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé ».

Gallant a ajouté : « Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence. »

Beer Sheva, une ville située à environ 40 km au sud de Gaza, vient en aide aux blessés, y compris ceux qui se trouvent dans un état grave et critique.