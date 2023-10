Le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens ont violé de manière flagrante le droit international et ont fait preuve d’un mépris effrayant pour la vie humaine en commettant des crimes cruels et brutaux, notamment des exécutions sommaires de masse, des prises d’otages et des tirs aveugles à la roquette sur Israël, a déclaré Amnesty International aujourd’hui. Alors que les preuves des horreurs qui se sont produites dans le sud d’Israël continuent d’émerger, Amnesty International poursuivra ses enquêtes afin de déterminer l’ensemble des crimes relevant du droit international.

En Israël, plus de 1 200 personnes – pour la plupart des civils, dont des enfants – ont été tuées et 2 400 ont été blessées depuis le début des attaques au petit matin du 7 octobre. À Gaza, au moins 1 200 personnes, dont des enfants, ont été tuées par les représailles militaires israéliennes. Le blocus récemment intensifié, qui a complètement coupé l’approvisionnement en eau, en électricité, en nourriture et en carburant, aggrave la crise humanitaire déjà catastrophique à Gaza. Le blocus imposé par Israël équivaut à une punition collective qui constitue également un crime de guerre.

Des séquences vidéo analysées par le Crisis Evidence Lab d’Amnesty International montrent des combattants palestiniens, le premier jour des attaques, tirant délibérément sur des civils et prenant des civils en otages. Lors de l’un des incidents les plus flagrants survenus au festival Nova Music, au moins 260 personnes ont été tuées, tandis que d’autres sont toujours portées disparues.

« Le massacre de civils est un crime de guerre et rien ne peut justifier ces attaques répréhensibles. Nous avons vérifié des vidéos effrayantes montrant des hommes armés tirant sur des civils et les emmenant en otages. Une vidéo inquiétante montre des hommes armés faisant défiler une femme dans le centre de Gaza, comme une scène de cauchemar. Tous les civils enlevés, y compris les enfants, doivent être libérés immédiatement. Ces crimes doivent faire l’objet d’une enquête dans le cadre de l’enquête en cours de la Cour pénale internationale sur les crimes commis par toutes les parties au conflit actuel », a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International.

« Le bilan bien documenté des crimes de guerre d’Israël n’excuse pas les actions horribles des groupes armés palestiniens, ni ne les dispense de respecter leurs obligations en vertu du droit international de respecter les principes fondamentaux d’humanité et de protection des civils.

Cette enquête se concentre sur certains crimes de guerre et violations des droits humains commis par le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens depuis le 7 octobre. Il s’agit du premier rapport issu des recherches en cours d’Amnesty International sur l’escalade de la violence et les violations des droits humains qui ont lieu à Gaza et en Israël. Au moins 1 200 Palestiniens ont été tués à Gaza et plus de 5 600 blessés.

« Alors que les représailles des forces israéliennes frappent Gaza, Amnesty International insiste sur le fait que ni la sécurité ni la justice ne pourront être obtenues par un bain de sang civil à Gaza et par des punitions collectives », a déclaré Agnès Callamard.

Les attaques contre Israël ont commencé par un barrage de tirs aveugles de roquettes depuis Gaza, suivis d’une incursion en Israël du Hamas et d’autres groupes armés palestiniens. Des milliers de roquettes ont atterri dans plusieurs zones du centre et du sud d’Israël et ont atteint Tel Aviv. Ces attaques illégales ont tué à la fois des Israéliens et des Palestiniens. Ils ont également frappé des villages palestiniens non reconnus dans la région du Néguev/Naqab, tuant au moins six civils, dont cinq enfants. Ces communautés négligées vivent déjà dans des situations précaires, sans accès à des abris.

En plus des horribles exécutions sommaires de civils qui ont eu lieu dans plusieurs endroits du sud d’Israël, au moins 150 otages ont été emmenés à Gaza, dont des enfants et des ressortissants étrangers, selon les responsables israéliens.

L’enlèvement de civils est interdit par le droit international et la prise d’otages constitue un crime de guerre. Tous les civils retenus en otages doivent être libérés immédiatement, sans condition et indemnes. Toutes les personnes détenues en captivité doivent être traitées humainement, conformément au droit international et bénéficier de soins médicaux.

Des vidéos vérifiées par Amnesty International montrent des combattants du Hamas enlevant et tuant intentionnellement des civils dans et autour des communautés résidentielles israéliennes proches de la bande de Gaza, le 7 octobre.

Des images prises plus tard dans la journée montrent six hommes en tenue militaire emmenant quatre civils, les mains liées dans le dos. Les corps sans vie de ces civils apparaissent dans une autre vidéo prise au même endroit. Amnesty a vérifié des vidéos contenant des images choquantes similaires, filmées dans les kibboutz de Kfar Aza, dans les kibboutz de Reim et le long de la route 232, montrant des hommes armés tirant à bout portant sur des voitures et sur un civil caché dans un abri anti-aérien.

Par exemple, des vidéos du kibboutz Be’eri analysées par Amnesty montrent deux hommes en tenue militaire tirant à bout portant sur une voiture et tuant le conducteur et deux passagers avant d’entrer dans la communauté. Les trois corps sont ensuite filmés en train d’être évacués dans une voiture par deux hommes armés.

Attaque contre le festival de musique Nova

Un incident qui a fait un bilan civil particulièrement élevé ce jour-là a été l’attaque contre le festival de musique Nova, organisé près de la frontière de Gaza, où au moins 260 personnes ont été tuées. L’attaque contre le festival a commencé vers 7 heures ou 7 h 30 par un barrage de tirs de roquettes depuis Gaza, suivis par des combattants de groupes armés. Le Crisis Evidence Lab d’Amnesty International a pu vérifier le lieu et l’heure de 18 vidéos, filmées principalement par des survivants. Au moins une des vidéos semble avoir été filmée par des membres des groupes armés impliqués.

Sept vidéos vérifiées montrent des hommes armés tirant sur des civils, tandis que des coups de feu continus se font entendre en arrière-plan. Cinq vidéos montrent des personnes tentant de s’enfuir, notamment en passant par un champ voisin ou en se cachant derrière des buissons. Dans une vidéo, un homme armé tire directement sur un civil gisant au sol. Dans une autre vidéo, des hommes armés tirent directement sur des voitures qui tentent de fuir le terrain du festival. Cinq vidéos montrent des personnes prises en otage.

Amnesty International s’est entretenue avec une survivante de 22 ans. Dès que l’agitation a commencé, il a couru vers une zone boisée, où il a creusé un trou avec ses mains et s’est enterré parmi les arbres, utilisant tout ce qu’il pouvait voir pour couvrir son corps. Il y est resté six heures, durant lesquelles il a entendu des tirs constants. À un moment donné, il a suffisamment levé la tête pour voir des combattants tirer dans le dos des personnes en fuite.

« Ensuite, j’ai pu dire qu’ils jetaient du carburant partout pour brûler la zone, j’entendais et sentais le feu. À ce moment-là, j’ai réalisé que je n’avais pas le choix : soit je pars et je me fais tirer dessus, soit je suis brûlé dans cette cachette. Je ne peux pas dormir la nuit et je ne peux pas être seul. Chaque fois que j’essaie de fermer les yeux, je me souviens de l’horreur de la scène – des corps partout, des gens coincés dans des voitures en feu, l’odeur du sang », a-t-il déclaré.

Yaacov Argamani, dont la fille, Noa, a été prise en otage, a déclaré qu’il avait commencé à s’inquiéter samedi matin après avoir entendu les sirènes et qu’il n’avait pas pu rejoindre Noa. Il a dit:

«Je sentais que quelque chose n’allait pas. J’ai eu un mauvais pressentiment. Je ne peux pas l’expliquer, je suis père, et vous savez, quand les parents ressentent quelque chose de mal, nous ne pouvons pas l’expliquer. J’ai donc essayé de la contacter, mais je n’ai pas réussi à la joindre.

Yaacov a contacté les hôpitaux à la recherche de sa fille, mais ils n’avaient aucune trace d’elle. Il a ensuite reçu un appel téléphonique d’une personne lui disant avoir vu une vidéo de Noa emmené à moto dans la bande de Gaza. Il a déclaré à Amnesty International :

« Je ne pouvais pas y croire, je n’y ai cru que lorsque j’ai vu plus tard d’autres vidéos, où je pouvais la voir dans une moto, son petit ami dans un autre véhicule à côté d’elle, emmenés dans la bande de Gaza. Je ne peux pas arrêter de penser à elle.

Uri David, dont les enfants Tair et Hodaya David, tous deux portés disparus, a déclaré dans un communiqué du 9 Conférence de presse d’octobre:

« Cela fait 48 heures et beaucoup de familles ne savent rien. Rien. J’étais en contact avec mes filles hier matin au téléphone. Ils gisaient par terre… et j’entends en arrière-plan comme s’il s’agissait d’un champ de tir… des cris en arabe tout autour. J’ai entendu cela et je leur ai dit de se mettre à terre et de s’allonger, face contre terre, et de se tenir la main. Ne respire même pas. Retiens ta respiration. Ce n’était pas facile. J’ai été au téléphone avec eux pendant environ 30 minutes. Jusqu’à ce que j’entende quatre respirations, un halètement intense, puis – ils ne répondirent pas. Je demande au monde entier de voir cela. Nous devons récupérer nos enfants le plus tôt possible.

Appels à l’action pour mettre fin aux atrocités récurrentes

Amnesty International appelle la communauté internationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits humains des Palestiniens et des Israéliens soient pleinement protégés et pour garantir justice et réparation aux victimes.

Amnesty International appelle également les autorités israéliennes et les groupes armés palestiniens à respecter strictement le droit international humanitaire : avant tout en garantissant l’humanité dans la conduite des hostilités, en prenant les mesures nécessaires…