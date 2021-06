Israël Le Parlement vote un nouveau gouvernement, mettant fin au règne de Netanyahu

Le Parlement israélien, la Knesset, a approuvé dimanche son nouveau gouvernement – ​​et un nouveau Premier ministre pour la première fois en 12 ans – lors d’un vote extrêmement mince de 60-59.

Le vote, qui sonne à la direction d’une coalition très diversifiée et bricolée de partis de droite, de gauche, centristes et islamistes, a évincé Benjamin Netanyahu, le dirigeant le plus ancien d’Israël. Cela a également épargné à Israël la perspective d’une cinquième élection en moins de deux ans.

Maintenant, après s’être battu et avoir essayé plusieurs options politiques pour rester au pouvoir, Netanyahu se retirera et le millionnaire technologique et législateur israélien Naftali Bennett, que beaucoup décrivent comme plus à droite que son prédécesseur, prendra le poste de Premier ministre.

Le vote de dimanche à la Knesset a été entaché de chaos et de railleries, alors que certains législateurs de droite, dont ceux du parti Likoud de Netanyahu, ont insulté Bennett, le qualifiant de « traître » et de « menteur » pour s’être allié avec les partis de gauche et arabes. Au moins quatre politiciens ont été expulsés de la session par le président Yariv Levin.

Bennett, ancien collaborateur de Netanyahu, a poursuivi son discours pré-vote au milieu du chahut, louant Netanyahu comme ayant « travaillé dur et fidèlement pour l’État d’Israël ». Mais il a également insisté sur la nécessité d’un nouveau leadership.

« Nous avons arrêté le train avant l’abîme », a déclaré M. Bennett. « Le temps est venu pour différents dirigeants, de toutes les parties du peuple, d’arrêter, d’arrêter cette folie. »

Dans une déclaration, le président américain Joe Biden a félicité Bennett et d’autres dirigeants du nouveau gouvernement et du nouveau cabinet.

« J’ai hâte de travailler avec le Premier ministre Bennett pour renforcer tous les aspects des relations étroites et durables entre nos deux nations. Israël n’a pas de meilleur ami que les États-Unis. Le lien qui unit notre peuple est la preuve de nos valeurs communes et de nos décennies de coopération étroite et alors que nous continuons à renforcer notre partenariat, les États-Unis restent inébranlables dans leur soutien à la sécurité d’Israël. »