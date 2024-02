Israël lance une « série de frappes au Liban » alors que les tensions avec le Hezbollah soutenu par l’Iran montent en flèche

Jérusalem — L’armée israélienne a déclaré mercredi que ses avions de combat “avaient lancé une série de frappes au Liban”, faisant craindre une guerre entre les deux pays après des mois de tirs transfrontaliers et une tension croissante alimentée par la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. . L’armée israélienne n’a donné aucun autre détail sur les frappes aériennes, mais les médias libanais ont indiqué que trois villages avaient été touchés.

Ces frappes ont eu lieu quelques heures après que des tirs venant du Liban ont blessé plusieurs personnes dans le nord d’Israël, selon les médecins. Sept personnes ont été blessées, dont cinq dans la ville de Safed, ont indiqué les secours du Magen David Adom.

Une équipe médicale israélienne transporte une personne blessée par une roquette tirée depuis le sud du Liban, à l'hôpital Ziv, dans la ville de Safed, au nord d'Israël, le 14 février 2024.



Un photographe de l’AFP a vu des médecins et des soldats évacuer un blessé par hélicoptère militaire de l’hôpital Ziv de Safed.

Il n’y a eu aucune réclamation immédiate pour les lancements de fusées depuis Groupe militant libanais Hezbollahqui a échangé des tirs quasi quotidiens avec les troupes israéliennes depuis le début de la guerre à Gaza il y a plus de quatre mois.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré mardi que les tirs depuis le sud du Liban cesseraient “lorsque l’attaque sur Gaza cesserait et qu’il y aurait un cessez-le-feu” entre les alliés palestiniens du groupe, le Hamas et Israël.

“S’ils (Israël) élargissent la confrontation, nous ferons de même”, a prévenu Nasrallah dans un discours télévisé.



Les craintes grandissent quant à un nouveau conflit à grande échelle entre Israël et le Hezbollah. L’incendie transfrontalier a déjà contraint des dizaines de milliers de personnes à être évacuées des deux côtés de la frontière.

Depuis que la guerre entre le Hamas et Israël a été déclenchée par l’attaque terroriste brutale du groupe militant palestinien du 7 octobre, au moins 243 personnes ont été tuées au Liban, pour la plupart des combattants du Hezbollah, mais aussi 30 civils, selon un décompte de l’AFP.

Du côté israélien, neuf soldats et six civils ont été tués, selon les chiffres officiels israéliens.

Une guerre totale entre Israël et le Hezbollah, qui comme le Hamas est soutenu par l’Iran, constituerait une escalade inquiétante du conflit au Moyen-Orient. Le Hezbollah est considéré comme une force combattante beaucoup plus importante et bien mieux équipée que le Hamas, et c’est également l’une des factions politiques les plus puissantes du Liban.

Nasrallah s’est vanté l’année dernière que le Hezbollah disposait de quelque 100 000 combattants, ce qui en ferait une force de combat plus importante que l’armée libanaise.

Tout comme le Hamas, allié du groupe, le Hezbollah est désigné comme organisation terroriste par le gouvernement américain depuis près de deux décennies et plusieurs de ses dirigeants, dont Nasrallah, sont répertoriés comme terroristes mondiaux.