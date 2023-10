Mais Daniel Hagari, porte-parole militaire, a ensuite présenté l’opération plus modestement aux journalistesaffirmant que les Forces de défense israéliennes « augmenteraient progressivement leurs activités terrestres dans la bande de Gaza et l’ampleur de leurs forces ».

La formulation prudente dément les rapports faisant état de violents combats menés par des unités relativement petites de Tsahal qui ont pénétré dans Gaza, soutenues par des chars, des hélicoptères et des frappes aériennes. Bien qu’intenses, ces campagnes ne correspondent pas à l’invasion massive que Tsahal s’est positionnée pour lancer et indiquent que la guerre pourrait être menée dans le cadre d’engagements plus petits et ciblés plutôt que d’une poussée massive à travers l’enclave densément peuplée.

Au cours des dernières 24 heures, les responsables israéliens ont signalé que l’incursion dans le nord de Gaza serait la première étape d’une opération en plusieurs volets visant à démanteler les capacités militaires du Hamas. “La campagne se poursuivra jusqu’à nouvel ordre.” Gallant a dit.

L’administration Biden a soigneusement gardé le silence depuis que les forces israéliennes sont entrées et sont restées à Gaza vendredi après-midi. Lors d’une conférence de presse alors que l’opération était en cours, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a refusé à plusieurs reprises de confirmer qu’une nouvelle opération était en cours, pointant les journalistes vers les déclarations officielles israéliennes. Quelques instants avant ces remarques, le porte-parole de Tsahal, le major Nir Dinar, a déclaré à POLITICO qu’« il y a des forces à l’intérieur de Gaza au moment où nous parlons ».

Beaucoup de choses sont en jeu : la perception mondiale d’Israël alors qu’il mène une guerre urbaine qui met encore plus en péril les civils ; la résilience du Hamas, qui a eu des années pour piéger l’enclave qu’il dirige ; l’efficacité du plan du président Joe Biden visant à soutenir publiquement Israël tout en faisant pression en privé pour une opération militaire plus limitée ; et le sort des 230 otages détenus à Gaza.

Les États-Unis ont demandé à Israël de ne pas lancer une invasion totale, craignant que cela ne mette en danger la vie des otages et n’entraîne une augmentation du nombre de victimes civiles. Les premiers instants de cette apparente campagne semblent plus limités – même si les responsables israéliens insistent sur le fait que la guerre finira par s’étendre.

Les responsables israéliens, en interne et avec des partenaires étrangers, ont discuté de la possibilité de retarder une vaste invasion terrestre pour négocier davantage de libérations d’otages. Mais Gallant a mis cette idée de côté : « Plus nous frappons l’ennemi plus fort, plus il y a de chances que l’ennemi accepte des solutions pour rendre les êtres chers. »

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur l’opération. L’augmentation du nombre de frappes aériennes israéliennes a mis hors service les télécommunications à Gaza, ont déclaré des entreprises palestiniennes, entraînant une panne d’électricité qui a rendu difficile la connexion des résidents et la coordination des organisations humanitaires entre les livraisons d’aide. La plupart de ce que l’on sait vient des déclarations officielles des Forces de défense israéliennes, qui nient toute responsabilité dans la panne.

« Depuis vendredi soir, des forces de combat combinées composées de blindés, du génie de combat et d’infanterie opèrent sur le terrain dans le nord de la bande de Gaza », a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué samedi matin. « Dans le cadre de l’opération, les soldats de Tsahal ont identifié des cellules terroristes qui tentaient de lancer des missiles antichar et des obus de mortier et les ont frappées. Les soldats de Tsahal ont également identifié et détruit une structure piégée.

L’armée israélienne a également déclaré avoir tué le chef du réseau aérien du Hamas, Asem Abu Rakaba, et Ratib Abu Tzahiban, commandant des forces navales du Hamas de la brigade de la ville de Gaza. L’armée a ajouté qu’elle avait frappé 150 tunnels et bunkers appartenant au Hamas.

« Ce que nous observons actuellement à Gaza est ce qu’on appelle une « poussée de reconnaissance » », a déclaré Mick Mulroy, ancien haut responsable du Pentagone pour le Moyen-Orient. « Cette tactique est appliquée aux grandes formations d’unités dans lesquelles de petits éléments localisent et exploitent rapidement les faiblesses de l’ennemi. Une fois les faiblesses, les coutures et les lacunes découvertes, ils amènent les parties du corps principal de l’assaut.

« Au fil du temps, nous avons pu voir l’ensemble des forces terrestres à Gaza pleinement engagées dans la lutte contre le Hamas grâce à cet effort », a poursuivi Mulroy.

L’ancien chef du Commandement central américain, le général des Marines à la retraite Frank McKenzie, a déclaré que des mouvements ciblés vers Gaza – par opposition à une invasion à grande échelle – garantissent également que Tsahal ne soit pas mis à rude épreuve.

“C’est un combat d’infanterie”, a-t-il déclaré. « Beaucoup va être mis sur les gens sur le terrain, pas seulement sur les lignes de front, mais derrière les lignes de front, pour garantir votre sécurité. [and] que le Hamas ne va pas surgir derrière vous et attaquer vos postes de commandement, vos postes de secours médicaux et tous vos éléments logistiques.

Le Hamas est équipé avec des milliers de gallons de carburant qui peuvent être utilisés pour les véhicules et les roquettes, des munitions, beaucoup de nourriture, d’eau et de médicaments – une indication du temps qu’il lui a fallu pour se préparer à un combat comme celui-ci. Avant cette nouvelle phase, le ministère de la Santé de Gaza avait affirmé que près de 8 000 Palestiniens avaient été tués lors des frappes de représailles israéliennes et du siège de Gaza, qui a suivi l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué 1 400 Israéliens.

Dans ses propres remarques samedi, Gallant a décrit l’opération en termes sévères, en disant : « Ce ne sera pas une guerre de courte durée. C’est une longue guerre qui exigera que nous soyons forts, en tant qu’individus, en tant que société et en tant que dirigeants. Surtout, nos forces de sécurité seront fortes. C’est une guerre contre notre maison. C’est une guerre que nous n’avons pas choisie. C’est soit nous, soit eux.