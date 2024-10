Israël lance une opération terrestre au Liban

L’invasion terrestre du Liban, très attendue par Israël, semblait commencer tôt mardi, alors que son armée a déclaré que ses troupes avaient commencé des raids « limités » contre des cibles du Hezbollah dans la zone frontalière.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré dans un communiqué sur Telegram que leurs cibles étaient situées dans des villages proches de la frontière qui constituaient « une menace immédiate pour les communautés israéliennes du nord d’Israël ». Il a indiqué que l’armée de l’air et l’artillerie soutenaient les forces terrestres avec des « frappes précises ».

« L’armée israélienne continue d’opérer pour atteindre les objectifs de la guerre et fait tout ce qui est nécessaire pour défendre les citoyens d’Israël et ramener les citoyens du nord d’Israël dans leurs foyers », indique le communiqué.

Les habitants de la ville frontalière libanaise d’Aita al-Shaab ont signalé de violents bombardements ainsi que le bruit des hélicoptères et des drones au-dessus de leur tête.

REGARDER | À quoi pourrait ressembler une invasion à grande échelle: Comment pourrait se dérouler une invasion terrestre israélienne du Liban ? | À propos de ça Alors que les tensions augmentent le long de la frontière nord d’Israël avec le Liban, un haut responsable militaire israélien a déclaré que les troupes se préparaient à une potentielle invasion terrestre ciblant les avant-postes militaires du Hezbollah. Andrew Chang explique à quoi ressemblerait une invasion à grande échelle et pourquoi de nombreux dirigeants mondiaux craignent le pire. Images fournies par Getty Images et Reuters.

Environ 60 000 personnes ont été évacuées du nord d’Israël en raison des attaques quasi quotidiennes perpétrées par le groupe soutenu par l’Iran, qui ont commencé après que des militants dirigés par le Hamas depuis Gaza ont lancé leurs attaques meurtrières contre le sud d’Israël il y a près d’un an.

Une source de sécurité libanaise a déclaré lundi à Reuters que les troupes s’étaient retirées de leurs positions le long de la frontière sud du Liban avec Israël, jusqu’à environ cinq kilomètres au nord de la frontière.

Amal Al-Hourani, maire de Jdeidet Marjayoun, un village libanais à majorité chrétienne situé à moins de 10 km de la frontière, a déclaré à Reuters que deux habitants avaient apparemment reçu des appels de l’armée israélienne leur demandant d’évacuer la zone dès que possible.

Un portrait du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, au milieu des destructions causées par les frappes aériennes israéliennes à Saksakiyeh, à environ 60 kilomètres au sud de Beyrouth, le 26 septembre. (Mahmoud Zayyat/AFP/Getty Images)

L’armée israélienne a déclaré les zones autour des communautés de Metula, Misgav Am et Kfar Giladi, dans le nord d’Israël, près de la frontière avec le Liban, comme zone militaire fermée et a déclaré que l’entrée dans ces zones était interdite.

Les frappes aériennes israéliennes sur des cibles à Beyrouth et ailleurs au Liban se sont poursuivies, prolongeant une vague d’attaques de deux semaines qui a éliminé plusieurs commandants du Hezbollah, dont Nasrallah, le chef vétéran du groupe, le 27 septembre.

Les Canadiens doivent quitter le Liban

L’assassinat de Nasrallah, ainsi que la série d’attaques contre les appareils de communication du groupe, constituent le coup le plus dur porté au Hezbollah depuis que l’Iran l’a créé en 1982 pour combattre Israël.

Les frappes aériennes ont également tué environ 1 000 Libanais et forcé un million de personnes à fuir leurs foyers, selon des responsables libanais. Ce week-end, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que plus de 200 000 personnes avaient été déplacées à l’intérieur du Liban.

Affaires mondiales Canada a déclaré la semaine dernière que deux Canadiens étaient morts au Liban au milieu des hostilités. La ministre des Affaires mondiales, Mélanie Joly, a également déclaré qu’Ottawa réservait des sièges sur des vols commerciaux pour aider les Canadiens à quitter le Liban.

ÉCOUTER | Un homme de Calgary se rend au Liban pour ramener sa famille à la maison : Biden interrogé sur la possibilité d’une opération israélienne limitée au Liban Le président américain Joe Biden, qui a tenu lundi une conférence de presse sur les conséquences de l’ouragan Hélène, a répondu à une question sur l’escalade des tensions au Moyen-Orient et la possibilité que l’armée israélienne lance une opération limitée au Liban.

Dans une déclaration publié lundi sur la plateforme de médias sociaux XJoly a déclaré que le Canada avait obtenu 800 sièges supplémentaires au cours des trois prochains jours.

« Si vous êtes citoyen canadien au Liban, vous devez partir maintenant », peut-on lire dans le message. « Si on vous propose une place, prenez-la maintenant. »

REGARDER | Le président américain a posé des questions sur une éventuelle invasion israélienne du Liban : Comme ça arrive6h55Un homme de Calgary se rend au Liban pour ramener sa famille chez lui Alors que de nombreuses personnes fuyaient leurs maisons au Liban, Youssef Mustafah Saleh s’est dirigé vers le danger. Le résident de Calgary s’est envolé pour le pays ce week-end, dans un contexte d’escalade de la violence avec Israël, pour retrouver sa femme et ses cinq enfants. Il essaie maintenant de trouver un moyen de les ramener sains et saufs au Canada. Il s’est entretenu avec l’animateur de As It Happens, Nil KÖksal, de la vallée de la Bekaa au Liban.

Israël a informé les États-Unis d’un certain nombre d’opérations, a indiqué lundi le Département d’État.

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait quelque chose sur les projets d’une « opération limitée au Liban », le président américain Joe Biden a déclaré lundi : « J’en suis plus conscient que vous ne le pensez et je suis à l’aise avec leur arrêt. Nous devrions avoir un cessez-le-feu maintenant. «

Le Pentagone a annoncé lundi que les États-Unis envoyaient « quelques milliers » de soldats au Moyen-Orient pour renforcer la sécurité et défendre Israël si nécessaire. Les forces supplémentaires porteraient le nombre total de soldats dans la région à 43 000 hommes.

Le Hezbollah se dit prêt à envahir le territoire

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naim Qassem, a déclaré lundi que son groupe nommerait un nouveau chef dès que possible pour remplacer Nasrallah et a promis que l’organisation soutenue par l’Iran continuerait à combattre Israël.

« La résistance islamique continuera à affronter l’ennemi israélien pour soutenir Gaza et la Palestine, pour défendre le Liban et son peuple, et en réponse aux assassinats et aux meurtres de civils », a-t-il déclaré.

Qassem a déclaré que les combattants du Hezbollah avaient continué à tirer des roquettes jusqu’à 150 kilomètres en territoire israélien et étaient prêts à faire face à toute éventuelle incursion terrestre israélienne.

ÉCOUTER | « Dieu merci, nous ne sommes pas encore touchés », déclare un habitant d’un kibboutz israélien proche de la frontière : Comme ça arrive6h44« Dieu merci, nous ne sommes pas encore touchés », déclare un habitant d’un kibboutz israélien près de la frontière libanaise Le Hezbollah s’est engagé à envoyer davantage de roquettes sur le nord d’Israël à la suite de l’assassinat par Israël de son chef, Hassan Nasrallah. Daniella Porat Penso habite à Yiftah, une communauté israélienne située à environ un kilomètre de la frontière libanaise. Elle a parlé à l’animateur de As It Happens, Nil KÖksal, de la vie à portée de voix des explosions – et des raisons pour lesquelles elle pense que la guerre n’est pas la solution.

La France, la Grande-Bretagne et l’ONU appellent à la retenue

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exhorté lundi Israël à ne pas entreprendre d’invasion terrestre du Liban, affirmant que la France renforcerait son soutien à l’armée libanaise.

Le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a réitéré ses appels à un cessez-le-feu immédiat au milieu des informations faisant état d’une potentielle escalade du conflit israélo-libanais, après avoir discuté de la question avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken au téléphone lundi.

« Nous sommes tous deux d’accord sur la position que nous avons adoptée à l’ONU la semaine dernière, selon laquelle la meilleure voie à suivre est un cessez-le-feu immédiat et le retour à une solution politique », a déclaré Lammy à Sky News.

Israël a rejeté la semaine dernière une proposition des États-Unis et de la France appelant à un cessez-le-feu de 21 jours pour laisser le temps à un règlement diplomatique qui permettrait aux civils déplacés des deux côtés de rentrer chez eux.

Aux premières heures de lundi, une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth a coûté la vie à trois membres du Front populaire de libération de la Palestine, une petite faction de gauche de l’Organisation de libération de la Palestine.

Lorsqu’une équipe de CBC News s’est rendue sur place dans le quartier de Kola, des débris et des effets personnels étaient éparpillés autour d’un passage souterrain en face de l’immeuble qui a été touché. Une partie du trottoir semblait tachée de sang.

Jamal Hussein, 66 ans, habitant du quartier de Kola à Beyrouth, a entendu lundi l’explosion qui a détruit un immeuble et tué plusieurs membres du Front populaire de libération de la Palestine, une faction de gauche de l’Organisation de libération de la Palestine. (Jason Ho/CBC)

Jamal Hussein, 66 ans, un habitant du quartier, était assis sur une chaise de jardin en plastique près du site et a déclaré à CBC News qu’il avait entendu l’explosion pendant la nuit.

Il a déclaré qu’il faisait trop de bruit pour dormir, avec les frappes aériennes israéliennes ciblant la ville nuit après nuit, et qu’il était frustré par la récente escalade des hostilités.

La zone, à majorité sunnite, est généralement très fréquentée, mais l’armée a empêché les gens d’y entrer lundi.

Le bâtiment qui a été touché présentait des dommages structurels évidents, et certains habitants ont déclaré qu’on leur avait dit qu’il y avait encore un missile non explosé à l’intérieur. En milieu d’après-midi, on pouvait voir un drone voler à haute altitude.

Les dégâts sont visibles là où un missile a frappé un immeuble d’habitation dans le quartier à majorité sunnite de Kola, dans le centre de Beyrouth, lundi. (Jason Ho/CBC)

Un commandant du Hamas tué lors d’une frappe de lundi

Dans la ville côtière du sud de Tyr, les frappes de lundi matin ont également tué un commandant du Hamas qui travaillait pour l’agence humanitaire palestinienne UNRWA, a rapporté l’Associated Press.

Le Hamas a confirmé que Fatah Sharif Abu Al-Amine a été tué avec sa femme, son fils et sa fille lors d’une frappe aérienne sur le camp de réfugiés d’Al-Buss, l’un des 12 dédiés aux réfugiés palestiniens au Liban. L’armée israélienne a confirmé qu’elle l’avait pris pour cible.

L’UNRWA a déclaré que Sharif avait été suspendu depuis que des allégations sur ses liens avec le Hamas ont été révélées en mars. Le commissaire général de l’agence, Philippe Lazzarini, a déclaré avoir appris alors que Sharif était un « membre du parti politique du Hamas » et avait décidé de le suspendre et d’ouvrir une enquête « dès le premier jour ». Il a déclaré qu’il n’avait pas entendu dire que Sharif pourrait devenir commandant du Hamas avant lundi.

« Il a donc été suspendu, n’avait aucune fonction, n’était pas payé et faisait l’objet d’une enquête », a déclaré Lazzarini aux journalistes à Genève. « Nous sommes toujours une agence avec une procédure régulière. »