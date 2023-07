Israël lance une opération militaire en Cisjordanie — RT World News

Tsahal affirme avoir pris pour cible des « terroristes » palestiniens dans le camp de réfugiés de Jénine

Les Forces de défense israéliennes et le service de sécurité du Shin Bet ont lancé une offensive à grande échelle tôt lundi matin, cherchant à « déjouer la menace terroriste » à travers la Cisjordanie. L’opération conjointe aurait visé un quartier général de militants dans le camp de réfugiés de la ville de Jénine.

Les FDI ont confirmé avoir frappé « infrastructure terroriste » dans la ville vers 2 heures du matin, affirmant que le camp de Jénine avait été transformé en « bastion terroriste ». L’armée a déclaré avoir fait une descente dans un quartier général conjoint de plusieurs groupes armés qui « a servi de poste d’observation, de lieu de rassemblement pour les terroristes armés avant et après les actes terroristes, de cache pour les munitions et les bombes et de centre de communication. »

« Nous ne resterons pas inactifs pendant que les terroristes continuent de faire du mal aux civils en utilisant le camp de Jénine comme cachette », a ajouté l’armée israélienne dans un bref communiqué de presse.

« Nous agissons pour démanteler ce nid de frelons », un porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a déclaré dans un tweet, affirmant que « sites opérationnels utilisés par des terroristes » sont « situé à côté d’écoles, d’un centre médical et de maisons civiles. »

Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins un citoyen a été tué et un autre grièvement blessé lors du raid.

Israël a occupé la Cisjordanie pendant la guerre des Six jours de 1967 et a commencé à construire de nouvelles colonies sur le territoire. Le Conseil de sécurité de l’ONU a déclaré que ces actions avaient « aucune valeur juridique » et de constituer « une violation flagrante du droit international ». Cependant, Israël conteste cette position.

La partie palestinienne restante de la Cisjordanie est officiellement sous le contrôle du président Mahmoud Abbas, mais Israël mène régulièrement des raids militaires et policiers dans la région sous prétexte de combattre l’extrémisme et le terrorisme.