Israël lance une frappe aérienne meurtrière dans le centre de Beyrouth alors que les affrontements avec les combattants du Hezbollah se poursuivent

L’armée israélienne a exhorté jeudi les habitants de plus de 20 villes du sud du Liban à évacuer immédiatement leurs maisons alors qu’elle poursuit son incursion après avoir subi ses pires pertes en un an de combat contre le groupe armé Hezbollah soutenu par l’Iran.

L’appel à l’évacuation des villes du sud incluait la capitale provinciale Nabatieh, ce qui suggère qu’une autre opération israélienne destinée à affaiblir davantage le Hezbollah est imminente.

Israël, en guerre contre le Hamas à Gaza depuis près d’un an, a envoyé ses troupes dans le sud du Liban après deux semaines de frappes aériennes intenses, exacerbant les tensions dans un conflit qui risque d’attirer les États-Unis et l’Iran.

Dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, trois explosions ont été entendues jeudi et plusieurs larges panaches de fumée s’élevaient après de lourdes frappes israéliennes.

Pendant ce temps, le Hezbollah a déclaré avoir fait exploser un engin explosif improvisé contre les forces israéliennes infiltrant un village du sud du Liban.

À REGARDER l Les pays qui ont aidé à défendre l’attaque iranienne tenteront d’influencer la réponse israélienne, selon un analyste : Les États-Unis peuvent-ils empêcher Israël d’attaquer les sites nucléaires iraniens ? | Canada ce soir Mercredi, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il ne soutiendrait aucune frappe israélienne sur les sites nucléaires iraniens en réponse à son attaque de missiles balistiques. Jim Walsh, chercheur associé principal au programme d’études de sécurité du MIT qui était avec le président iranien la semaine dernière, affirme qu’il faut « tester » si Biden peut être persuasif à 30 jours des élections.

« Une autre nuit blanche à Beyrouth »

Du jour au lendemain, Israël a bombardé le centre de Beyrouth lors d’une attaque qui, selon le ministère libanais de la Santé, a tué neuf personnes.

Des témoins de Reuters ont rapporté avoir entendu une explosion massive qui, selon une source de sécurité, visait un bâtiment dans le quartier de Bachoura, à quelques centaines de mètres du parlement, la frappe israélienne la plus proche du centre-ville.

De la fumée s’élève jeudi du site d’une frappe aérienne israélienne à Dahiyeh, Beyrouth. (Hassan Ammar/Associated Press)

Israël a déclaré avoir mené une frappe aérienne précise sur la capitale libanaise. Des témoins de Reuters ont rapporté avoir entendu une explosion massive.

« Une autre nuit blanche à Beyrouth. Compter les explosions qui secouent la ville. Pas de sirènes d’avertissement. Ne pas savoir quelle sera la prochaine étape. Seule cette incertitude nous attend. L’anxiété et la peur sont omniprésentes », a déclaré la coordinatrice spéciale de l’ONU au Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, sur X. jeudi.

Un groupe de défense civile lié au Hezbollah a déclaré que sept de ses employés, dont deux médecins, avaient été tués dans l’attaque de Beyrouth, qui, selon Israël, était une frappe aérienne « précise ».

Israël a également déclaré avoir ciblé un bâtiment municipal dans la ville de Bint Jbeil, dans le sud du Liban, tuant 15 membres du Hezbollah, tandis que plus d’une douzaine de missiles israéliens ont également touché la banlieue sud de Dahiyeh, où le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué la semaine dernière.

Discothèque utilisée comme abri

Un jour après que l’Iran a tiré plus de 180 missiles sur Israël, Israël a déclaré mercredi que huit soldats avaient été tués lors de combats terrestres au sud du Liban alors que ses forces pénétraient chez son voisin du nord.

Près de 2 000 personnes ont été tuées, dont 127 enfants, et 9 384 blessées depuis le début des attaques israéliennes contre le Liban l’année dernière, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Firass Abiad.

La plupart des décès sont survenus au cours des deux dernières semaines.

REGARDER l Israël subit le jour de perte de troupes le plus meurtrier depuis des mois : Le Hezbollah affaibli par les attaques israéliennes mais reste une menace puissante Les attaques agressives d’Israël contre le Hezbollah après l’assassinat de son chef Hassan Nasrallah ont affaibli et désorienté le groupe militant, mais il détient toujours une grande partie de son ancien territoire et reste capable de constituer une menace militaire sérieuse.



Le Premier ministre par intérim Najib Mikati a déclaré qu’environ 1,2 million de Libanais avaient été déplacés par les attaques israéliennes.

Plus de 300 personnes déplacées ont trouvé refuge dans une discothèque de Beyrouth, autrefois connue pour ses soirées fastueuses, et son personnel utilise désormais sa liste d’invités pour enregistrer les résidents.

« Nous essayons de rester forts », a déclaré Gaelle Irani, qui était officiellement en charge des relations avec les clients, prenant une brève pause pour trouver un coin où vivre.

« C’est tout simplement bouleversant. Tellement bouleversant et triste. Mais tout comme c’était un endroit où les gens venaient s’amuser, c’est maintenant un endroit pour abriter les gens, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider et être là pour eux. »

Les Houthis ciblent Tel-Aviv

L’élimination de Nasrallah a porté un coup dur au Hezbollah, le mandataire le plus puissant de l’Iran. Le leader avait fait du groupe la force militaire et politique la plus influente du Liban, avec une large portée au Moyen-Orient.

Le Hezbollah et les autres alliés régionaux de l’Iran – les Houthis du Yémen et les groupes armés en Irak – ont lancé des attaques dans la région pour soutenir le Hamas dans sa guerre contre Israël à Gaza.

À REGARDER l Le Hezbollah ensanglanté mais invaincu, déclare un ancien responsable libanais : Israël enterre les soldats tués au Liban et nettoie après l’attaque de missiles iraniens Les Israéliens pleurent huit soldats tués lors de l’opération terrestre menée par les Forces de défense israéliennes contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Les responsables israéliens et les civils évaluent et nettoient également les dégâts causés par le barrage de missiles iranien.

Les Houthis, qui tirent des missiles, envoient des drones armés et lancent des bateaux chargés d’explosifs sur des navires commerciaux ayant des liens avec des entités israéliennes, américaines et britanniques depuis l’année dernière, ont déclaré avoir lancé avec succès une attaque contre la capitale commerciale israélienne, Tel Aviv, avec des drones. Israël a déclaré avoir intercepté jeudi matin une cible aérienne suspecte dans la région du centre d’Israël.

Les pays occidentaux ont élaboré des plans d’urgence pour évacuer les citoyens du Liban après l’escalade dramatique de mardi, mais aucun n’a encore lancé une évacuation militaire à grande échelle, bien que certains affrètent des avions alors que l’aéroport de Beyrouth reste ouvert.

Affaires mondiales Canada (AMC) n’offre pas ce qu’il appelle des « départs assistés », mais il aide les citoyens canadiens et leurs familles en organisant des sièges sur des vols commerciaux au départ du Liban.

Les vols au départ du Liban atterrissent à Istanbul, et les Canadiens qui en profitent sont responsables de leur propre billet d’avion et des arrangements ultérieurs en matière d’hébergement et de voyage.