“Le Hamas est une organisation terroriste pire que l’EI. Haiat a écrit. “Les mains des hauts responsables du Hamas sont tachées du sang de plus de 1 400 Israéliens qui ont été massacrés, assassinés, exécutés et brûlés. Ils sont responsables de l’enlèvement de plus de 220 Israéliens, dont des bébés, des enfants, des femmes et des personnes âgées. Israël condamne le invitation de hauts responsables du Hamas à Moscou, ce qui constitue un acte de soutien au terrorisme et légitime les atrocités des terroristes du Hamas. Nous appelons le gouvernement russe à expulser immédiatement les terroristes du Hamas.

La mère d’Ori, Eti Briton, a déclaré qu’elle savait que son fils serait traumatisé pendant des années, mais qu’elle avait toujours l’intention de retourner à Sderot, où elle est née, à moins d’un kilomètre de Gaza, et où les roquettes tombent encore presque quotidiennement. à la maison avec mes mains, c’est ma place », a déclaré Ori. Si je voulais déménager à Tel Aviv, qui m’achèterait ma maison ? Qui veut venir à Sdérot ? Personne.”

Dans un hôtel près de la ville de tentes qui héberge déjà des évacués, des Israéliens âgés passent le temps à discuter sur des chaises de jardin en plastique pendant que les enfants jouent dans une station d’artisanat et une aire de jeux de fortune installée sur le trottoir en brique. Les habitants des environs se portent volontaires pour faire la lessive des évacués, tandis que des thérapeutes sont amenés à aider ceux qui font face aux attaques terroristes. « J’ai l’impression d’être dans une prison », a déclaré Ori Briton, 16 ans, évacué de Sderot. « Nous ne faisons rien. Regarder la télévision, manger, dormir. C’est tout.”

Environ 70 000 civils ont été évacués du sud, près de la bande de Gaza, et 60 000 autres du nord, près de la frontière libanaise, selon l’Autorité nationale d’urgence israélienne. Les évacuations ont touché près de 100 communautés, transformant de fait des familles en réfugiés dans leur propre pays.

Les familles seront installées dans des tentes équipées de mini-réfrigérateurs et de climatiseurs à partir de la semaine prochaine, disent les bénévoles. Si les attaques à la roquette rendent les tentes à couverture souple intenables, un gymnase adjacent sera utilisé à la place pour loger les évacués.

RAMAT GAN — Dans la banlieue de Tel Aviv, un village de tentes est en train d’être érigé pour abriter une partie des quelque 130 000 Israéliens évacués du sud et du nord.

“Nous continuerons à frapper et à éliminer les dirigeants du Hamas et les agents responsables de ces attaques barbares”, a déclaré l’armée israélienne dans un message sur X annonçant la mort de Barud.

Les trois hauts responsables du Hamas qui ont été touchés faisaient tous partie du bataillon Daraj Tuffah du groupe, dans la brigade de la ville de Gaza du Hamas – qui a joué un rôle « important » dans l’attaque du 7 octobre, a déclaré l’armée israélienne. Les cibles étaient le commandant du bataillon Rifaat Abbas, le commandant adjoint du bataillon Ibrahim Jadba et le commandant du soutien au combat Tarek Maarouf.

L’armée israélienne a déclaré que Barud, aux côtés du chef du Hamas Yahya Sinwar, était responsable de la planification de l’attaque terroriste du 7 octobre contre Israël et qu’il avait auparavant servi comme commandant de bataillon du groupe militant à Khan Yunis.

Des avions de combat de Tsahal ont frappé trois hauts responsables du Hamas qui avaient participé à des attaques contre Israël, et tué le chef adjoint de la direction du renseignement du Hamas, Shadi Barud, a indiqué un communiqué conjoint de Tsahal et de l’agence de sécurité israélienne.

La fausse Une d’un journal étudiant de Northwestern affirme que l’université est “complice du génocide”

Le Daily Northwestern, le journal étudiant de l’Université Northwestern, signalé Mercredi, les étudiants qui ont récupéré des exemplaires de son journal ont vu une fausse première page déclarant que l’université était « complice du génocide des Palestiniens ». L’éditeur du journal étudiant appelé il s’agissait d’un « acte de vandalisme » et a déclaré que quelqu’un avait placé la page non autorisée sur sa véritable première page à un moment donné du processus de distribution.

La page, qui comprenait une photo prise après l’explosion de l’hôpital baptiste Al-Ahli, a été distribuée dans plus d’une douzaine de bâtiments du campus et dans les bureaux de centaines d’étudiants, selon le Quotidien, et les forces de l’ordre enquêteraient sur l’affaire.

« Bien qu’elles ne proviennent pas de notre salle de rédaction, les fausses pages ont naturellement amené les membres de la communauté à remettre en question notre crédibilité et à diminuer la confiance dans notre publication », a écrit le comité de rédaction du Quotidien dans un communiqué. déclaration. « Nous nous efforçons de couvrir sans parti pris l’impact du conflit sur les membres de la communauté dans toute notre ville et sur notre campus. »

Les campus universitaires ont été le théâtre de manifestations, de débrayages, de débats houleux et d’efforts visant à dénoncer et à humilier les étudiants en relation avec la guerre entre Israël et le Hamas.

La page comprenait également de fausses publicités, des informations parodiques et des références à des personnalités du campus.