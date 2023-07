Israël lance l’opération militaire la plus intense en Cisjordanie depuis des années

JENIN, Cisjordanie (AP) – Israël a lancé lundi son opération militaire la plus intense en Cisjordanie occupée depuis près de deux décennies, effectuant une série de frappes de drones et envoyant des centaines de soldats en mission à durée indéterminée dans un bastion militant. Au moins huit Palestiniens ont été tués et des dizaines blessés.

La répression rappelle les tactiques militaires israéliennes lors du deuxième soulèvement palestinien au début des années 2000 et intervient à un moment de pression intérieure croissante pour une réponse ferme aux récentes attaques contre les colons israéliens, y compris un fusillade le mois dernier qui a tué quatre Israéliens.

L’opération s’est déroulée dans le camp de réfugiés de Jénine, une zone du nord de la Cisjordanie connue depuis longtemps comme un bastion de militants. Les combats, qui ont commencé peu après minuit, se sont poursuivis après la tombée de la nuit.

Tout au long de la journée, une fumée noire s’est élevée des rues bondées du camp, un quartier densément peuplé qui abrite quelque 14 000 personnes, tandis que des échanges de tirs retentissaient et que des drones bourdonnaient au-dessus de leur tête. Des bulldozers militaires ont labouré des rues étroites, endommageant des bâtiments alors qu’ils dégageaient la voie pour les forces israéliennes.

« Il y a des bulldozers qui détruisent les rues, des tireurs d’élite sont à l’intérieur et sur les toits des maisons, des drones frappent des maisons et des Palestiniens sont tués dans les rues », a déclaré Jamal Huweil, un militant politique du camp, prédisant que l’opération échouerait.

L’armée a bloqué la circulation à l’entrée et à la sortie de Jénine, et la ville ressemblait à une ville fantôme. Les rues étaient vides alors que des véhicules blindés israéliens patrouillaient. Des tas de pneus enflammés et de poubelles jonchaient les ronds-points. L’électricité et l’eau ont été coupées dans le camp.

Des jeunes Palestiniens lançaient parfois des pierres sur des véhicules de l’armée avant de s’enfuir.

Avec le bruit des tirs et des explosions en arrière-plan, au moins 10 ambulances se sont précipitées vers l’hôpital local débordé alors que des proches vérifiaient si des proches étaient à l’intérieur. Une ambulance est arrivée avec un trou de balle devant.

Un Palestinien blessé est transporté à l’hôpital lors d’un raid militaire israélien dans le camp de réfugiés de Jénine, un bastion militant en Cisjordanie occupée, le lundi 3 juillet 2023. (AP Photo/Nasser Nasser)

Les Palestiniens et trois pays arabes ayant des liens normalisés avec Israël – la Jordanie, l’Égypte et les Émirats arabes unis – ont condamné l’incursion, tout comme l’Organisation de la coopération islamique, qui compte 57 pays.

Tard lundi, les dirigeants palestiniens de Cisjordanie ont tenu une réunion d’urgence et ont déclaré qu’ils mettaient fin à leurs contacts déjà limités avec Israël. Les dirigeants ont déclaré qu’un gel de la coordination de la sécurité resterait en place et ils se sont engagés à intensifier les activités contre Israël au sein des Nations Unies et des organismes internationaux. Ils prévoyaient également de minimiser les contacts avec les États-Unis.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, n’a pas été influencé.

« Ces derniers mois, Jénine est devenue un refuge pour le terrorisme. Nous mettons un terme à cela », a-t-il déclaré. Il a déclaré que les troupes détruisaient les centres de commandement des militants et confisquaient les fournitures d’armes et les usines. Il a affirmé que l’opération se déroulait avec « un minimum de dommages pour les civils ».

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole militaire en chef, a déclaré qu’il y avait eu un total d’environ 10 frappes aériennes – la plupart visant à éloigner les hommes armés des troupes au sol. Il a accusé les militants d’opérer à côté d’un bâtiment des Nations Unies et de stocker des armes à l’intérieur d’une mosquée.

Il a déclaré qu’Israël avait lancé l’opération parce qu’une cinquantaine d’attaques au cours de l’année écoulée avaient émané de Jénine.

Ni le Premier ministre ni Hagari n’ont donné d’indication quant à la fin de l’opération.

Lynn Hastings, la coordinatrice humanitaire de l’ONU dans les zones palestiniennes, a déclaré sur Twitter qu’elle était « alarmée par l’ampleur de l’opération des forces israéliennes » et a noté les frappes aériennes dans un camp de réfugiés densément peuplé. Elle a déclaré que l’ONU mobilisait l’aide humanitaire.

L’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a déclaré que de nombreux résidents du camp avaient besoin de nourriture, d’eau potable et de lait en poudre.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’au moins huit Palestiniens avaient été tués et 50 personnes blessées, dont 10 gravement. Les morts ont été identifiés comme étant de jeunes hommes et des jeunes Palestiniens, dont un garçon de 16 ans et deux de 17 ans.

Par ailleurs, un Palestinien de 21 ans a été tué par des tirs israéliens près de la ville cisjordanienne de Ramallah, a indiqué le ministère.

Des manifestants palestiniens agitent leurs drapeaux nationaux tandis que d’autres brûlent des pneus lors d’une manifestation contre un raid militaire israélien dans la ville cisjordanienne de Jénine, le long de la barrière frontalière avec Israël, à l’est de la ville de Gaza, le lundi 3 juillet 2023. (AP Photo/Adel Hanna)

Le camp de Jénine et une ville adjacente du même nom ont été un point d’éclair depuis que la violence israélo-palestinienne a commencé à s’intensifier au printemps 2022.

Israël dit qu’il a intensifié ses activités parce que l’Autorité palestinienne est trop faible pour maintenir le silence. Il accuse également son ennemi juré l’Iran de financer des groupes militants impliqués dans les combats.

Les Palestiniens rejettent ces allégations, affirmant que la violence est une réponse naturelle à 56 ans d’occupation, y compris l’intensification construction de colonies par le gouvernement israélien et augmentation de la violence des colons juifs.

Jénine a été un point de friction majeur lors du dernier soulèvement palestinien.

En 2002, quelques jours après qu’un attentat-suicide palestinien lors d’un grand rassemblement de la Pâque a tué 30 personnes, les troupes israéliennes ont lancé une opération massive dans le camp. Pendant huit jours et huit nuits, ils ont combattu les militants rue par rue, utilisant des bulldozers blindés pour détruire des rangées de maisons, dont beaucoup avaient été piégées.

Le raid de lundi est survenu deux semaines après l’autre affrontement violent à Jénine qui comprenait le mort par balle d’une adolescente de 15 ans et après que l’armée a déclaré qu’une paire de roquettes avait été tirée depuis la région la semaine dernière.

Mais il peut aussi y avoir eu des considérations politiques en jeu. Des membres éminents du gouvernement d’extrême droite de Netanyahu, qui dominée par les colons de Cisjordanie et leurs partisansont appelé à une réponse militaire plus large à la violence en cours dans la région, en particulier après la fusillade du 20 juin qui a tué quatre personnes dans la colonie juive d’Eli.

« Fiers de nos héros sur tous les fronts et ce matin en particulier de nos soldats opérant à Jénine », a tweeté le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, un ultranationaliste qui a récemment appelé Israël à tuer des milliers de militants si nécessaire. « Prier pour leur succès. »

Des experts militaires israéliens ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que l’opération se termine dans un jour ou deux. Une violence prolongée et de lourdes pertes risqueraient d’attirer de plus en plus de critiques internationales et d’attirer des militants de la bande de Gaza ou même du Liban dans les combats.

Le Jihad islamique, un groupe militant très présent à Jénine, a menacé de lancer des attaques depuis son bastion de la bande de Gaza si les combats se prolongeaient. Le groupe militant libanais du Hezbollah a également proféré des menaces, affirmant que les Palestiniens avaient « de nombreuses alternatives et moyens qui feront regretter à l’ennemi ses actes ». Le Hezbollah a mené une guerre d’un mois contre Israël en 2006.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués cette année en Cisjordanie, une partie de plus d’un pic de violence d’un an qui a vu certaines des pires effusions de sang dans la région en près de deux décennies.

Israël affirme que les raids sont destinés à repousser les militants. Les Palestiniens disent qu’une telle violence est inévitable en l’absence de tout processus politique avec Israël et de l’augmentation de la construction de colonies en Cisjordanie et de la violence des colons extrémistes.

Israël affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres protestant contre les incursions et des personnes non impliquées dans les affrontements sont également morts.