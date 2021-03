Israël a dévoilé un bracelet de suivi des coronavirus comme alternative à une quarantaine de deux semaines pour les voyageurs entrants, suscitant des préoccupations en matière de confidentialité alors qu’un tribunal de grande instance a décidé de limiter le rôle de l’agence d’espionnage du Shin Bet dans la recherche des contacts.

Un programme pilote pour le bracelet de suivi a débuté lundi à l’aéroport Ben Gourion, où 100 appareils ont été distribués aux voyageurs à l’arrivée afin d’éviter un séjour dans un hôtel de quarantaine administré par l’armée. Au lieu de cela, ceux qui optent pour le système de bracelet – qui comprend le bracelet électronique, une application pour smartphone et un dispositif de suivi mural – seront libres de rentrer chez eux pour attendre la période d’isolement de deux semaines.

Alors que l’appareil alertera les autorités si les participants s’aventuraient trop loin du tracker mural, Ordan Trabelsi, PDG de SuperCom, la société derrière le bracelet, a déclaré qu’il ne collectait aucune autre information, insistant sur le fait que la technologie est peu intrusive.

« Personne n’est obligé de le faire, mais pour ceux qui sont intéressés, cela leur donne une autre option: plus de flexibilité, » il a dit.

Nous appelons cela un «bracelet de la liberté» parce que nous n’enfermons personne, mais nous leur donnons plutôt la possibilité de rentrer chez eux.

Le projet pilote – que Trabelsi a déjà appelé à étendre à « Des milliers d’unités » pour «Utilisation à grande échelle» – peut déclencher une anxiété supplémentaire étant donné le travail passé de SuperCom avec un certain nombre de gouvernements à travers le monde pour fournir «Surveillance des délinquants» services, en utilisant sa technologie de suivi pour surveiller les prisonniers et les détenus. La société a signé un contrat l’année dernière avec une agence gouvernementale du Wisconsin pour offrir le même service et vend également des technologies utilisées pour les identifiants électroniques, la biométrie des électeurs et la cybersécurité.

Alors que le déploiement des bracelets de suivi commençait lundi, le plus haut tribunal israélien a décidé que l’agence d’espionnage domestique du pays, le Shin Bet, devait freiner ses efforts de recherche de contacts Covid-19, appelant la surveillance. « draconien » et une menace pour la démocratie israélienne. Alors que le gouvernement a utilisé le Shin Bet pour le traçage depuis mars dernier, le tribunal a contesté à plusieurs reprises la pratique, décidant finalement que l’agence ne pouvait être utilisée que dans des circonstances spéciales à partir du 14 mars.

« De [that] jour après jour, l’utilisation du Shin Bet sera limitée aux cas dans lesquels un patient confirmé de coronavirus n’a pas coopéré à son enquête (épidémiologique), intentionnellement ou non, ou n’a donné aucun rapport sur ses rencontres, » dit le tribunal.

Les autorités israéliennes ont déjà dévoilé un système de «passeport vaccinal», permettant à ceux qui ont reçu des vaccinations d’accéder à certains espaces publics encore fermés aux non vaccinés. Des idées similaires se sont déjà répandues ailleurs, la Commission européenne étant prête à entendre des propositions de laissez-passer de vaccins à l’échelle de l’UE dans les prochains jours. Pendant ce temps, un certain nombre de pays, comme la Corée du Sud et la Thaïlande, ont lancé des programmes de suivi utilisant des applications et des bracelets rappelant la nouvelle initiative en Israël.

