Israël lance la plus grande opération militaire en Cisjordanie depuis des années

Israël a lancé une offensive aérienne et terrestre majeure dans la ville de Jénine en Cisjordanie, sa plus grande opération militaire dans le territoire palestinien depuis des années, alors que la violence continue d’augmenter dans le conflit.

Au moins cinq Palestiniens ont été tués et 28 blessés dans l’attaque qui a débuté lundi vers 1 heure du matin, et le nombre de morts devrait augmenter, selon le ministère palestinien de la Santé.

Lançant au moins 10 frappes de drones sur des bâtiments, une brigade de soldats israéliens – suggérant entre 1 000 et 2 000 soldats – soutenue par des bulldozers blindés et des tireurs d’élite sur les toits est entrée dans la ville et son camp de réfugiés, rencontrant des tirs de Palestiniens après qu’Israël a informé la Maison Blanche de son des plans.

Un porte-parole du président palestinien, Mahmoud Abbas, a qualifié l’opération de « nouveau crime de guerre contre notre peuple sans défense ».

Dans une déclaration conjointe, les Forces de défense israéliennes (FDI) et le service de renseignement intérieur, le Shin Bet, ont déclaré avoir attaqué un centre de commandement dans le camp de réfugiés de Jénine qui était utilisé par un groupe militant local.

Des images de l’intérieur de Jénine montraient des combattants palestiniens armés et masqués dans les rues alors que les fusillades et les explosions se poursuivaient jusqu’à lundi matin.

L’incursion à Jénine est la première depuis la bataille de Jénine en 2002 pendant la deuxième Intifada, lorsque plus de 50 Palestiniens et 23 soldats israéliens ont été tués en plus d’une semaine de combats, dont 13 soldats israéliens en un seul incident.

Les événements de lundi portent à 133 le nombre de morts parmi les Palestiniens tués cette année en Cisjordanie, dans le cadre d’un pic de violence qui dure depuis plus d’un an et qui a entraîné l’une des pires effusions de sang dans cette région depuis près de deux décennies.

À l’aube, une épaisse fumée noire provenant des pneus enflammés incendiés par les habitants a tourbillonné dans les rues et une demi-douzaine de drones israéliens ont survolé la ville. Alors que les explosions résonnaient, des appels à soutenir les combattants retentissaient des haut-parleurs des mosquées et chaque entrée du camp était entourée de soldats israéliens.

Un ambulancier palestinien, Khaled Alahmad, a déclaré : « Ce qui se passe dans le camp de réfugiés est une véritable guerre. Il y a eu des frappes du ciel. Chaque fois que nous conduisons environ cinq à sept ambulances, nous revenons pleins de blessés. »

L’incursion est survenue à un moment de pression croissante au sein d’Israël pour une réponse ferme à une série d’attaques contre des colons – y compris une fusillade la semaine dernière qui a tué quatre personnes.

L’électricité a été coupée dans certaines parties de Jénine et les bulldozers militaires sillonnaient les rues étroites – un autre rappel des incursions d’Israël lors du dernier soulèvement. La Palestine et la Jordanie voisine ont condamné la violence.

Un bulldozer de l’armée israélienne traverse Jénine. Photographie : Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images

L’opération a conduit à des manifestations dans la nuit à travers la Cisjordanie, y compris à un poste de contrôle près de la ville de Ramallah, au cours desquelles un Palestinien est mort après avoir reçu une balle dans la tête par l’armée. Les systèmes de défense aérienne d’Israël ont été mis en alerte pour d’éventuels tirs de roquettes de représailles depuis la bande de Gaza bloquée.

Un porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l’opération était un raid ciblé de la taille d’une brigade qui devait durer entre un et trois jours, et qu’Israël n’avait pas l’intention de tenir bon.

Un responsable israélien a déclaré que le raid visait à « briser la mentalité de refuge du camp, qui est devenu un nid de frelons ».

Il n’était pas clair si l’opération déclencherait une réponse plus large des factions palestiniennes, attirant des groupes militants dans la bande de Gaza, l’enclave côtière contrôlée par le groupe islamiste militant Hamas.

Une déclaration du groupe du Jihad islamique soutenu par l’Iran à Gaza a déclaré : « La résistance affrontera l’ennemi et défendra le peuple palestinien et toutes les options sont ouvertes pour frapper l’ennemi et répondre à son agression contre Jénine ».

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que ses forces «surveillaient de près la conduite de nos ennemis. L’establishment de la défense est prêt pour tous les scénarios.

Des pneus brûlent dans une rue de Jénine. Photographie : Raneen Sawafta/Reuters

Le camp à la périphérie de la ville du nord de la Cisjordanie a été créé dans les années 1950 et la zone semblable à un ghetto, qui abrite environ 11 000 personnes, a longtemps été considérée comme un foyer de ce que les Palestiniens considèrent comme une résistance armée et les Israéliens comme du terrorisme.

Des centaines de combattants armés de groupes militants, dont le Hamas, le Jihad islamique et le Fatah, y sont basés, et l’Autorité palestinienne semi-autonome n’y est pratiquement pas présente.

Les Brigades de Jénine, une unité composée d’hommes armés de différentes factions, ont été accusées de plusieurs attaques terroristes contre des citoyens israéliens alors que la situation sécuritaire en Israël et en Cisjordanie s’est détériorée au cours des 18 derniers mois.

Jénine et la ville voisine de Naplouse ont été les principales cibles de l’opération israélienne Breakwater, qui dure maintenant depuis plus d’un an, qui a impliqué des raids presque nocturnes et certains des combats les plus féroces en Cisjordanie depuis la deuxième Intifada, ou soulèvement palestinien, a pris fin en 2005. Les attaques de justiciers menées par des colons israéliens basés en Cisjordanie contre des villages palestiniens prennent également de l’ampleur et de la portée.

Quelques jours seulement avant l’attaque de drones du mois dernier à Jénine, pour la première fois depuis la deuxième Intifada, l’armée a utilisé des hélicoptères de combat pour aider à extraire des troupes et des véhicules d’un raid sur la ville, après que des combattants ont utilisé des explosifs contre une force envoyée pour arrêter deux militants suspects.

Suite au dernier raid majeur à Jénine en juin, des hommes armés palestiniens ont tué quatre Israéliens près d’une colonie juive en Cisjordanie lors d’une attaque qui a provoqué un saccage par des foules de colons dans des villages et des villes palestiniens.

Les agences de presse ont contribué à ce rapport.