Israël lance des frappes « étendues » au Liban après que des roquettes ont touché une base militaire

Une femme et deux enfants ont été tués à Souaneh, une ville du sud du Liban, ont indiqué les médias officiels et des sources sécuritaires.

Un soldat israélien a été tué et sept autres blessés après que leur base à Safed a été touchée par des roquettes, ont indiqué les médias israéliens et les services d’urgence. Le soldat décédé a ensuite été identifié comme étant le sergent d’état-major Omer Sarah Benjo.

Le Hezbollah a affirmé plus tard avoir attaqué une « position ennemie » à Safed « en soutien au peuple et à la résistance de Gaza qui est soumise à une agression sioniste brutale avec le feu vert des États-Unis ».

L’Agence nationale de presse libanaise (NNA) a déclaré qu’une frappe contre une maison à Souaneh avait tué une Syrienne, Rawaa al-Mohammed, et ses deux fils, Hassan Mohsen, 13 ans, et Amir Mohsen, deux ans.

“La réalité actuelle, où des dizaines de milliers d’Israéliens sont déplacés [in the north] et ne peuvent pas rentrer chez eux, est insupportable. Ils doivent pouvoir rentrer chez eux et vivre en paix et en sécurité. »