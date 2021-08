Israël lance des frappes aériennes sur le Liban en réponse aux roquettes

Israël et le groupe militant libanais Hezbollah ont mené une guerre dévastatrice d’un mois en 2006 qui a tué quelque 1 200 Libanais, pour la plupart des civils, et environ 160 Israéliens, pour la plupart des soldats. La guerre n’a pas réussi à neutraliser la menace de roquettes du groupe, et les responsables israéliens affirment que l’arsenal de missiles amélioré du Hezbollah soutenu par l’Iran est désormais capable de frapper pratiquement n’importe où en Israël.