Israël lance des frappes aériennes sur Gaza pour la première fois depuis la fin du cessez-le-feu, un bombardement éclair de 11 jours qui a fait plus de 220 morts

D’ÉNORMES explosions ont secoué Gaza ce soir alors que l’aviation israélienne a lancé de nouvelles frappes contre le Hamas, mettant fin à un bref cessez-le-feu.

Des frappes aériennes ont été menées pour la première fois depuis que la trêve a mis fin au bombardement éclair de 11 jours qui a tué plus de 220 personnes.

Getty

Des frappes aériennes ont été lancées contre Gaza alors qu’un fragile cessez-le-feu touche à sa fin[/caption]

AFP

Il y a eu des scènes d’horreur dans la bande de Gaza ce soir lorsque l’armée de l’air israélienne a frappé[/caption]

AFP

Cela survient quelques heures après que des manifestants palestiniens ont exprimé leur fureur lors de la marche israélienne des drapeaux dans la vieille ville de Jérusalem[/caption]

L’armée israélienne a déclaré que les explosions étaient une réponse au lancement de ballons incendiaires qui ont provoqué des incendies dans des champs dans le sud du pays.

Dans un communiqué publié après le raid, l’armée a déclaré qu’elle était prête à « tous les scénarios, y compris la reprise des combats ».

Et un porte-parole du Hamas a déclaré que les Palestiniens continueraient à poursuivre leur « résistance courageuse et à défendre leurs droits et leurs sites sacrés » à Jérusalem.

Fin mai, le Hamas a déclaré la « victoire » sur Israël alors que les Palestiniens applaudissaient dans les rues.

Mais cette brève trêve marquant la fin d’une bataille sanglante qui a entraîné la mort de 223 personnes est terminée.

Les attaques de ce soir font suite à une marche nationaliste israélienne à Jérusalem-Est qui a provoqué la colère des Palestiniens.

LA TRÈS FRAGILE EST BRISÉE

La marche ultranationaliste des drapeaux dans la vieille ville de Jérusalem célèbre l’anniversaire de l’occupation par Israël en 1967 du secteur est de la ville.

Et la violence survient après que le Premier ministre israélien le plus ancien, Benjamin Netanyahu, a été évincé par une nouvelle coalition fragile.

Le nouveau Premier ministre du pays, Naftali Bennett, a précédemment déclaré que le gouvernement ne pouvait pas tolérer les ballons incendiaires – et devait riposter comme si le Hamas avait tiré des roquettes sur Israël.

La tension est montée d’un cran après la marche de mardi.

Reuters

La tension s’est installée après la marche – et s’est déchaînée ce soir[/caption]

Reuters

Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré que les informations selon lesquelles des injures racistes avaient été lancées contre les Palestiniens étaient « honteuses »[/caption]

AFP

Cela survient juste un mois après que l’Égypte a négocié un accord de paix entre les deux États après une guerre sanglante de 11 jours[/caption]

PA

Des centaines de personnes sont mortes dans les combats de mai, la Palestine subissant de lourdes pertes[/caption]

AFP

Mais ce soir, l’accord a pris fin – et Israël a riposté après le lancement de ballons incendiaires[/caption]

Des milliers de nationalistes israéliens d’extrême droite ont scandé « Mort aux Arabes » alors qu’ils défilaient dans une procession de drapeaux à travers Jérusalem-Est.

Des flics israéliens à cheval et en tenue anti-émeute ont bouclé les zones menant à la porte de Damas, l’entrée principale du quartier musulman.

Le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a semblé tenter de calmer la colère – car il a déclaré que ces slogans racistes étaient « une honte pour le peuple israélien ».

« Le fait qu’il y ait des radicaux pour lesquels le drapeau israélien représente la haine et le racisme est abominable et impardonnable », a-t-il déclaré.

Le récent cessez-le-feu – négocié par l’Égypte – avait mis fin à la plus violente série de combats entre les ennemis acharnés depuis une guerre de 50 jours en 2014.

Les premiers combats ont commencé le 10 mai, lorsque des militants du Hamas à Gaza ont tiré des roquettes à longue portée en direction de Jérusalem après des affrontements entre des manifestants palestiniens et la police israélienne dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa.

Les chefs de la santé à Gaza disent que la violence a tué 232 Palestiniens – dont 65 enfants – et blessé plus de 1 900 lors de bombardements aériens.

Israël dit avoir tué au moins 160 combattants à Gaza.

Les autorités évaluent à 12 le nombre de morts en Israël.





Israël, qui a occupé Jérusalem-Est lors d’une guerre de 1967 et l’a ensuite annexée dans un mouvement qui n’a pas obtenu la reconnaissance internationale, considère la ville entière comme sa capitale.

Les Palestiniens veulent que Jérusalem-Est soit la capitale d’un futur État qui inclurait la Cisjordanie et Gaza.