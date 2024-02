Israël lance des frappes aériennes meurtrières au Liban après que des roquettes ont touché une base militaire

AFP

L’attaque à la roquette depuis le Liban a visé plusieurs zones du nord d’Israël, notamment la ville de Safed.

Au moins sept civils ont été tués dans des frappes israéliennes au Liban, selon des sources sécuritaires, après que des tirs de roquettes du Hezbollah ont tué un soldat en Israël.

Une femme et deux enfants ont été tués à Souaneh, et au moins quatre membres d’une famille ont été tués plus tard à Nabatieh.

Au moins deux combattants du Hezbollah ont également été tués dans des attaques dans le sud du Liban, a indiqué le groupe.

L’armée israélienne a déclaré avoir frappé les infrastructures du Hezbollah en réponse à une attaque meurtrière à la roquette sur le nord d’Israël.

Les combattants du Hezbollah échangent des tirs avec les forces israéliennes presque quotidiennement le long de la frontière depuis le début de la guerre entre Israël et le groupe palestinien Hamas dans la bande de Gaza en octobre.

Les affrontements ont fait craindre un conflit régional plus large.

Mercredi matin, des sirènes ont retenti dans le nord d’Israël alors que des barrages de roquettes étaient tirés vers les communautés frontalières de Netua et Manara, ainsi que vers la ville de Safed, située à 14 km au sud de la frontière.

Un soldat israélien a été tué et sept autres blessés après que leur base à Safed a été touchée par des roquettes, ont indiqué les médias israéliens et les services d’urgence. Le soldat décédé a ensuite été identifié comme étant le sergent d’état-major Omer Sarah Benjo.

Une vidéo montre qu’une autre roquette est tombée près de la porte de l’hôpital de Safed.

Le Hezbollah a affirmé plus tard avoir attaqué une « position ennemie » à Safed « en soutien au peuple et à la résistance de Gaza qui est soumise à une agression sioniste brutale avec le feu vert des États-Unis ».

Dans l’après-midi, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé que des avions de combat avaient « frappé une série de cibles terroristes du Hezbollah » à Souaneh, Aadchit, Jabal al-Braij, Kfar Houneh et Kfar Dunin en réponse aux tirs de roquettes.

Reuters

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré qu’il ne cesserait le feu que « lorsque l’agression cesserait et qu’il y aurait un cessez-le-feu à Gaza ».

“Parmi les cibles touchées figuraient des complexes militaires, des salles de contrôle opérationnel et des infrastructures terroristes”, a-t-il ajouté, ajoutant que plusieurs cibles appartenaient à la force d’élite Radwan du Hezbollah, dont les membres bien entraînés sont considérés comme les forces spéciales du groupe.

L’Agence nationale de presse libanaise (NNA) a déclaré qu’une frappe contre une maison à Souaneh avait tué une Syrienne, Rawaa al-Mohammed, et ses deux fils, Hassan Mohsen, 13 ans, et Amir Mohsen, deux ans.

Une vidéo de la ville montre des habitants inspectant les décombres d’au moins un bâtiment détruit et l’épave incendiée d’une voiture.

L’ANI a également rapporté qu’un homme a été tué et dix autres personnes ont été blessées à Aadchit. Il a désigné l’homme mort comme étant Hassan Ali Najm, un combattant du Hezbollah dont le groupe a confirmé la mort dans un communiqué sur Telegram.

Plus tard mercredi, une source sécuritaire a déclaré à l’AFP que quatre membres d’une même famille, dont deux femmes, avaient été tués lors d’une frappe ultérieure. La source a déclaré qu’ils n’avaient aucun lien avec le Hezbollah.

“Comme nous l’avons clairement dit à maintes reprises, Israël n’est pas intéressé par une guerre sur deux fronts. Mais s’il est provoqué, nous répondrons avec force”, a déclaré la porte-parole du gouvernement israélien, Ilana Stein, à l’agence de presse Reuters.

“La réalité actuelle, où des dizaines de milliers d’Israéliens sont déplacés [in the north] et ne peuvent pas rentrer chez eux, est insupportable. Ils doivent pouvoir rentrer chez eux et vivre en paix et en sécurité. »

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a quant à lui déclaré aux chefs des municipalités du nord : « De grandes avancées ont été réalisées contre le Hezbollah au Liban, mais nous continuons à opérer – ce n’est pas le moment de nous arrêter.

“Nous intensifions constamment les frappes et le Hezbollah paie un prix de plus en plus lourd.”

Mardi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a averti les dirigeants israéliens dans un discours que le lancement d’une guerre contre le groupe entraînerait l’évacuation d’un « million » du nord d’Israël.

“A ceux qui nous menacent d’un élargissement de la guerre : si vous l’élargissez, nous le ferons aussi”, a-t-il déclaré, ajoutant que “ceux qui pensent que la résistance pourrait avoir peur se trompent lourdement”.