Israël lance des frappes aériennes massives sur le centre-ville de Gaza, déclare Netanyahu : « Nous ne faisons que commencer »

La contre-offensive israélienne sur Gaza s’est étendue toute la nuit, avec notamment des frappes aériennes dans la ville de Gaza, siège du gouvernement du Hamas.

Les avions militaires israéliens ont pilonné le centre-ville de Gaza avec des bombardements incessants tôt mardi, après que le Premier ministre israélien a promis des représailles contre le groupe militant islamique qui « se répercuteraient sur des générations ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prononcé un discours télévisé à l’échelle nationale, dans lequel il a déclaré : « Nous venons seulement de commencer à frapper le Hamas ».

Il a ajouté : « Ce que nous ferons à nos ennemis dans les prochains jours se répercutera sur eux pendant des générations. »

La guerre, qui dure depuis quatre jours, a déjà fait au moins 1 600 morts, après que les terroristes du Hamas ont envahi la frontière entre Gaza et Israël et attaqué des villes et des villages.

Israël a été témoin de combats armés dans les rues de ses propres villes pour la première fois depuis des décennies.

