Israël lâche des tracts demandant des informations sur les captifs, alors que les attaques à Gaza se poursuivent | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Les forces israéliennes ont largué des tracts dans le sud de la bande de Gaza, demandant aux habitants de fournir des informations sur les prisonniers faits par le Hamas le 7 octobre, alors que les bombardements sur l’enclave assiégée se poursuivent.

Les tracts lancés samedi montraient des photos de dizaines de captifs toujours à Gaza, ainsi qu’un message suggérant que quiconque fournirait des informations à Israël en bénéficierait.

« Tu veux rentrer chez toi ? Veuillez signaler si vous avez identifié l’un d’entre eux », lit-on dans le message, qui indique également un numéro de téléphone et un lien vers un site Web contenant des images et des noms des captifs en arabe.

« Ils demandent de l’aide aux gens parce qu’ils ne peuvent pas retrouver leurs otages à cause de la résistance », a déclaré Abu Ali, un habitant du nord de Gaza. « Mettez fin à la guerre, Netanyahu, et récupérez votre peuple », a-t-il déclaré à l’agence de presse Reuters.

L’armée israélienne a publié des tracts indiquant qu’elle conditionnait le déplacement forcé des citoyens palestiniens (crime de guerre) au retour des otages. Ainsi, bien que leur enlèvement n’ait rien à voir avec eux, les citoyens palestiniens sont collectivement punis (crime de guerre). https://t.co/PC9eqWToFV – Naks Bilal (@NaksBilal) 20 janvier 2024

Les prisonniers ont été capturés lors de l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre, au cours de laquelle plus de 1 100 personnes ont été tuées. Depuis, Israël a bombardé sans relâche Gaza, tuant plus de 24 900 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

Plus de 100 prisonniers ont été libérés lors d’une trêve de courte durée en novembre entre Israël et le Hamas. Israël affirme qu’il en reste 132 à Gaza et que 27 sont morts en captivité.

« Les captifs comptent »

Samedi, dans la capitale israélienne, des dizaines de proches des captifs se sont rassemblés devant la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahu, exigeant qu’il conclue un accord avec le Hamas pour assurer leur libération.

Les manifestants prévoient de passer la nuit sous des tentes devant la maison de Netanyahu, dans la ville côtière de Césarée – à environ 60 km au nord de Tel Aviv – pour protester contre son manque de progrès.

« Les manifestants ont dit qu’ils voulaient que Netanyahu sorte et leur parle », a déclaré Laura Khan d’Al Jazeera, en reportage depuis Jérusalem-Est occupée.

« Une personne, dont le frère est en captivité et dont la mère a été libérée dans le cadre du dernier accord, a déclaré que Netanyahu l’avait regardée dans les yeux et avait déclaré que les captifs étaient importants. Elle croit qu’il ment. Elle a dit qu’il y avait du sang sur ses mains”, a-t-elle ajouté.

Des personnes debout devant la maison de Netanyahu brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Nous voulons un accord maintenant », a noté Khan.





Vendredi, le ministre israélien de la Guerre et ancien chef militaire, Gadi Eizenkot, a déclaré qu’un accord serait nécessaire pour garantir que les captifs toujours détenus dans la bande de Gaza soient libérés vivants, ajoutant qu’un raid éclair aurait très peu de chances de réussir.

Cependant, Netanyahu a déclaré qu’il œuvrerait en faveur d’une « victoire complète » contre le Hamas, mais n’a pas précisé comment il y parviendrait.

Pendant ce temps, à Haïfa, la troisième plus grande ville d’Israël, une manifestation anti-guerre a eu lieu samedi avec des Juifs israéliens et des citoyens palestiniens d’Israël se réunissant pour appeler à la fin des combats à Gaza.

« Le message ici est de mettre fin à la guerre et que [the Israelis] Nous ne pouvons vivre en paix, côte à côte, qu’avec une solution politique pour les Palestiniens », a déclaré Stefanie Dekker d’Al Jazeera, faisant un reportage sur la manifestation, que les responsables israéliens n’ont autorisée à avoir lieu que pendant deux heures.

Pas de fin en vue

À Gaza, les attaques ne montrent aucun signe d’arrêt puisque le ministère de la Santé a déclaré que les attaques israéliennes ont tué 165 personnes et en ont blessé 280 autres au cours des dernières 24 heures.

« Les bombardements intenses dans la bande de Gaza n’ont pas cessé et il semble que tout ait repris dans le nord, où davantage de bâtiments résidentiels ont été pris pour cible », a déclaré Hani Mahmoud d’Al Jazeera, depuis Rafah.

« Il semble y avoir une augmentation de l’intensité et de l’ampleur des bombardements, les bâtiments restants à proximité de l’hôpital al-Shifa et de la partie ouest de la ville de Gaza, ainsi que Jabalia et Beit Lahiya étant touchés. »

Les environs de l’hôpital Nasser, dans la ville méridionale de Khan Younis, ont également été soumis à de violents bombardements, a noté Mahmoud. Cet établissement est l’un des rares hôpitaux partiellement fonctionnels à Gaza.

En plus de 100 jours de guerre, l’offensive aérienne, terrestre et maritime d’Israël a dévasté une grande partie de Gaza, déplaçant la majeure partie des 2,3 millions d’habitants, dont beaucoup ont été contraints de se déplacer à plusieurs reprises et de chercher refuge dans des tentes qui ne font pas grand-chose pour les protéger des éléments et des maladies. , selon les Nations Unies.