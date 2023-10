La catastrophe qu’est Israël/Palestine continue de s’aggraver, mettant en péril les populations et les alignements politiques. Parmi ces derniers, cela a creusé un fossé générationnel au sein de la communauté libérale de gauche américaine, à un moment où une droite américaine néo-fasciste largement unifiée (voir : le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, soutien républicain unanime) se profile comme notre avenir possible.

Les sondages montrent clairement que les Américains de moins de 35 ans ne sont pas particulièrement fans d’Israël, même si le soutien à Israël a augmenté parmi leurs aînés. Une fracture générationnelle plus aiguë est évidente au sein de la plupart des institutions progressistes, séparant les aînés qui réclament depuis longtemps le retrait d’Israël de la Cisjordanie et la création d’un État palestinien pleinement souverain de leurs cohortes plus jeunes – souvent leurs employés – qui appellent désormais à un cessez-le-feu. et dont certains refusent de blâmer le Hamas pour son raid meurtrier en Israël. Cette fracture est évidente même parmi les anciens membres du personnel de Bernie Sanders et Elizabeth Warren. (Warren, Sanders et d’autres sénateurs ont appelé à un pause humanitaire à Gaza vendredi, ce qui n’est pas à la hauteur de ce qui leur est demandé.)

C’est triste à dire, mais cette fracture n’est pas si difficile à expliquer. Les Américains de moins de 35 ans ne connaissent Israël que depuis qu’il est tombé sous la domination de nationalistes de droite déterminés à confiner les Palestiniens des territoires occupés dans des bantoustans de plus en plus petits ou à les contraindre à s’installer dans d’autres pays en rendant leur vie quotidienne insupportable et de plus en plus dangereuse. Cette vision d’Israël est également partagée par leurs aînés progressistes, mais ces anciens (parmi eux, moi) affirment également le droit d’Israël à exister à l’intérieur de ses frontières d’avant 1967, et la plupart d’entre nous ne considèrent pas l’establishment historique d’Israël comme un État délibérément colonial. mais comme État refuge pour les Juifs fuyant l’antisémitisme européen.

Plus de Harold Meyerson

Les lois américaines adoptées en 1924 (et en vigueur jusqu’en 1965) interdisant l’immigration en provenance d’Europe de l’Est ont fermé ce qui était de loin la principale alternative à la Palestine en tant que destination pour les Juifs désespérés de quitter l’Europe. C’était moins du colonialisme que n’importe quel port en pleine tempête. Les immigrants les plus récents en Israël sont venus d’autres États du Moyen-Orient comme la Syrie et l’Irak, dans lesquels ils ne peuvent vraisemblablement pas retourner. La Nakba était effectivement un nettoyage ethnique, mais le nettoyage ethnique des Juifs aurait été le résultat si les Palestiniens avaient également prévalu.

Soixante-quinze ans plus tard, la seule solution plausible à cette misérable crise est la création dès que possible de deux États pleinement souverains. Et ça devrait être le sine qua non de toute aide américaine à Israël, qui doit être conditionnée au retrait complet d’Israël de Cisjordanie et à la reconnaissance concomitante d’un État palestinien. Dans le monde réel, bien sûr, cela n’est pas près de se produire, mais conditionner l’aide américaine à cela pourrait non seulement garantir la survie d’Israël, mais aussi commencer à réunifier ce qui est devenu une gauche américaine fracturée.

Sans pour autant réduire leur colère légitime contre le Hamas, de nombreux Israéliens ont fini par comprendre à quel point les colonies de Cisjordanie sont devenues un albatros pour l’avenir d’Israël. Le gouvernement Netanyahu a maintenant démontré à ses citoyens le prix à payer pour dorloter et étendre les colonies au-dessus de toutes les autres préoccupations (enfin, toutes les autres préoccupations, sauf l’augmentation de l’influence des ultra-orthodoxes anti-modernité et anti-Lumières sur la majorité israélienne nettement pro-modernité). ). Les partis et dirigeants radicalement pro-implantations et anti-palestiniens sur lesquels Netanyahu compte désormais ont affaibli la sécurité militaire israélienne et renforcé, quantitativement et qualitativement, les critiques occidentales (et plus particulièrement américaines) d’Israël.

Les Américains, et les Juifs américains, qui ont défendu les gouvernements de droite d’Israël au cours des deux dernières décennies sont tout aussi coupables que Bibi lui-même d’avoir dressé de jeunes Américains – en fait, de jeunes Juifs américains – contre l’État qu’ils prétendent défendre. Des groupes comme « Majorité Démocratique pour Israël », qui ont mené des campagnes contre les membres démocrates sortants du Congrès pour avoir osé suggérer que le meilleur intérêt d’Israël serait servi en quittant la Cisjordanie – une campagne que le groupe a menée pour renverser avec succès le représentant du Michigan, Andy. Levin, un démocrate libéral de la Chambre des représentants qui était également président de sa synagogue locale, a fait preuve d’un niveau de stupidité morale et politique qui n’a servi qu’à affaiblir les forces du judaïsme américain qui pourraient présenter des arguments plausibles en faveur d’un meilleur Israël aux jeunes juifs enclins à le répudier. tout à fait.

Que faudrait-il pour réparer le fossé générationnel qui menace désormais l’efficacité du progressisme américain et peut-être aussi les perspectives électorales démocrates ? Premièrement, une réaffirmation des deux côtés de cette fracture de l’universalisme des valeurs progressistes, ou même simplement humaines : que tuer des enfants innocents ou prendre pour cible des civils, quelles qu’en soient les mains, est une erreur. (Nous pouvons débattre du degré de mal que représentent les meurtres individuels délibérément ciblés et les massacres par attaques aériennes, mais c’est pourquoi Dante a créé neuf cercles pour l’enfer.) Deuxièmement, une reconnaissance du fait qu’une solution à deux États, même si elle est actuellement improbable, est au moins possible, ce qui n’est clairement pas le cas d’une solution à un seul État. Troisièmement, les États-Unis, avec autant d’alliés qu’ils peuvent rassembler (et Joe Biden s’est avéré sacrément doué pour rassembler des alliés), devraient indiquer clairement que le soutien à Israël est conditionné à son retrait précipité de Cisjordanie. Quatrièmement, nous soutenons ce que Sanders, Warren et d’autres ont appelé une pause humanitaire dans les attaques israéliennes sur Gaza, au cours de laquelle un accord de cessez-le-feu doit être rompu.

Ce n’est peut-être pas la totalité de ce que souhaitent tous les membres de la coalition progressiste en ce moment anxieux. Cela n’élimine pas non plus, je le reconnais, le Hamas, un groupe qui s’est montré aussi peu préoccupé par la vie des Palestiniens que par celle des Israéliens. Son raid meurtrier du 7 octobre était précisément calculé pour déclencher une réponse militaire israélienne massive, dans l’espoir qu’Israël tue tellement de civils palestiniens (dont la moitié sont des enfants) qu’il perdrait tout le soutien international qui lui restait. D’ailleurs, le Hamas dirige Gaza depuis 2007 sans même organiser une seule élection, ce qui n’indique pas une grande préoccupation pour les désirs réels des Palestiniens (qui ne penchent peut-être pas vers l’adhésion du Hamas à la misogynie fondamentaliste).

Militairement, Israël ne peut réellement éliminer le Hamas à Gaza qu’en éliminant effectivement Gaza, une option moralement impossible. (J’aurais aimé qu’il en soit autrement, car Israël a parfaitement le droit d’éliminer le Hamas, mais ce n’est pas le cas.) D’autres moyens – politiques, comme renforcer l’Autorité palestinienne en faisant sortir l’enfer de Cisjordanie – doivent être trouvés. C’est un travail long et difficile que presque tous les Israéliens trouveront frustrant, au minimum, et exaspérant au maximum. Mais c’est en réalité le seul moyen plausible de diminuer sérieusement la menace existentielle que le Hamas pourrait faire peser sur Israël et sa population juive.

Ce n’est que si la communauté libérale parvient à se rassembler autour de telles perspectives, et en particulier autour de la conviction que les colonies représentent la plus grande menace à long terme pour l’existence d’Israël, que l’administration Biden pourra être incitée à conditionner l’aide future à Israël à son retrait du pays. Banque de l’Ouest. Dans l’état actuel des choses, la stratégie du président Biden semble consister à accueillir Israël dans son moment de crise afin d’avoir la crédibilité nécessaire pour le pousser à changer de cap. C’est un peu comme espérer que l’on puisse trouver une ligne droite, mais cela deviendrait plus plausible si les démocrates partageaient l’analyse selon laquelle aider Israël nécessite un changement fondamental dans la politique de cette nation à l’égard des Palestiniens. Plus tôt la communauté libérale pourra avancer avec force cette perspective, plus tôt Biden pourra l’adopter, et plus tôt ce soutien à sa candidature – par rapport, ne l’oublions jamais, à celle de Donald Trump – deviendra moins un sujet de controverse à gauche.

Que faudrait-il d’autre pour réduire ce fossé grandissant au sein de la gauche américaine ? Je pense que les gens comme moi devraient comprendre comment et pourquoi tant de jeunes ressentent ce qu’ils ressentent, tout comme les jeunes devraient comprendre que la plupart d’entre nous, les gars de gauche, avons appelé à un État palestinien viable et nous sommes opposés à l’occupation de la Cisjordanie par Israël. pendant près d’un demi-siècle. Chaque partie doit soutenir le droit de l’autre de faire valoir ses arguments sans crainte de punition. Et par-dessus tout, chaque camp doit comprendre qu’à moins que la gauche ne soutienne des valeurs universalistes plutôt que particularistes, elle perd tout droit moral qu’elle peut avoir sur sa légitimité et sur ses propres perspectives d’avenir.