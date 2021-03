JÉRUSALEM (AP) – L’armée israélienne a déclaré vendredi qu’elle avait mené un exercice naval conjoint avec la Grèce et Chypre, dans le dernier signe d’une coopération accrue entre trois pays qui considèrent de plus en plus la Turquie comme un rival en Méditerranée.

Il a déclaré que l’exercice «Noble Dina», qui était dirigé par Israël et incluait également la France, couvrait «les procédures anti-sous-marines, les scénarios de recherche et de sauvetage et un scénario simulant une bataille entre navires». L’exercice s’est achevé jeudi.

«Au cours de la semaine dernière, la marine a mené un exercice à grande échelle dans lequel elle a mis en œuvre des capacités de guerre sous-marine, de recherche et de sauvetage, d’escorte de convoi et de combat de surface», a déclaré le contre-amiral Eyal Harel, chef des opérations navales israéliennes.

«Ces exercices sont d’une importance capitale pour renforcer les liens de la Marine avec les flottes étrangères qui partagent des intérêts communs», a-t-il ajouté.

Israël, la Grèce et Chypre ont pris un certain nombre de mesures au cours des derniers mois pour cimenter les liens, notamment l’avancement des plans de construction d’un câble électrique sous-marin de 2000 mégawatts et d’un gazoduc sous-marin de 1900 kilomètres (1300 miles). Les ministres de la Défense des trois pays se sont réunis en novembre et ont convenu de renforcer la coopération militaire.

La Grèce et Chypre sont en proie à un différend avec la Turquie, qui a envoyé des navires de prospection de gaz dans les eaux revendiquées par la Grèce et des navires de forage dans une zone où Chypre revendique des droits exclusifs. La tension a amené les alliés de l’OTAN, la Grèce et la Turquie, près d’un conflit ouvert l’année dernière, mais les tensions se sont apaisées depuis.

Israël et la Turquie étaient autrefois des alliés proches, mais ont connu une brouille majeure en 2010, lorsque 10 citoyens turcs ont été tués par les forces israéliennes alors qu’une flottille dirigée par la Turquie tentait de briser le blocus d’Israël sur la bande de Gaza.

Les deux pays ont convenu d’un accord de réconciliation négocié par les États-Unis en 2016, mais les liens se sont rompus deux ans plus tard à la suite d’une décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan se présente comme un champion de la cause palestinienne et a fourni un soutien politique au Hamas, le groupe militant islamique qui s’est emparé du pouvoir des forces palestiniennes rivales en 2007. Un certain nombre de dirigeants du Hamas sont basés en Turquie, et Erdogan a rencontré le chef de file du groupe, Ismail Haniyeh, en décembre 2019.

Israël et les pays occidentaux considèrent le Hamas comme un groupe terroriste. La Turquie la considère comme un acteur politique légitime car elle a remporté les élections parlementaires palestiniennes en 2006 et nie avoir fourni une quelconque aide à la branche armée du groupe.