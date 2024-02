Israel Katz à Borrell de l’UE : vous aidez le Hamas en appelant à arrêter les armes

Le ministre des Affaires étrangères Israel Katz a accusé le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, d’avoir aidé le Hamas en appelant les alliés d’Israël, principalement les États-Unis, à arrêter ou à limiter leur flux d’armes vers Tsahal alors qu’elle lutte pour chasser le groupe terroriste palestinien de la bande de Gaza. .

« Les appels à limiter la défense d’Israël ne font que renforcer le Hamas. Rassurez-vous, Israël est résolu dans sa mission de démanteler le Hamas », a écrit Katz mardi dans un article sur X, au-dessus d’un article sur les déclarations de Borrell.

« Israël adhère strictement aux lois internationales de la guerre, garantissant la sécurité des déplacements des civils à Gaza », a expliqué Katz dans son message. « À l’opposé, le Hamas empêche leur passage en toute sécurité. Notre engagement envers la vie des civils de Gaza est plus grand que celui du Hamas.

Lors d’une conférence de presse à Bruxelles lundi, Borrell a déclaré que les pays qui pensent que l’armée israélienne a tué trop de civils palestiniens dans sa campagne militaire contre le Hamas devraient renforcer cette position en arrêtant ou en limitant les ventes d’armes à Israël.

“Si la communauté internationale estime qu’il s’agit d’un massacre, que trop de personnes sont tuées, elle doit peut-être penser à fournir des armes”, a déclaré Borrell.

PHOTO DE DOSSIER : Josep Borrell, haut représentant européen pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, tient une conférence de presse virtuelle sur l’approbation de l’opération Irini, à la Commission européenne à Bruxelles, Belgique, le 31 mars 2020 (crédit : REUTERS/FRANCOIS LENOIR/PHOTO DE DOSSIER)

« Soyons logiques : combien de fois avez-vous entendu les dirigeants et les ministres des Affaires étrangères les plus éminents du monde entier dire : « Trop de gens sont tués ? » demanda Borrell.

Borrell critique particulièrement Biden

Il a en particulier souligné les commentaires du président américain Joe Biden jeudi, selon lesquels les actions d’Israël à Gaza étaient « exagérées ».

« Si vous pensez que trop de gens sont tués, peut-être devriez-vous fournir moins d’armes pour empêcher qu’autant de personnes ne soient tuées. [from] être tué. N’est-ce pas logique ? » demanda Borrell.

Il faut se demander : « Combien est-ce trop ? Quelle est la norme ? il a dit. Il a pointé du doigt le Premier ministre Benjamin Netanyahu, déclarant que « Netanyahu n’écoute personne ».

Il a pris la parole moins d’une semaine après que Biden a publié un nouveau mémorandum de sécurité liant l’assistance militaire américaine au respect des droits de l’homme au combat.

Les pays recevant une aide militaire américaine, comme Israël, doivent désormais s’engager à ne pas violer le droit international humanitaire et à fournir un rapport annuel prouvant qu’ils ont tenu cette promesse.

Un tribunal néerlandais a ordonné lundi au gouvernement de bloquer toutes les exportations de pièces détachées d’avions de combat F-35 vers Israël, craignant qu’elles ne soient utilisées pour violer le droit international pendant la guerre à Gaza.

Mardi à Washington, le conseiller en communications pour la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a souligné que trop de civils palestiniens ont été tués, mais qu’Israël s’est montré réceptif à œuvrer pour réduire ce nombre de morts.

« Nous les avons vu prendre des mesures – parfois des mesures que même moi, je ne suis pas sûr que nos propres militaires prendraient pour informer les civils avant les opérations où aller et où ne pas aller », a déclaré Kirby. « De toute évidence, ces mesures, bien que remarquables, n’ont pas suffi à réduire le nombre de victimes civiles. »

La cour d’appel a déclaré que l’État disposait de sept jours pour se conformer à cette ordonnance, ce qui a fait écho à l’inquiétude à travers l’Europe et ailleurs concernant l’impact humanitaire de la guerre. Israël nie avoir commis des abus et affirme lutter contre les terroristes du Hamas déterminés à le détruire.

“Il est indéniable qu’il existe un risque évident que les pièces exportées du F-35 soient utilisées dans de graves violations du droit humanitaire international”, a déclaré le tribunal, statuant en faveur d’une action en justice contre l’État néerlandais pour les exportations menées par des groupes de défense des droits humains, dont le Branche néerlandaise d’Oxfam.

Le gouvernement néerlandais a déclaré qu’il ferait appel à la Cour suprême, arguant que c’est à l’État et non aux tribunaux qu’il incombe de définir la politique étrangère.

Le ministre néerlandais du Commerce, Geoffrey van Leeuwen, a déclaré que les avions de combat étaient cruciaux pour la sécurité d’Israël et qu’il était trop tôt pour dire si une interdiction d’exporter des pièces détachées de son pays aurait un impact concret sur l’ensemble des approvisionnements d’Israël.

« Nous faisons partie d’un grand consortium de pays qui travaillent également avec Israël. Nous discuterons avec nos partenaires de la manière de gérer cela », a-t-il déclaré.

Le Hamas a affirmé que plus de 28 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre, déclenchée lorsque le groupe terroriste a attaqué Israël, tuant plus de 1 200 personnes et en prenant 253 autres en otages.

Netanyahu, sur l’émission This Week d’ABC, a déclaré que le taux de mortalité à Gaza était de « un pour un ». Autrement dit, pour chaque combattant du Hamas tué, des civils palestiniens ont été tués accidentellement. On suppose que pour arriver à ce chiffre, il a déduit environ 30 % des morts, en se basant sur l’argument selon lequel ils ont été tués par des tirs de roquettes ratés. On suppose également que quelque 11 000 des personnes tuées étaient des terroristes du Hamas.

John Spencer, du Modern War Institute, basé aux États-Unis, a défendu la campagne militaire d’Israël dans un long article sur X, dans lequel il a écrit : « Il y a [are] aucune comparaison avec ce à quoi Israël a été confronté à Gaza.

En outre, « les comparaisons ne montrent pas qu’il existe un moyen de vaincre un défenseur ennemi retranché sans destruction, même en appliquant toutes les précautions et limites à l’usage de la force requises par les lois de la guerre ».

Il a néanmoins tenté de fournir quelques comparaisons modernes. Lors de la « bataille de Marawi en 2017 (200 000 habitants), aux Philippines, il a fallu 12 000 membres des Forces armées des Philippines (AFP) en 5 mois pour éliminer 900 à 1 000 combattants de l’Etat islamique. Presque toute la ville fut détruite. 95% des structures à East Marawi. La ville n’est plus habitable pendant des années.

Lors de « la bataille de Mossoul de 2016-2017, 100 000 forces irakiennes (soutenues par les États-Unis) ont mis neuf mois pour nettoyer la ville de 3 [thousand] à 5 000 ISIS légèrement armés », a écrit Spencer. “dix [thousand] à 11 000 morts civils, 138 000 maisons détruites ou endommagées et 58 000 endommagées, avec 40 000 maisons complètement détruites dans l’ouest de Mossoul uniquement. Les forces de sécurité irakiennes ont subi 10 000 victimes. Tunnels maison à maison peu profonds, très limités, pas de réseaux de tunnels, pas d’otages, pas de roquettes.