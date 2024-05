Israël justifie sa frappe meurtrière contre Rafah — RT World News

L’armée israélienne affirme avoir frappé des « cibles légitimes » alors que des informations font état d’au moins 35 morts civiles

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré que leurs forces aériennes avaient mené une « frappe précise » dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, éliminant deux hauts dirigeants du Hamas. Cependant, selon les autorités sanitaires locales, des dizaines de personnes ont été tuées et blessées dans la zone prétendument désignée comme zone de sécurité pour les civils déplacés.

Des frappes aériennes israéliennes ont frappé dimanche le quartier Tel Al-Sultan de Rafah, tuant au moins 35 personnes et en blessant de nombreux autres, principalement des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne contrôlée par le Hamas.

Les images de la scène ont montré des destructions généralisées, alors que l’incendie ravageait le camp de tentes. Un porte-parole de la Société palestinienne du Croissant-Rouge a averti que le nombre de morts pourrait s’alourdir, car de nombreuses personnes étaient piégées dans des débris en flammes.

Ne détournez pas le regard, retweeter, liker tout ce qui ce passe à Rafah c’est un GÉNOCIDE, déplacer des humains dans un endroit et les tuer c’est UN GÉNOCIDE ne laissez plus les autres donner un autre nom à ce qui se passe pic.twitter.com/vsJZ9dtRXs – syl🦦 (@syylllia) 26 mai 2024

Plusieurs vidéos poignantes montraient des sauveteurs retirant des corps calcinés des ruines, tandis que les premiers intervenants luttaient pour aider les survivants et maîtriser l’incendie qui faisait rage.

L’armée israélienne a reconnu le raid aérien, mais a insisté sur le fait qu’il visait un complexe du Hamas et avait réussi à en éliminer deux. « terroristes de haut rang » accusé d’avoir planifié et exécuté « de nombreuses attaques, au cours desquelles des soldats de Tsahal ont été tués ».















« La frappe a été menée contre des cibles légitimes au regard du droit international, grâce à l’utilisation de munitions précises et sur la base de renseignements précis », » a déclaré l’armée israélienne dans un message sur X (anciennement Twitter).

Plus tôt ce mois-ci, Tsahal avait ordonné l’évacuation partielle du quartier, mais trois pâtés de maisons de cette zone étaient toujours désignés comme sûrs, encourageant les gens à s’y réfugier, selon Al Jazeera.

« L’armée israélienne a connaissance de rapports indiquant qu’à la suite de la frappe et de l’incendie qui a éclaté, plusieurs civils de la zone ont été blessés. » a ajouté l’armée israélienne, notant que « l’incident est en cours d’examen. »















La semaine dernière, la plus haute instance judiciaire des Nations Unies, la Cour internationale de Justice (CIJ), a ordonné à Israël de suspendre immédiatement ses opérations à Rafah. Le tribunal a déclaré que c’était « pas convaincu que les efforts d’évacuation et les mesures connexes qu’Israël affirme avoir entrepris » étaient suffisants pour « atténuer l’immense risque » aux civils.

Le conflit entre Israël et le Hamas a débuté le 7 octobre, lorsque le groupe basé à Gaza a lancé un raid surprise dans le sud du pays, tuant quelque 1 200 personnes et prenant environ 250 otages. Plus de 35 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués jusqu’à présent au cours de l’opération de Tsahal visant à détruire les militants, selon les autorités sanitaires de l’enclave.