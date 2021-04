Au bon moment, le principal négociateur nucléaire iranien, Abbas Araghchi, a déclaré que le pays avait notifié à l’Agence internationale de l’énergie atomique son intention de commencer un enrichissement à 60% d’uranium – une nouvelle escalade de ses activités d’enrichissement qui a suivi la décision du président Donald Trump de réimposer les sanctions contre l’Islam. République et renoncer ainsi aux engagements des États-Unis à l’égard de l’accord sur le nucléaire. «L’annonce rapproche l’Iran de niveaux d’enrichissement de plus de 90 pour cent de qualité militaire et dépasse son niveau maximum actuel de 20 pour cent», ont noté mes collègues Kareem Fahim et Loveday Morris.

L’histoire continue sous la publicité

Il ponctue également un moment diplomatique chargé, avec des discussions sous la médiation de l’UE qui devraient reprendre cette semaine dans la capitale autrichienne. Avant le week-end, les participants ont déclaré qu’ils faisaient des progrès réels, quoique instables, vers un accord qui pourrait éventuellement voir les Iraniens et les Américains revenir à l’accord. Mais maintenant, l’attention revient sur une longue guerre de l’ombre entre Israël et l’Iran qui a éclaté ces dernières semaines, des attaques de mines dans la mer Rouge aux frappes de missiles en Syrie en passant par le dernier épisode à Natanz.

Israël n’a pas commenté publiquement l’incident. Mais son ambiguïté délibérée – ni confirmer ni nier son rôle dans une telle opération de sabotage – fait partie d’une longue histoire de ciblage secret des actifs iraniens dans la région et sur le territoire iranien, y compris l’assassinat du principal scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh en décembre. Il est largement admis que les États-Unis et Israël ont collaboré à des cyberattaques qui ont endommagé l’installation de Natanz il y a plus de dix ans. Cette fois, cependant, l’administration Biden a insisté sur le fait qu’elle n’avait aucune connaissance préalable de l’attaque et aucun rôle dans son exécution.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est, bien sûr, un farouche opposant à l’accord nucléaire et ne veut pas voir l’administration Biden revenir à ce que Trump a abandonné. Les analystes suggèrent qu’il serait heureux de jouer le spoiler sur l’Iran tandis que le président Biden et ses lieutenants sont aux prises avec un ensemble ambitieux et large de priorités de politique étrangère, de l’action climatique et de la pandémie à la prise en compte de la Chine et de la Russie et à la promotion de réformes radicales du monde entier. gouvernance d’entreprise.

L’histoire continue sous la publicité

«Au Moyen-Orient, il n’y a pas de menace plus sérieuse, plus dangereuse, plus pressante que celle posée par le régime fanatique en Iran», a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse lundi, où il se trouvait être accompagné d’une visite du secrétaire américain à la Défense. Lloyd Austin. Ce dernier est resté silencieux sur l’attaque mais a déclaré qu’il espérait «réaffirmer l’engagement de l’administration envers Israël et le peuple israélien».

«Ces attaques sont contre-productives à bien des égards», a déclaré à mes collègues un diplomate européen familier de l’avancement des pourparlers. Ils donnent du pouvoir aux extrémistes iraniens, qui ont toujours été sceptiques à l’égard de l’accord, et en alimentant le discours selon lequel les États-Unis sont subordonnés aux intérêts israéliens, «cela n’est pas non plus utile pour les États-Unis», a déclaré le diplomate.

Le désir éventuel de Netanyahu de contrarier les Iraniens et de perturber les négociations n’est qu’une ride dans la politique enchevêtrée entourant les pourparlers nucléaires. Les prochaines élections en Iran pourraient bientôt balayer ce que l’on appelle le camp «pragmatiste» dirigé par le président Hassan Rohani au profit des extrémistes plus opposés à faire des concessions ou à tenter de se rapprocher de l’Occident. Zarif et ses alliés ont insisté sur le fait qu’ils ne sont pas intéressés par des négociations de suivi qui vont au-delà des restrictions d’enrichissement et du régime d’inspections imposées par l’accord de 2015.

L’histoire continue sous la publicité

Mais c’est un élément clé du discours de Biden aux critiques de l’accord à Washington, dont beaucoup pensent que la poursuite de la campagne de «pression maximale» de l’administration Trump pourrait amener l’Iran au pas. Pendant ce temps, à la gauche de Biden, un nombre croissant de législateurs démocrates prônent une approche de «conformité pour la conformité» qui verrait les deux pays respecter rapidement leurs engagements précédents avant d’entamer éventuellement une nouvelle phase diplomatique impliquant non seulement les signataires de l’accord de 2015, mais aussi l’Iran. adversaires régionaux, y compris Israël.

La réalité est maintenant que l’Iran est plus près d’accumuler le stock nécessaire d’uranium enrichi aux niveaux requis pour une arme nucléaire qu’il ne l’était jamais avant que Trump ne renie l’accord. L’aventurisme de Téhéran par le biais de forces par procuration au Moyen-Orient n’a guère été dissuadé. Et l’apparente frappe israélienne sur Natanz ne peut qu’enhardir ceux de Téhéran qui croient que le pays a résisté aux pires sanctions américaines et gagnera plus de poids dans les mois à venir à mesure que les opérations d’enrichissement se poursuivent.

« L’attaque de Natanz a non seulement donné à Téhéran une excuse légitime pour installer des centrifugeuses plus efficaces pour l’enrichissement d’uranium sans grand coût politique, mais elle peut également lier les mains de Moscou et de Pékin en faisant pression sur l’Iran pour qu’il fasse un compromis lors des négociations à Vienne », a écrit Maysam Behravesh dans la politique étrangère.

L’histoire continue sous la publicité

«Chaque attaque contre l’infrastructure nucléaire iranienne fournit aux extrémistes le carburant nécessaire pour dénigrer l’administration Hassan Rohani pour la négociation de l’accord nucléaire de 2015, auquel ils se sont fermement opposés depuis le début», a écrit le blog Iran Source du Conseil de l’Atlantique. «Cela incite également les extrémistes à redoubler d’efforts pour pousser à l’expansion du programme nucléaire du pays.»

La menace de frappes secrètes israéliennes contre l’Iran a fait l’ombre aux pourparlers originaux de l’ère Obama qui ont conduit à la conclusion de l’accord nucléaire. «La peur d’une action militaire israélienne peut être et a été une motivation pour que les gens fassent fonctionner la diplomatie», Daniel Shapiro, ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, a dit Daniel Estrin de NPR.