Israël intensifie ses frappes à Gaza après un accord «médicaments contre aide»

Israël a intensifié mercredi ses frappes dans le sud de Gaza, déchiré par la guerre, avant la livraison prévue de médicaments aux otages en échange d’une aide humanitaire dans le cadre d’un accord récemment négocié.

Des frappes aériennes et des tirs d’artillerie ont visé Khan Younis toute la nuit dans la plus grande ville du sud de la bande de Gaza.

“Ce fut la nuit la plus difficile et la plus intense à Khan Younis depuis le début de la guerre”, a déclaré le gouvernement du Hamas à Gaza, dont le ministère de la Santé a fait état de 81 morts sur tout le territoire palestinien.

Les combats ravagent Gaza depuis les attaques sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui ont fait environ 1.140 morts, selon un bilan de l’AFP basé sur des chiffres officiels israéliens.

Au moins 24 448 Palestiniens, dont environ 70 % de femmes, de jeunes enfants et d’adolescents, ont été tués dans les bombardements et les attaques terrestres israéliennes, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza.

Le Hamas et d’autres militants ont capturé environ 250 otages lors des attaques du 7 octobre, et il en reste environ 132 à Gaza, dont au moins 27 auraient été tués.

Le sort de ceux qui sont encore en captivité a saisi la société israélienne, tandis qu’une crise humanitaire plus large à Gaza, marquée par la menace de famine et de maladie, a alimenté les appels internationaux en faveur d’un cessez-le-feu.

Médicaments pour les otages

L’accord annoncé mardi, permettant aux médicaments d’atteindre les otages et à l’aide d’entrer dans le territoire palestinien assiégé, a été négocié par le Qatar et la France.

Aux termes de l’accord, “des médicaments ainsi que d’autres aides humanitaires doivent être livrés aux civils à Gaza… en échange de la livraison des médicaments nécessaires aux captifs israéliens à Gaza”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères du Qatar.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé l’accord, aux termes duquel 45 otages devraient recevoir des médicaments.

Le Comité international de la Croix-Rouge a salué cet accord, affirmant qu’il s’agissait d’un « moment de soulagement bien nécessaire ».

Une source sécuritaire en Egypte a déclaré qu’un avion qatari transportant des médicaments était arrivé mercredi à El-Arish, près du poste frontière de Rafah avec Gaza.

La France a déclaré que les médicaments seraient envoyés à un hôpital de Rafah où ils seraient remis à la Croix-Rouge et divisés en lots avant d’être transférés aux otages.

Le Hamas a libéré des dizaines d’otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël lors d’un cessez-le-feu de novembre négocié par le Qatar, qui héberge le bureau politique du groupe.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré qu’il espérait que les négociations négociées par le Qatar pourraient aboutir “bientôt” à un nouvel accord de ce type.

“Pourquoi font-ils ça?”

À l’hôpital Abu Yussef Al-Najjar de Rafah, des Palestiniens se tenaient devant des corps enveloppés dans des linceuls, pleurant la perte d’êtres chers tués lors d’une frappe israélienne nocturne.

“Pourquoi font-ils cela ? Ils nous détruisent”, a déclaré à l’AFP Umm Muhammad Abu Odeh, une femme déplacée de Beit Hanun, au nord de Gaza.

Les Israéliens « nous ont dit d’aller vers le sud, et nous sommes venus ici… mais il n’y a aucun endroit sûr à Gaza, ni au nord, ni au sud, ni au milieu.

“Tout est frappé. Partout c’est dangereux.”

Les Nations Unies affirment que la guerre a déplacé environ 85 pour cent des 2,4 millions d’habitants de Gaza, dont beaucoup ont été contraints de s’entasser dans des abris et de lutter pour obtenir de la nourriture, de l’eau, du carburant et des soins médicaux.

À Tel Aviv, des manifestants anti-guerre ont affronté la police mardi soir, alors que certains brandissaient des pancartes indiquant « Mettez fin au siège » et « Stop au génocide ».

“Des civils sont tués par les bombardements israéliens”, a déclaré le manifestant Michal Sapri. “Cela ne mène à rien. Nos otages sont toujours là. Nous n’allons pas les libérer (par) davantage de puissance militaire.”

L’opinion publique israélienne a maintenu une pression intense sur le gouvernement de Netanyahu pour obtenir le retour des otages, les responsables insistant à plusieurs reprises sur le fait qu’une pression militaire est nécessaire pour parvenir à un quelconque accord.

Mardi, un kibboutz israélien a confirmé que deux otages dont le Hamas avait annoncé la mort dans une vidéo avaient été tués à Gaza.

Violences en Cisjordanie

La violence a également augmenté en Cisjordanie occupée par Israël depuis le 7 octobre, atteignant un niveau jamais vu depuis la deuxième Intifada, ou soulèvement palestinien, entre 2000 et 2005.

Mercredi, le Croissant-Rouge palestinien a déclaré qu’une frappe israélienne avait tué quatre personnes dans la ville de Tulkarem, au nord du territoire palestinien.

L’armée israélienne a déclaré séparément avoir tué un militant palestinien de premier plan lors d’une frappe aérienne en Cisjordanie qui a permis d’éviter une “attaque terroriste” qu’il préparait.

Un correspondant de l’AFP a vu un tas de débris et les restes mutilés d’une voiture touchée lors de l’attaque près du camp de Balata, dans la ville de Naplouse, dans le nord du pays.

Les raids de l’armée israélienne et les attaques des colons ont fait environ 350 morts sur le territoire, selon un bilan de l’AFP basé sur des sources des deux côtés.

Les craintes grandissent que le conflit Israël-Hamas ne déclenche une guerre totale à travers le Moyen-Orient, avec une violence croissante impliquant les alliés du Hamas soutenu par l’Iran.

L’armée américaine a annoncé avoir mené mardi de nouvelles frappes au Yémen après que les rebelles Houthis soutenus par l’Iran ont revendiqué une autre attaque au missile contre un cargo dans la mer Rouge.

Cela s’est produit quelques jours seulement après que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont bombardé de nombreuses cibles à l’intérieur du Yémen contrôlé par les Houthis en réponse aux attaques des rebelles, qui affirment cibler les navires liés à Israël dans la mer Rouge en solidarité avec Gaza.

Mardi également, l’armée israélienne a frappé des cibles du Hezbollah au Liban, une source de sécurité affirmant que les frappes étaient “les plus intenses” sur une seule zone depuis que les militants alignés sur le Hamas ont commencé à échanger des tirs transfrontaliers avec Israël après le début de la guerre. à Gaza.

Pendant ce temps, l’Iran – qui soutient à la fois les Houthis et le Hezbollah – a mené une attaque de missiles dans la région du Kurdistan irakien contre ce que ses Gardiens de la révolution ont qualifié de quartier général d’espionnage israélien et de « rassemblement de groupes terroristes anti-iraniens ».

