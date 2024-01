Israël intensifie ses attaques contre Khan Younis alors que l’aide pour Gaza arrive en Égypte | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Israël a multiplié les attaques contre Khan Younis, dans le sud de Gaza, et envoyé des chars vers l’ouest, ce qui a suscité des accusations de la part de la Jordanie selon lesquelles son hôpital de campagne dans la ville avait été gravement endommagé par des bombardements à proximité.

L’armée jordanienne a déclaré mercredi qu’elle tenait Israël pour responsable d’une « violation flagrante du droit international » en raison des dommages causés à l’installation.

Ailleurs dans la ville, les habitants de l’hôpital Nasser et de ses environs ont été contraints de fuir lorsque les chars israéliens se sont approchés du quartier dans la nuit, suite à une déclaration de l’armée israélienne selon laquelle elle avait essuyé des tirs dans la zone.

Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré qu’au moins sept personnes avaient été tuées par les raids aériens israéliens qui ont endommagé des maisons proches de l’hôpital.

Au moins 24 448 personnes ont été tuées lors de l’attaque israélienne contre Gaza depuis le 7 octobre, a déclaré le ministère palestinien de la Santé.

Au moins 1 139 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre, selon un décompte d’Al Jazeera basé sur des chiffres officiels.

Hani Mahmoud d’Al Jazeera, dans le sud de Gaza, a déclaré que l’on craignait de plus en plus que l’hôpital Nasser ne soit bientôt plus opérationnel, comme cela s’est produit avec plusieurs autres installations ciblées par les forces israéliennes depuis le début de la guerre.

« La grande majorité des établissements de santé ont été attaqués, détruits et gravement endommagés, au point qu’ils sont complètement mis hors service », a-t-il déclaré.

Le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, a déclaré que des hôpitaux de campagne supplémentaires étaient attendus dans les prochains jours.

« Ces mesures ont bien sûr été rendues nécessaires par la militarisation stratégique des hôpitaux existants de Gaza par le Hamas », a-t-il déclaré.

Le Hamas a nié à plusieurs reprises utiliser les hôpitaux comme couverture.

Israël a également annoncé mercredi avoir tué six combattants palestiniens dans le sud de Gaza.

Dans un communiqué, l’armée a déclaré que sa dernière opération avait entraîné la mort de l’officier de contre-espionnage Bilal Nofal et « avait un impact significatif sur la capacité de l’organisation terroriste à développer et à renforcer ses capacités ».

Aide

Dans le cadre d’un accord négocié par le Qatar et la France, une aide et des médicaments dont on a désespérément besoin sont arrivés dans la ville égyptienne d’El Arish, près de la frontière avec Gaza.

Le Comité international de la Croix-Rouge a salué l’accord, qui permettra aux 61 tonnes de médicaments et de nourriture d’entrer dans l’enclave, et l’a qualifié de « moment de soulagement indispensable ».

La guerre menée par Israël contre Gaza a laissé sa population confrontée à des niveaux de faim critiques et à un risque croissant de maladie alors que les approvisionnements s’amenuisent, ont déclaré les agences humanitaires.

Mercredi, le directeur du Fonds d’investissement palestinien, Mohammed Mustafa, a déclaré au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, qu’il faudrait au moins 15 milliards de dollars pour reconstruire les maisons à Gaza, sans compter les infrastructures de base et les hôpitaux.

« Si la guerre à Gaza continue, il est probable que davantage de personnes mourront de faim ou de famine que de guerre », a déclaré Mustafa.

Début janvier, Israël a annoncé qu’il réduisait ses opérations dans le nord de Gaza et entamait une nouvelle phase de bombardements de moindre intensité.

Cependant, Tareq Abu Azzoum d’Al Jazeera, en reportage depuis Rafah, dans le sud de Gaza, a déclaré que cela ne semble pas se refléter sur le terrain.

« Les frappes n’ont pas cessé ces dernières heures dans la bande de Gaza, malgré le fait qu’Israël affirme qu’il passe à une toute nouvelle phase avec des bombardements de faible intensité », a-t-il déclaré.

« Nous constatons que le nombre de morts et de victimes parmi les civils ne cesse d’augmenter, pour atteindre plus de 163 Palestiniens tués au cours des 24 heures précédentes », a-t-il déclaré, citant les autorités palestiniennes.