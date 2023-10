Israël a coupé Internet et les communications dans la bande de Gaza lors d’un bombardement intensifié vendredi soir, coupant largement ses 2,3 millions d’habitants de tout contact entre eux et avec le monde extérieur et créant un quasi-black-out de l’information, comme l’a déclaré l’armée. expansion » des opérations terrestres sur le territoire.

L’annonce de l’armée indique qu’elle se rapproche d’une invasion totale de Gaza, où elle s’est engagée à écraser le groupe militant Hamas au pouvoir après son incursion sanglante dans le sud d’Israël il y a trois semaines.

Les explosions provoquées par les frappes aériennes continues ont illuminé le ciel de la ville de Gaza pendant des heures après la tombée de la nuit. Le fournisseur de télécommunications palestinien Paltel a déclaré que le bombardement avait provoqué une « interruption complète » des services Internet, cellulaires et fixes. Cette coupure signifiait que les victimes des frappes et les détails des incursions terrestres ne pouvaient pas être immédiatement connus. Certains téléphones satellites ont continué à fonctionner.

Déjà plongés dans l’obscurité après que l’électricité ait été coupée il y a quelques semaines, les Palestiniens ont été jetés dans l’isolement, entassés dans des maisons et des abris, les réserves de nourriture et d’eau s’épuisant.

Les proches à l’extérieur de Gaza ont paniqué après que leurs conversations par messagerie avec les familles à l’intérieur se soient soudainement arrêtées et que les appels aient cessé de passer.

« J’avais tellement peur que cela se produise », a déclaré Wafaa Abdul Rahman, directrice d’une organisation féministe basée à Ramallah, en Cisjordanie. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de sa famille dans le centre de Gaza depuis des heures.

« Nous avons vu ces choses horribles et ces massacres en direct à la télévision, alors maintenant, que se passera-t-il en cas de panne totale ? » » a-t-elle déclaré, faisant référence à des scènes de familles écrasées dans leurs maisons par les frappes aériennes des dernières semaines.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les forces terrestres « étendaient leur activité » vendredi soir à Gaza et « agissaient avec une grande force… pour atteindre les objectifs de la guerre ». Israël affirme que ses frappes ciblent les combattants et les infrastructures du Hamas et que les militants opèrent parmi les civils, les mettant ainsi en danger.

Le centre de presse du Hamas a fait état de violents affrontements nocturnes avec les forces israéliennes à plusieurs endroits, y compris ce qu’il a qualifié d’incursion israélienne à l’est de Bureij. Interrogée sur ce rapport, l’armée israélienne a réitéré samedi matin qu’elle avait mené des raids ciblés et étendu les frappes dans le but de « préparer le terrain pour les étapes futures de l’opération ».

Israël a rassemblé des centaines de milliers de soldats le long de la frontière en prévision d’une offensive terrestre attendue. Plus tôt vendredi, l’armée a déclaré que les forces terrestres avaient mené leur deuxième incursion d’une heure à l’intérieur de Gaza en autant de jours, frappant des dizaines de cibles militantes au cours des dernières 24 heures.

Le nombre de morts palestiniens à Gaza a dépassé les 7 300, dont plus de 60 % de mineurs et de femmes, selon le ministère de la Santé du territoire. Le blocus de Gaza a entraîné une diminution des approvisionnements, et l’ONU a averti que son opération d’aide aidant des centaines de milliers de personnes « s’effondrait » dans un contexte de carburant presque épuisé.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre, selon le gouvernement israélien, et au moins 229 otages ont été emmenés à Gaza. Des militants palestiniens ont tiré des milliers de roquettes sur Israël, dont une qui a touché vendredi un immeuble résidentiel à Tel Aviv, blessant quatre personnes.

Le nombre total de morts dépasse de loin le bilan combiné des quatre guerres précédentes entre Israël et le Hamas, estimé à environ 4 000.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré la guerre au Hamas après que le groupe militant palestinien a lancé une attaque surprise contre Israël, qui, selon Tsahal, a fait plus de 1 400 morts et des milliers de blessés.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré aux journalistes étrangers qu’Israël s’attend bientôt à une offensive terrestre longue et difficile sur Gaza. Il « faudra beaucoup de temps » pour démanteler le vaste réseau de tunnels du Hamas, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attend à une longue phase de combats de moindre intensité pendant qu’Israël détruit les « poches de résistance ».

Ses commentaires faisaient état d’une nouvelle phase de la guerre potentiellement épuisante et sans fin, après trois semaines de bombardements incessants. Israël a déclaré qu’il visait à écraser le pouvoir du Hamas à Gaza et sa capacité à menacer Israël. Mais la façon dont la défaite du Hamas sera mesurée et la fin du jeu d’une invasion restent floues. Israël affirme qu’il n’a pas l’intention de gouverner ce petit territoire, mais pas qui il espère gouverner – même si Gallant a suggéré qu’une insurrection à long terme pourrait s’ensuivre.

Le conflit menace de déclencher une guerre plus vaste dans la région. Les pays arabes – y compris les alliés des États-Unis et ceux qui ont conclu des accords de paix ou normalisé leurs relations avec Israël – ont exprimé une inquiétude croissante face à une potentielle invasion terrestre, susceptible de faire encore plus de victimes dans le cadre des combats urbains.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a averti sur X que « le résultat sera une catastrophe humanitaire aux proportions épiques pour les années à venir ».

Sans électricité, sans communications et sans eau, beaucoup de ceux qui sont coincés à Gaza n’ont eu d’autre choix que d’attendre chez eux ou de rechercher la sécurité relative des écoles et des hôpitaux alors qu’Israël a intensifié ses bombardements tôt samedi.

Tout au long de la nuit, des explosions ont projeté des éclats de flammes orange à l’horizon au-dessus de la ville de Gaza, illuminant brièvement les nuages ​​de fumée blanche suspendus dans l’air suite aux frappes aériennes précédentes. Certaines explosions se sont produites en groupes serrés, frappant apparemment le même endroit, avec des boules de feu suivies quelques secondes plus tard par une explosion de fortes détonations.

Lynn Hastings, coordinatrice humanitaire de l’ONU pour les territoires occupés, a posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que sans lignes téléphoniques et Internet, les hôpitaux et les opérations humanitaires ne pourraient pas fonctionner. Le Croissant-Rouge a déclaré qu’il ne pouvait pas contacter les équipes médicales et que les habitants ne pouvaient plus appeler d’ambulances, ce qui signifie que les sauveteurs devraient chasser le bruit des explosions pour retrouver les blessés. Les groupes humanitaires internationaux ont déclaré qu’ils n’avaient pu joindre qu’un petit nombre d’employés utilisant des téléphones satellites.

Le Comité pour la protection des journalistes a exprimé son inquiétude, affirmant que le monde « perd une fenêtre sur la réalité » du conflit. Il a averti que le vide informationnel « peut être comblé par une propagande mortelle, de la désinformation et de la désinformation ».

La perte d’Internet et des téléphones porte un nouveau coup dur à un système médical et humanitaire qui, selon les secours, était déjà sur le point de s’effondrer, submergé par les blessés et à court de fournitures sous le sceau israélien depuis des semaines. Plus de 1,4 million de personnes ont fui leurs foyers, près de la moitié se sont rassemblées dans les écoles et les abris des Nations Unies. Les travailleurs humanitaires affirment que le filet d’aide qu’Israël a autorisé à entrer en provenance d’Égypte la semaine dernière ne représente qu’une infime fraction de ce qui est nécessaire.

Les hôpitaux de Gaza sont à la recherche de carburant pour faire fonctionner les générateurs de secours qui alimentent les incubateurs et autres équipements vitaux.

Gallant a déclaré qu’Israël pensait que le Hamas confisquerait tout carburant entrant. Il a expliqué que le Hamas utilise des générateurs pour pomper de l’air dans ses centaines de kilomètres de tunnels, qui proviennent de zones civiles. Il a montré aux journalistes des images aériennes de ce qu’il a dit être un tunnel construit juste à côté d’un hôpital.

« Pour l’air, ils ont besoin de pétrole. Pour le pétrole, ils ont besoin de nous », a-t-il déclaré.

Vendredi soir, l’armée a publié des photos montrant ce qu’elle dit être des installations du Hamas dans et autour de l’hôpital Shifa de la ville de Gaza, le plus grand de Gaza. Israël a déjà fait de telles affirmations, mais a refusé de dire comment il a obtenu les photos.

On sait peu de choses sur les tunnels et autres infrastructures du Hamas. Les affirmations des militaires et de Gallant n’ont pas pu être vérifiées.

L’engagement d’Israël à étendre ses colonies a suscité l’hostilité parmi les Palestiniens.

S’exprimant à l’hôpital Shifa, le chef des médias du Hamas, Salama Maroof, a qualifié les affirmations d’Israël de « mensonges » et a déclaré qu’elles étaient « un précurseur pour frapper cet établissement ».

«Je tire la sonnette d’alarme. Il y a un danger imminent qui plane au-dessus de l’établissement médical » et de ceux qui s’y trouvent, a déclaré Maroof. L’hôpital a été submergé par des milliers de patients et de blessés, et environ 40 000 résidents déplacés se sont rassemblés dans et autour de son enceinte pour s’abriter, selon l’ONU.

Lorsqu’on lui a demandé si l’armée envisageait de cibler Shifa, Hagari a répondu : « Nous ne pourrons pas permettre des activités terroristes contre Israël depuis les hôpitaux, et nous devrons, avec le reste du monde, faire face à ce signal d’alarme. » Il a déclaré que le Hamas utilise « sa propre population comme bouclier humain ».

Des centaines de milliers de personnes restent dans le nord de Gaza, incapables ou refusant d’évacuer vers le sud comme Israël l’a ordonné. Des tracts israéliens largués à Gaza indiquent que ceux qui restent pourraient être considérés comme des « complices » du Hamas.

___

Federman a fait un reportage depuis Tel Aviv et Mroue depuis Beyrouth. Najib Jobain à Rafah, dans la bande de Gaza, Jack Jeffery au Caire, Isabel DeBre à Jérusalem et Brian Melley à Londres ont contribué à ce rapport.

