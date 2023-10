Israël intensifie sa réponse à l’attaque contre Gaza parrainée par le Hamas | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Israël a lancé dimanche une offensive massive contre Gaza, un jour après que le Hamas a mené une attaque sans précédent sur le sol israélien.faisant des centaines de victimes et kidnappant plusieurs civils.

Des avions de guerre israéliens ont frappé des immeubles résidentiels, des tunnels, une mosquée et des maisons de dirigeants du Hamas à Gaza. tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a juré de « se venger puissamment de ce jour maléfique ».

Le conflit s’est également étendu à d’autres fronts, alors qu’Israël et le groupe libanais Hezbollah soutenu par l’Iran se sont tirés des tirs d’artillerie et des roquettes, et deux touristes israéliens et leur guide égyptien ont été abattus à Alexandrie.

Les soldats israéliens prennent position ce dimanche face à l’escalade violente du conflit israélo-palestinien. (Photo : Ronaldo Schemidt / AFP via Getty Images)

Dans le sud d’Israël, les militants du groupe terroriste Hamas ont continué à se battre avec les forces de sécurité israéliennes un jour après avoir infiltré plusieurs villes au milieu d’intenses bombardements de roquettes qui ont violé les défenses et les bases militaires.

L’armée israélienne a affirmé avoir éliminé la plupart des points d’entrée, et qu’il a tué des centaines d’envahisseurs et en a capturé des dizaines d’autresmais qu’il y avait encore des affrontements à certains endroits.

L’armée israélienne a ajouté que des dizaines de milliers de soldats étaient mobilisés dans la zone autour de Gaza.une bande étroite où vivent 2,3 millions de Palestiniens, et prévoit d’évacuer tous les Israéliens vivant près de la frontière.

Pour sa part, le porte-parole du Hamas, Abdel-Latif al-Qanoua, a déclaré à Gaza que l’attaque avait été « pour la défense de notre peuple ». Il a ajouté que les combattants du groupe continuaient de lancer des roquettes et de mener des opérations derrière les lignes.

Il s’agit de l’invasion la plus sanglante d’Israël depuis que l’Égypte et la Syrie ont lancé une attaque soudaine pour tenter de regagner les territoires perdus lors de la guerre du Kippour en 1973.

L’escalade du conflit palestino-israélien pourrait compromettre les progrès dans la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saouditeet en même temps, l’objectif palestinien d’autodétermination.

