Israël intensifie les démolitions de maisons à Jérusalem alors que la violence augmente

JÉRUSALEM — La famille de Ratib Matar s’agrandit. Ils avaient besoin de plus d’espace. Avant la naissance de ses petites-filles, aujourd’hui âgées de 4 et 5 ans, il a construit trois appartements sur un versant oriental surplombant le paysage antique de Jérusalem. L’entrepreneur en construction de 50 ans a emménagé avec son frère, son fils, sa fille divorcée et leurs jeunes enfants – 11 personnes en tout, plus quelques oies.

Mais Matar n’était jamais à l’aise. À tout moment, les agents israéliens chargés de l’application du code pouvaient frapper à sa porte et tout emporter.

Ce moment est survenu le 29 janvier, quelques jours après qu’un tireur palestinien a tué sept personnes à Jérusalem-Est, l’attaque la plus meurtrière dans la capitale contestée depuis 2008. Le nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a appelé non seulement à la fermeture de la maison familiale de l’agresseur, mais aussi la démolition immédiate de dizaines de maisons palestiniennes construites sans permis à Jérusalem-Est, entre autres mesures punitives.

Quelques heures à peine après les commentaires de Ben-Gvir, les premiers bulldozers ont grondé dans le quartier de Jabal Mukaber de Matar.

Pour de nombreux Palestiniens, le rythme accéléré des démolitions de maisons fait partie de la bataille plus large du nouveau gouvernement ultranationaliste pour le contrôle de Jérusalem-Est, capturée par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et revendiquée par les Palestiniens comme la capitale d’un futur État indépendant.

La bataille est menée avec des permis de construire et des ordres de démolition – et c’est une bataille que les Palestiniens estiment qu’ils ne peuvent pas gagner. Israël dit qu’il applique simplement les règlements de construction.

« Notre construction est assiégée par Israël », a déclaré Matar. Ses frères et fils s’attardaient près des ruines de leur maison, buvant du café amer et recevant des visiteurs comme en deuil. “Nous essayons vraiment de construire, mais en vain”, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, Israël a démoli 39 maisons, structures et entreprises palestiniennes à Jérusalem-Est, déplaçant plus de 50 personnes, selon les Nations Unies. Cela représentait plus du quart du nombre total de démolitions en 2022. Ben-Gvir a publié un photo sur Twitter des bulldozers qui griffent la maison de Matar.

« Nous combattrons le terrorisme avec tous les moyens à notre disposition », a-t-il écrit, bien que la maison de Matar n’ait rien à voir avec les tirs palestiniens.

La plupart des appartements palestiniens à Jérusalem-Est ont été construits sans permis difficiles à obtenir. Une étude de 2017 de l’ONU a décrit comme “pratiquement impossible” de les sécuriser.

La municipalité israélienne alloue peu de terres au développement palestinien, selon le rapport, tout en facilitant l’expansion des colonies israéliennes. Peu de biens palestiniens étaient enregistrés avant qu’Israël n’annexe Jérusalem-Est en 1967, une décision qui n’est pas internationalement reconnue.

Matar a déclaré que la ville a rejeté sa demande de permis de construire à deux reprises parce que sa zone n’est pas zonée pour le développement résidentiel. Il essaie maintenant une troisième fois.

La sanction pour construction non autorisée est souvent la démolition. Si les familles ne démolissent pas elles-mêmes leur maison, le gouvernement leur fait payer le travail. Matar redoute sa facture – il connaît des voisins qui ont payé plus de 20 000 $ pour faire raser leurs maisons.

Désormais sans abri, Matar et sa famille sont hébergés chez des proches. Il jure de reconstruire sur la terre qu’il a héritée de ses grands-parents, bien qu’il n’ait aucune confiance dans le système juridique israélien.

« Ils ne veulent pas d’un seul Palestinien dans tout Jérusalem », a déclaré Matar. En amont, au cœur de son quartier, des drapeaux israéliens flottaient depuis des dizaines d’appartements récemment construits pour des juifs religieux.

Depuis 1967, le gouvernement a construit 58 000 logements pour les Israéliens dans la partie est de la ville, et moins de 600 pour les Palestiniens, a déclaré Daniel Seidemann, un avocat israélien spécialisé dans la géopolitique de Jérusalem, citant le bureau des statistiques du gouvernement et sa propre analyse. Pendant cette période, la population palestinienne de la ville a grimpé de 400 %.

“Le régime de planification est dicté par le calcul de la lutte nationale”, a déclaré Seidemann.

Les plans de la ville d’Israël montrent des parcs d’État entourant la vieille ville, avec environ 60 % de Jabal Mukaber zonés en espaces verts, interdits au développement palestinien. Au moins 20 000 maisons palestiniennes à Jérusalem-Est sont désormais vouées à la démolition, selon des organismes de surveillance.

Matar et ses voisins sont confrontés à un choix angoissant : construire illégalement et vivre sous la menace constante de démolition, ou quitter leur lieu de naissance pour la Cisjordanie occupée, sacrifiant les droits de résidence à Jérusalem qui leur permettent de travailler et de voyager relativement librement à travers Israël.

Bien qu’il n’y ait pas de chiffres fiables pour les approbations de permis, la municipalité israélienne a mis de côté un peu plus de 7 % de ses 21 000 plans de logement pour les maisons palestiniennes en 2019, a rapporté Ir Amim, un groupe de défense anti-implantation. Les Palestiniens représentent près de 40 % des quelque 1 million d’habitants de la ville.

“C’est le but de cette politique”, a déclaré Aviv Tatarsky, chercheur à Ir Amim. “Les Palestiniens sont obligés de quitter Jérusalem.”

Arieh King, adjoint au maire de Jérusalem et chef des colons, a reconnu que les démolitions aident Israël à renforcer son contrôle sur Jérusalem-Est, qui abrite les sites religieux les plus importants de la ville.

“Cela fait partie de l’application de la souveraineté”, a déclaré King. « Je suis heureux que nous ayons enfin un ministre qui comprenne », a-t-il ajouté, faisant référence à Ben-Gvir.

Ben-Gvir pousse maintenant à la destruction d’une tour d’appartements abritant 100 personnes. Tentant de faire baisser les tensions, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a retardé l’expulsion prévue mardi, ont rapporté les médias israéliens.

King a soutenu qu’il était possible pour les Palestiniens d’obtenir des permis et les a accusés de construire sans autorisation pour éviter une bureaucratie coûteuse.

Lorsque la famille al-Abasi à Jérusalem-Est a trouvé un ordre de démolition placardé sur leur nouvelle maison en parpaings le mois dernier, ils ont envisagé leurs options. Le gouvernement avait démoli leur dernier appartement, construit sur le même terrain, il y a huit ans. Cette fois, Jaafar al-Abasi a décidé qu’il le démolirait lui-même.

Al-Abasi a loué un tracteur et a invité ses proches et ses voisins à se joindre. La destruction a duré trois jours, avec des pauses pour le houmous et le soda. Ses trois fils ont emprunté des pioches et des marteaux-piqueurs, piquant avec colère les murs qu’ils avaient décorés de plaques colorées le mois dernier.

“Cet endroit est comme une bombe à retardement”, a déclaré son beau-frère, Mustafa Samhouri, 48 ans, qui les a aidés.

Les protestations contre les démolitions ont secoué Jérusalem-Est ces derniers jours. Il y a deux week-ends, a déclaré Samhouri, le cousin de la famille, âgé de 13 ans, a ouvert le feu sur des colons juifs dans le quartier de Silwan, juste de l’autre côté de la vallée, blessant deux personnes avant d’être abattu et arrêté.

“La pression augmente de plus en plus”, a déclaré Samhouri. “Et enfin, boum.”