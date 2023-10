Israël inonde les réseaux sociaux pour façonner l’opinion autour de la guerre – POLITICO

BRUXELLES — Une photo d’un bébé mort ensanglanté et dont le visage est flou circule sur X depuis quatre jours.

«C’est l’image la plus difficile que nous ayons jamais publiée. Au moment où nous écrivons ceci, nous tremblons », indique le message qui l’accompagne.

Les images ne proviennent pas d’un journaliste couvrant le conflit en Israël et à Gaza, ni d’un des innombrables comptes partageant des vidéos horribles des atrocités.

Il s’agit d’un message payant du ministère israélien des Affaires étrangères.

Depuis que le Hamas a attaqué des milliers de citoyens la semaine dernière, le gouvernement israélien a lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux dans les principaux pays occidentaux pour obtenir du soutien en faveur de sa réponse militaire contre le groupe. Une partie de sa stratégie : diffuser des dizaines de publicités contenant des images brutales et émotionnelles de la violence militante meurtrière en Israël sur des plateformes telles que X et YouTube, selon les données examinées par POLITICO.

La tentative d’Israël de gagner la guerre de l’information en ligne fait partie d’un tendance croissante des gouvernements du monde entier agissent de manière agressive en ligne afin de façonner leur image, en particulier en temps de crise. Les campagnes de relations publiques pendant et autour des guerres ne sont pas nouvelles. Mais payer pour de la publicité en ligne ciblée sur des pays et des données démographiques spécifiques est désormais l’un des principaux outils dont disposent les gouvernements pour faire passer leurs messages devant un plus grand nombre de personnes.

Les efforts du gouvernement israélien surviennent alors que le Hamas diffuse sa propre propagande sur des plateformes telles que Telegram et X. Le groupe – désigné comme organisation terroriste par l’Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni – a déclaré lundi publié en ligne une première vidéo de prise d’otage d’une jeune femme franco-israélienne.

Les campagnes sur les réseaux sociaux ont commencé peu après que des militants du Hamas ont tué plus de 1 200 personnes et enlevé près de 200 personnes lors d’une attaque surprise. L’armée israélienne a répondu par des frappes de représailles et un siège de la bande de Gaza, tuant à ce jour plus de 2 330 Palestiniens.

Plus de 2 millions de Palestiniens coincés à Gaza ont été soumis à des conditions qui se sont aggravées en prévision d’une offensive à venir, et les dirigeants occidentaux appellent de plus en plus le gouvernement israélien à faire preuve de retenue et à respecter le droit humanitaire.

Un barrage de publicités

En un peu plus d’une semaine, le ministère israélien des Affaires étrangères a diffusé 30 publicités qui ont été vues plus de 4 millions de fois sur X, selon les données de la plateforme. Les vidéos et photos payantes apparues le 12 octobre étaient destinées aux adultes de plus de 25 ans à Bruxelles, Paris, Munich et La Haye, selon les mêmes données.

Les publicités présentaient le Hamas comme un « groupe terroriste vicieux », semblable à l’État islamique, et montraient l’ampleur et les types d’abus, y compris des images horribles comme celle d’une femme nue et sans vie dans une camionnette. Une autre vidéo payante publiée sur X, avec un texte alternant entre « ISIS » et « Hamas », présente des images inquiétantes qui s’accélèrent progressivement jusqu’à ce que les noms des deux organisations terroristes se mélangent en une seule.

« Le monde a vaincu ISIS. Le monde vaincra le Hamas », conclut la publicité.

Un cycliste passe devant des affiches d’enlèvement et de disparition, montrant des Israéliens récemment kidnappés ou disparus, à la suite des attaques du Hamas contre Israël, dans le centre de Paris le 17 octobre 2023 | Kiran Ridley/AFP via Getty Images

Sur YouTube, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié plus de 75 publicités différentes, dont certaines sont particulièrement explicites. Ils ont été destinés aux téléspectateurs des pays occidentaux – notamment en France, en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni – et ont été diffusés entre l’attaque initiale du Hamas, le 7 octobre, et lundi, selon la base de données de transparence de Google.

« Nous n’aurions jamais publié des choses aussi graphiques auparavant », a déclaré un porte-parole de la mission israélienne auprès de l’UE, qui a bénéficié de l’anonymat pour des raisons de sécurité afin de pouvoir parler franchement. «C’est quelque chose qui ne fait pas partie de notre culture. Nous avons beaucoup de respect [for] les défunts », ont-ils déclaré, ajoutant que « la guerre n’est pas seulement sur le terrain ».

Dans une publicité intitulée « Les bébés ne peuvent pas lire le texte de cette vidéo mais leurs parents le peuvent », une berceuse joue sur fond d’arc-en-ciel et une licorne vole sur l’écran. La publicité dit : « Nous savons que votre enfant ne peut pas lire ceci », mais appelle les parents à sympathiser avec ceux dont les enfants ont été tués lors de l’attaque contre Israël.

Une autre publicité note qu’« Israël prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens contre ces terroristes barbares ». Un autre encore montre des images d’otages ensanglantés, aux visages flous.

Israël a largement ciblé l’Europe avec son discours visant à gagner du soutien. Près de 50 publicités vidéo en anglais ont été dirigées vers les pays de l’UE, tandis que les téléspectateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni ont vu respectivement 10 et 13 publicités. L’une des vidéos a été vue plus de 3 millions de fois mardi après-midi, heure européenne.

Le défi permanent des plateformes en matière de contenu

La campagne publicitaire a posé certains défis aux sociétés de médias sociaux, qui ont établi des normes quant au type de contenu pouvant être publié sur leurs flux.

Google, par exemple, a supprimé de sa bibliothèque publique environ 30 publicités contenant des images violentes après que POLITICO a demandé un commentaire lundi – ce qui signifie qu’il n’existe aucune trace publique indiquant que de telles publicités ont été diffusées pendant plusieurs jours sur YouTube. La société a déclaré qu’elle n’autorisait pas les publicités contenant un langage violent, des images horribles ou dégoûtantes, ou des images graphiques ou des récits de traumatismes physiques. (Certaines des vidéos graphiques sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube du ministère israélien des Affaires étrangères avec quelques avertissements.)

X n’a ​​pas répondu à une demande de commentaire. L’entreprise technologique fait actuellement l’objet d’une enquête de la Commission européenne pour savoir si sa gestion des contenus illégaux et de la désinformation liés à l’attaque du Hamas a respecté la loi européenne sur la modération des contenus, la Loi sur les services numériques (DSA).

En vertu du DSA, les entreprises doivent rapidement supprimer les contenus illégaux, y compris la propagande terroriste, et limiter la propagation des mensonges, sous peine d’amendes considérables pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial.

Aucune publicité similaire n’était diffusée sur Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok de Meta, selon les bibliothèques de publicités publiques des plateformes lundi.

Certaines annonces en ligne ont été rencontrées quelques réticences de la part des téléspectateurs qui ont cherché des moyens de cesser d’être pris pour cible par le ministère des Affaires étrangères. Mais les experts en la matière affirment qu’il s’agit simplement de la nouvelle réalité des campagnes de relations publiques construites autour des guerres.

« Cette tactique est presque aussi ancienne que la guerre… Susciter l’indignation morale pour susciter un soutien à la guerre est une pratique très ancienne », a déclaré Emerson Brooking, chercheur principal à l’Atlantic Council. « Mais je ne pense pas que cela ait eu un impact aussi important sur les réseaux sociaux auparavant. »

L’UE a rappelé la semaine dernière au PDG de Google, Sundar Pichai, d’être « très vigilant » pour garantir que YouTube respecte le DSA | AFP via Getty Images

Pourtant, au milieu d’une vague de désinformation et de contenus illégaux liés aux attaques, la stratégie d’Israël en ligne pourrait s’avérer plus compliquée. Le commissaire européen chargé de faire appliquer le DSA, Thierry Breton, a averti certaines plateformes en ligne d’intensifier leurs efforts pour protéger les jeunes téléspectateurs des contenus préjudiciables. L’UE a également rappelé la semaine dernière au PDG de Google, Sundar Pichai, d’être « très vigilant » pour garantir que YouTube respecte le DSA.

Alors qu’Israël intensifie sa guerre en ligne, les frappes aériennes de son armée en représailles ont endommagé l’infrastructure des télécommunications de Gaza, laissant des millions de personnes au bord d’une panne totale de réseau.

« Il est difficile d’imaginer un contre-message robuste de la part de groupes pro-palestiniens qui pourraient utiliser le même support publicitaire », a déclaré Brooking. « C’est un aspect du champ de bataille des médias sociaux dans lequel Israël a un réel avantage. »

Hailey Fuchs a contribué au reportage depuis Washington.