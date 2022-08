Israël inculpe un militant dont l’arrestation a attisé les tensions à Gaza

JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne a déclaré jeudi qu’elle avait déposé des accusations de terrorisme contre un haut responsable du groupe militant du Jihad islamique dont l’arrestation en Cisjordanie occupée a contribué à déclencher trois jours de violents combats à Gaza au début du mois.

Le Jihad islamique avait exigé la libération de Bassam al-Saadi et d’un autre Palestinien détenu qui fait une grève de la faim prolongée dans le cadre du cessez-le-feu négocié par l’Égypte qui a mis fin aux combats. L’acte d’accusation signale que ces demandes ne seront pas satisfaites.

L’armée a déclaré qu’al-Saadi, 62 ans, est accusé d’avoir “commis des crimes d’affiliation et d’activité dans une association illégale” et d’avoir reçu des fonds du Jihad islamique à Gaza, ainsi que “d’usurpation d’identité, d’incitation et d’aide au contact avec des éléments ennemis”. dit l’armée.

Le Jihad islamique est un groupe militant palestinien parrainé par l’Iran qui s’oppose à l’existence d’Israël et a mené des dizaines d’attaques meurtrières au fil des ans contre des civils israéliens. Il opère à la fois en Cisjordanie occupée et à Gaza.

Al-Saadi a été arrêté au début du mois lors d’un raid militaire nocturne dans la ville cisjordanienne de Jénine. En réponse à son arrestation, le Jihad islamique a déclaré qu’il se mettait “en état d’alerte”.

Israël dit que le groupe planifiait une attaque de vengeance depuis Gaza. En réponse à ce qu’il a qualifié de menace imminente, Israël a lancé une vague de frappes aériennes à Gaza qui a tué un haut commandant du Jihad islamique. Les militants ont commencé à lancer des centaines de roquettes sur Israël quelques heures plus tard.

La flambée a fait 49 morts parmi les Palestiniens, dont les deux principaux commandants du groupe militant et 10 autres combattants, avant que le cessez-le-feu n’entre en vigueur. Les militants de Gaza ont tiré quelque 1 100 roquettes, mais personne du côté israélien n’a été tué ou grièvement blessé.

Il s’agit de l’échange de tirs le plus meurtrier depuis la guerre de l’année dernière entre Israël et le Hamas, le groupe militant qui dirige Gaza depuis 15 ans – et qui n’a pas pris part aux derniers combats.

Al-Saadi a passé un total de 15 ans sur plusieurs séjours dans les prisons israéliennes pour avoir été membre du Jihad islamique. Israël a tué deux de ses fils, qui étaient également des militants du Jihad islamique, lors d’incidents distincts en 2002, et a détruit sa maison lors d’une bataille acharnée à Jénine cette année-là.

Les forces israéliennes ont mené des opérations régulières à Jénine ces derniers mois qui, selon l’armée, visent à démanteler les réseaux militants à la suite de plusieurs attaques meurtrières à l’intérieur d’Israël. Les raids déclenchent souvent des fusillades avec des militants palestiniens.

Depuis sa prise du pouvoir en 2007, le Hamas a mené quatre guerres contre Israël, souvent avec le soutien de combattants du Jihad islamique. Dans le passé, les militants du Jihad islamique à Gaza ont défié le Hamas en tirant des roquettes, souvent sans revendiquer la responsabilité, pour rehausser la visibilité du groupe.

Israël et les pays occidentaux considèrent à la fois le Hamas et le Jihad islamique comme des groupes terroristes parce qu’ils ont mené des dizaines d’attaques meurtrières au fil des ans contre des civils israéliens. De nombreux Palestiniens considèrent les militants comme des combattants de la liberté qui résistent à l’occupation militaire par Israël depuis 55 ans des terres que les Palestiniens veulent pour leur futur État.

Emily Rose, l’Associated Press