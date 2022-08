Israël inculpe un militant dont l’arrestation a attisé les tensions à Gaza

Le Jihad islamique avait exigé la libération de Bassam al-Saadi et d’un autre Palestinien détenu qui fait une grève de la faim prolongée dans le cadre du cessez-le-feu négocié par l’Égypte qui a mis fin aux combats. L’acte d’accusation signale que ces demandes ne seront pas satisfaites.

L’armée a déclaré qu’al-Saadi, 62 ans, est accusé d’avoir “commis des crimes d’affiliation et d’activité dans une association illégale” et d’avoir reçu des fonds du Jihad islamique à Gaza, ainsi que “d’usurpation d’identité, d’incitation et d’aide au contact avec des éléments ennemis”. dit l’armée.