Israël impose un « siège complet » à Gaza alors que le Hamas menace de prendre des otages

Israël a imposé un « siège complet » à la bande de Gaza, mobilisé un nombre record de 300 000 réservistes et frappé par voie aérienne l’enclave contrôlée par le Hamas alors que le groupe militant palestinien menaçait la vie de dizaines d’otages.

L’armée israélienne a annoncé lundi qu’elle était passée à l’offensive après avoir repris le contrôle du territoire infiltré par le Hamas lors de l’attaque du week-end, la plus meurtrière en Israël depuis 1948.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la campagne « ne faisait que commencer », promettant une expérience « difficile et terrible » pour le Hamas et promettant de « changer le Moyen-Orient ».

Mais le Hamas a déclaré lundi soir qu’il exécuterait un prisonnier pour chaque nouvelle frappe aérienne qui frapperait des civils palestiniens et se produirait sans avertissement.

Le groupe a enlevé au moins 100 personnes, dont des femmes, des enfants, des soldats israéliens et des ressortissants étrangers.

« Nous annonçons que [for] Chaque fois que nous prendrons pour cible nos gens qui sont en sécurité dans leurs maisons, sans avertissement préalable, nous nous retrouverons malheureusement avec l’exécution d’un des otages civils de l’ennemi », a déclaré le groupe dans un enregistrement diffusé à Al Jazeera.

Plus de 1 500 personnes sont mortes depuis samedi, dont plus de 900 civils et soldats israéliens, et 687 personnes à Gaza, selon les médias israéliens et un porte-parole du ministère palestinien de la Santé.

« Depuis l’Holocauste, autant de Juifs n’ont pas été tués en un seul jour », a déclaré Isaac Herzog, le président israélien. « Et depuis l’Holocauste, nous n’avons jamais assisté à des scènes de femmes et d’enfants juifs, de grands-parents – même de survivants de l’Holocauste – entassés dans des camions et emmenés en captivité. »

Alors que les combats faisaient rage, Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a déclaré qu’il avait ordonné le « siège complet » de Gaza.

Il a ajouté : « Il n’y aura ni électricité, ni nourriture, ni carburant. [delivered to Gaza]. Nous luttons contre la barbarie [terrorists] et répondrons en conséquence.

Le gouvernement israélien a déclaré qu’il avait ordonné la coupure de l’eau vers Gaza, une bande de terre densément peuplée et enclavée qui abrite 2,3 millions d’habitants.

Alors que l’on s’attendait de plus en plus à ce qu’Israël lance sa première offensive terrestre sur Gaza depuis près d’une décennie, le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que l’appel de 300 000 réservistes était le plus important de l’histoire du pays.

“Nous n’avons jamais recruté autant de réservistes à une telle échelle”, a-t-il ajouté. “Nous passons à l’offensive.”

Netanyahu a publié une vidéo de tours effondrées à Gaza après que des avions, des hélicoptères, des avions et des pièces d’artillerie israéliens ont frappé des centaines de ce que l’armée a qualifié de « cibles terroristes ».

L’armée israélienne a déclaré avoir repris le « contrôle total » des communautés proches de l’enclave qui avaient été infiltrées par les militants de Gaza ce week-end.

Il a ajouté que ses hélicoptères « frappaient également sur le territoire libanais » au nord d’Israël, peu après avoir déclaré avoir tué « un certain nombre de militants » qui étaient entrés dans le pays.

Dans un communiqué confirmant la mort de trois de ses combattants, le groupe militant libanais Hezbollah a déclaré avoir tiré des roquettes et des mortiers sur deux postes militaires israéliens de l’autre côté de la frontière en Galilée.

Les violences à la frontière libano-israélienne surviennent au milieu des craintes d’un conflit plus large sur plusieurs fronts.

Le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et les dirigeants allemand, français et italien ont exprimé une nouvelle fois leur soutien à Israël et une « condamnation sans équivoque » du Hamas et de ses « actes de terrorisme effroyables ».

« Nous resterons unis et coordonnés, ensemble en tant qu’alliés et amis communs d’Israël, pour garantir qu’Israël soit capable de se défendre et, à terme, créer les conditions d’une région pacifique et intégrée du Moyen-Orient », ont déclaré les dirigeants.

Pour tenter d’empêcher une escalade du conflit, le Qatar a mené des négociations avec Israël et le Hamas pour parvenir à un accord dans lequel le groupe militant accepterait de libérer les femmes et les enfants qu’il détient en otages, a déclaré une personne informée des discussions.

Conflit israélo-palestinien

La personne a ajouté qu’en échange l’État juif pourrait libérer les femmes et les enfants palestiniens détenus dans ses prisons et que les pourparlers étaient soutenus par les États-Unis. Mais rien n’indique dans l’immédiat que de tels contacts portent leurs fruits.

Biden a déclaré que 11 Américains avaient été tués depuis samedi, ajoutant « qu’il est probable que des citoyens américains fassent partie des personnes détenues par le Hamas ». La France a déclaré que deux de ses citoyens étaient morts.

Les États-Unis renforcent la défense aérienne et les munitions vers Israël, a déclaré un haut responsable américain de la défense.

Washington traite le conflit actuel entre Israël et le Hamas différemment des autres cycles de combat des années précédentes. « Il s’agit d’une sauvagerie au niveau de l’EI que nous avons vue commettre contre des civils israéliens », a déclaré le responsable américain. “C’est sans précédent.”

L’UE a déclaré qu’elle réexaminait l’ensemble de son financement de développement pour les territoires palestiniens en réponse à l’attaque du Hamas, affectant 691 millions d’euros d’aide.

Les groupes humanitaires ont déclaré que Gaza était confrontée à un avenir désastreux. « L’ampleur sans précédent des hostilités menace une urgence humanitaire d’une ampleur inimaginable, même pour une région trop habituée aux catastrophes », a déclaré Nadim Zaghloul, directeur pour la Palestine chez ActionAid, un groupe humanitaire et de campagne.

Il a ajouté : « Avec l’annonce d’un « blocus total ». . . à Gaza, plus de 2 millions de personnes seront encore plus plongées dans la crise et complètement privées de nourriture, d’électricité et de carburant.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé « toutes les parties » à autoriser l’accès à « l’aide humanitaire d’urgence » pour les civils palestiniens coincés à Gaza, ajoutant qu’il avait reçu des informations faisant état de missiles israéliens frappant des établissements de santé sur le territoire.

Alors que les répercussions du conflit se propagent, Chevron a déclaré lundi qu’elle avait reçu l’ordre du ministère israélien de l’Energie d’arrêter la production de son champ gazier offshore de Tamar, en Méditerranée, mais qu’elle continuerait à approvisionner ses clients en Israël.

Le prix du pétrole brut Brent a augmenté d’environ 3,7 pour cent, juste en dessous de 88 dollars le baril, en raison des inquiétudes concernant les retombées du conflit.

Plusieurs compagnies aériennes internationales – dont Cathay Pacific, easyJet et Lufthansa – ont suspendu leurs vols vers Israël à la suite de l’attaque du Hamas.

Reportages supplémentaires de Neri Zilber à Tel Aviv, Felicia Schwartz à Washington et Henry Foy à Bruxelles