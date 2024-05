Israël ignore la proposition du Conseil de sécurité de l’ONU de « mettre fin aux massacres » et de poursuivre l’assaut sur Rafah | Nouvelles de Gaza

Les chars israéliens pénètrent dans le centre de Rafah et les attaques aériennes persistent dans toute la ville malgré les appels mondiaux pour mettre fin au carnage.

Israël a poursuivi son attaque contre Rafah, ignorant un projet de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU visant à « arrêter les massacres » dans la ville du sud de Gaza.

De nouvelles attaques aériennes ont été signalées mercredi matin dans la ville la plus au sud, quelques heures après que des témoins et une source de sécurité palestinienne ont déclaré que des chars israéliens avaient pénétré au cœur de Rafah.

« Les gens sont actuellement à l’intérieur de leurs maisons parce que quiconque bouge se fait tirer dessus par des drones israéliens », a déclaré un habitant Abdel Khatib.

Les frappes aériennes israéliennes ont ciblé diverses parties de la ville, notamment les environs du camp de Badr et le rond-point de Zourob à l’ouest de la ville, selon l’agence de presse palestinienne Shehab.

Une fermeture complète des services de télécommunications et d’Internet dans tout Rafah est également signalée.





« L’armée contrôle désormais le couloir de Philadelphie et avance plus profondément dans la partie restante du couloir – vers la partie ouest de la ville de Rafah. »

Hani Mahmoud d’Al Jazeera, dans un reportage depuis Deir el-Balah, a déclaré qu’Israël « continue de rassembler les gens d’un endroit à un autre » au milieu des attaques.

Auparavant, alors qu’elle attaquait des cibles dans le nord et le centre de Gaza, l’armée israélienne avait désigné Rafah comme zone de sécurité. Cela a poussé plus de la moitié des 2,3 millions d’habitants de l’enclave à s’installer dans la ville.

Aujourd’hui, près d’un million de personnes auraient quitté Rafah alors que l’assaut israélien se prépare. Les alliés d’Israël ont mis en garde contre une attaque contre la ville, invoquant le risque de pertes civiles et l’aggravation de la crise humanitaire.

« Ceux à qui on a dit de rester dans la zone d’évacuation d’al-Mawasi pour éviter d’être bombardés se retrouvent à nouveau en mouvement, cherchant refuge ailleurs. Mais il n’existe aucun endroit sûr dans une zone de guerre. Des bombardements ont lieu partout, non seulement à Rafah, mais aussi à Khan Younis et dans le reste de la bande de Gaza », a rapporté Mahmoud.

« Les bombardements se sont étendus aux abords de l’hôpital koweïtien, qui est complètement hors service. Tous les hôpitaux de campagne de Rafah, à l’exception d’un seul, sont également hors service », a-t-il ajouté.





Le président américain Joe Biden s’est joint aux appels lancés à Israël pour qu’il s’abstienne de lancer une opération militaire majeure à Rafah. Cependant, son administration a insisté mardi sur le fait qu’Israël n’avait pas encore franchi ses lignes rouges.

« Nous ne les avons pas vu s’écraser sur Rafah », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

Un responsable de la défense civile à Gaza a déclaré qu’une frappe israélienne contre un camp de déplacés à l’ouest de Rafah avait tué mardi au moins 21 personnes.

L’armée israélienne a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait mené la frappe de mardi dans une zone humanitaire désignée.

« Le [Israel army] « Nous n’avons pas frappé dans la zone humanitaire d’Al-Mawasi », a déclaré l’armée dans un communiqué, faisant référence à une zone qui avait été désignée pour abriter les personnes déplacées de Rafah.





« Arrêtez de tuer »

Une frappe similaire au cours du week-end, qui a fait 45 morts, a déclenché l’indignation mondiale et incité l’Algérie à convoquer une session d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU mardi soir.

L’État nord-africain a profité de la réunion pour présenter un projet de résolution appelant à la fin de l’offensive israélienne à Rafah et à un « cessez-le-feu immédiat ».

Le projet fait référence à la décision rendue la semaine dernière par la Cour internationale de Justice (CIJ) ordonnant à Israël de mettre immédiatement fin à son attaque militaire contre la ville.

L’ambassadeur algérien à l’ONU, Amar Bendjama, a déclaré à l’issue de la réunion des 15 membres de l’organe de sécurité de l’ONU sur Gaza que le but de cette décision était de « mettre fin aux tueries à Rafah ». L’Algérie est membre du conseil pour 2024-25.

Le conseil devait à nouveau discuter de la question mercredi. Les diplomates ont suggéré qu’un vote pourrait avoir lieu d’ici quelques jours. Cependant, les États-Unis ont opposé leur veto à trois tentatives précédentes visant à obtenir une résolution exigeant un cessez-le-feu à Gaza.