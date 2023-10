Mises à jour en direct sur la guerre du Hamas en Israël : le nombre de morts palestiniens dus aux frappes israéliennes sur Gaza dépasse les 7 700. L’armée israélienne a déclaré qu’elle étendait ses opérations terrestres à Gaza avec de l’infanterie et des véhicules blindés, soutenus par des tirs « massifs ».

L’armée israélienne a déclaré que “du jour au lendemain, des avions de combat de Tsahal ont frappé Asem Abu Rakaba, le chef du réseau aérien du Hamas, responsable des drones, des drones, des parapentes, de la détection aérienne et de la défense du Hamas. Il a participé à la planification du massacre du 7 octobre et a commandé le terroristes qui ont infiltré Israël en parapente et qui étaient responsables des attaques de drones contre des postes de Tsahal.

Plus tôt dans la journée, l’Inde s’est abstenue lors du vote sur la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies appelant à une trêve humanitaire immédiate dans le conflit Israël-Hamas et à un accès humanitaire sans entrave à la bande de Gaza. Cette résolution fait suite à la contre-offensive israélienne contre le Hamas après d’importantes attaques du 7 octobre qui ont fait de nombreuses victimes.

Au milieu des frappes aériennes israéliennes intensifiées vendredi soir, les services Internet et téléphoniques dans la bande de Gaza ont subi un effondrement paralysant, isolant effectivement ses 2,3 millions d’habitants des communications extérieures et entre eux. Cette évolution est intervenue alors que l’armée israélienne a annoncé « l’expansion » de ses opérations terrestres dans le territoire assiégé, une avancée significative vers une potentielle invasion à grande échelle de Gaza. L’objectif déclaré d’Israël est de démanteler le groupe militant Hamas au pouvoir après sa récente incursion dans le sud d’Israël, conduisant à des tensions accrues.

Le ciel nocturne au-dessus de la ville de Gaza a été éclairé par un barrage de frappes aériennes suite à la perte des services Internet, cellulaires et fixes, ajoutant aux malheurs d’une région déjà aux prises avec un manque d’électricité depuis des semaines. Cet isolement a laissé les Palestiniens confinés dans leurs maisons et abris, avec des réserves de nourriture et d’eau en diminution. Le fournisseur de télécommunications palestinien, Paltel, a attribué la « perturbation totale » aux bombardements en cours.

Au milieu du manque d’information, on ne sait toujours pas exactement combien de victimes ont résulté les dernières frappes aériennes. Le Croissant-Rouge a signalé des difficultés à joindre ses équipes médicales, tandis que les résidents n’ont pas pu appeler les ambulances, obligeant les secouristes à dépendre des signaux sonores des explosions pour localiser les blessés. Les organisations humanitaires internationales ne pouvaient entretenir qu’un contact limité avec leur personnel en utilisant des téléphones satellites.

Les proches résidant à l’extérieur de Gaza ont ressenti de la détresse lorsque leurs conversations par messagerie avec leurs proches à l’intérieur ont brusquement cessé et que les appels n’ont pas abouti. Wafaa Abdul Rahman, directrice d’une organisation féministe à Ramallah, a exprimé ses profondes inquiétudes, n’ayant pas eu de nouvelles de sa famille dans le centre de Gaza depuis des heures. Elle a souligné les scènes déchirantes retransmises en direct à la télévision, montrant des familles écrasées par les frappes aériennes de ces dernières semaines.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a confirmé que les forces terrestres “étendaient leur activité” à Gaza vendredi soir, utilisant une force substantielle pour atteindre leurs objectifs de guerre. Israël affirme que ses frappes aériennes ciblent les combattants et les infrastructures du Hamas, soulignant que les militants opèrent dans des zones civiles, les mettant ainsi en danger.

En prévision d’une offensive terrestre imminente, Israël a rassemblé un nombre important de troupes le long de la frontière avec Gaza. Plus tôt, l’armée avait révélé que les forces terrestres avaient mené leur deuxième longue incursion dans la bande de Gaza en autant de jours, ciblant de nombreux sites militants au cours des dernières 24 heures. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a également révélé qu’Israël s’attend à une offensive terrestre longue et difficile à Gaza, qui impliquera le démantèlement du vaste réseau de tunnels du Hamas et l’élimination des « poches de résistance » dans une longue phase de conflit de moindre intensité.