Israël Hamas War Live News Updates : La Maison Blanche publie des éclaircissements sur la déclaration de Biden sur l’IMEC, dit que « la déclaration a été mal comprise » Israël Hamas War Live News Updates : Les commentaires sur le corridor économique Inde Moyen-Orient Europe et sur l’attaque du Hamas faits par le président Joe Biden ont été clarifiés par la Maison Blanche. Selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison Blanche, John Kirby, la déclaration du président Biden reliant ces événements a été « mal comprise ». Selon un rapport de l’ANI, Kirby a déclaré : « Je pense que vous l’avez mal compris. Ce qu’il a dit, c’est qu’il croyait que le processus de normalisation et l’accord que nous essayions de parvenir entre Israël et l’Arabie Saoudite pour la normalisation, qui, selon nous, est un objectif important “Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre australien Anthony Albanese mercredi (heure locale des États-Unis), Le président américain Biden a déclaré : « Je suis convaincu que l’une des raisons pour lesquelles le Hamas a attaqué lorsqu’il l’a fait, et je n’en ai aucune preuve, mon instinct me le dit, c’est à cause des progrès que nous faisions vers l’intégration régionale d’Israël, et l’intégration régionale dans son ensemble. Nous ne pouvons pas laisser ce travail de côté.

Israël Hamas War Live News Updates : Un sondage israélien révèle un soutien de 49 % au report de l’invasion de Gaza dans un contexte de changement de l’opinion publique Israël Hamas War Live News Updates : Un récent sondage Reuters a révélé que près de la moitié des Israéliens sont favorables au report d’une éventuelle invasion terrestre de Gaza, ce qui suggère un déclin potentiel du soutien à la prochaine phase prévue de la contre-offensive contre les militants du Hamas. En réponse aux meurtres et aux enlèvements perpétrés par des islamistes palestiniens dans les communautés du sud le 7 octobre, Israël s’est engagé à éliminer le Hamas et à intensifier ses opérations, impliquant des raids de chars et d’infanterie et des bombardements intensifs sur l’enclave. Selon un sondage publié dans le Lorsqu’on lui a demandé si l’armée devait immédiatement passer à une offensive terrestre à grande échelle, 29 % des Israéliens ont exprimé leur accord, tandis que 49 % ont suggéré qu’« il vaudrait mieux attendre », et 22 % sont restés indécis. Ce récent sondage présente un changement dans l’opinion publique, qui contraste avec un précédent sondage réalisé le 19 octobre, qui montrait un soutien de 65 % en faveur d’une offensive terrestre majeure. Le journal Maariv a noté : « De l’analyse des réponses, il ressort qu’il n’y a pas de division. selon le camp politique ou la démographie, et qu’il est presque certain que les développements autour de la question des otages, désormais en tête de l’ordre du jour, ont eu une grande influence sur ce changement d’opinion. “La situation dans la région continue de se détériorer. évoluent et l’opinion publique semble refléter la dynamique changeante du conflit.

Israël Hamas War Live News Updates : Les forces sud-coréennes et américaines mènent des exercices pour contrer la menace potentielle « de type Hamas » de la Corée du Nord Israël Hamas War Live News Updates : En réponse aux récentes préoccupations en matière de sécurité découlant de l’attaque du Hamas contre Israël, les forces sud-coréennes et américaines se sont engagées dans des exercices de tir réel cette semaine. L’objectif principal de ces exercices est de renforcer leur préparation à contrer d’éventuelles « attaques d’artillerie surprise de type Hamas » de la Corée du Nord. Ces exercices font partie des activités de formation de routine menées par les deux forces. L’attention accrue accordée à de tels exercices fait notamment suite à l’attaque du 7 octobre par le Hamas contre Israël, qui a accru les craintes en matière de sécurité en Corée du Sud. Il est essentiel de se rappeler que la Corée du Sud partage une frontière fortement fortifiée avec son rival, la Corée du Nord, ce qui fait de la sécurité une priorité absolue. Les experts militaires ont souligné la capacité des canons d’artillerie à longue portée déployés vers l’avant par la Corée du Nord, qui pourraient potentiellement tirer jusqu’à 16 000 coups par heure en cas de conflit. Cette capacité constitue une menace importante pour Séoul, située à environ 40 à 50 kilomètres de la frontière. Les exercices de tir de trois jours, qui ont débuté mercredi, ont impliqué un total de 5 400 soldats sud-coréens et américains. ainsi que 300 systèmes d’artillerie, 1 000 véhicules et des moyens de l’armée de l’air. Cet effort conjoint vise à renforcer la préparation des forces sud-coréennes et américaines à répondre à toute attaque d’artillerie imprévue de la Corée du Nord.

Israël Hamas War Live News Updates : des avions américains frappent la Syrie après des attaques de milices soutenues par l’Iran Israël Hamas Live mises à jour : En réponse aux récentes attaques contre les forces américaines par des milices soutenues par l’Iran, des avions de combat américains ont mené des frappes en Syrie. L’opération, ordonnée par le président américain Joe Biden, visait deux installations utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution iraniens et les milices qu’il soutient. Le Pentagone a émis un avertissement, déclarant que les États-Unis sont prêts à prendre de nouvelles mesures si les attaques des mandataires de l’Iran persistent. Au cours de la semaine dernière, au moins 19 attaques ont été perpétrées par des groupes soutenus par l’Iran contre les troupes américaines et celles de la coalition en Irak et en Syrie. Ces développements suscitent des inquiétudes quant à la propagation potentielle du conflit au Moyen-Orient, en particulier dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le Hamas. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a abordé la situation aux Nations Unies, déclarant que si l’offensive israélienne contre le Hamas se poursuivait, les États-Unis ne seront pas à l’abri des répercussions, a rapporté Reuters.

Israël Hamas War Live News Updates : Tsahal publie des photos de trois hauts commandants du Hamas tués lors d’une récente frappe Conflit Israël-Gaza : « Sur la base de renseignements précis de Tsahal et de l’ISA, des avions de combat de Tsahal ont frappé 3 hauts responsables du Hamas dans le bataillon Daraj Tuffah. Les membres du bataillon ont joué un rôle important dans l’invasion et l’attaque meurtrière contre Israël le 7 octobre, et sont considérés comme être la brigade la plus importante de l’organisation terroriste Hamas”, a déclaré Tsahal dans un tweet.

Israël Hamas War Live News Updates : les pays arabes condamnent la violence Conflit Israël-Palestine : les ministres des Affaires étrangères des pays arabes ont condamné et rejeté tous les actes de violence et de terrorisme contre des civils et le ciblage d’infrastructures et d’installations civiles, ainsi que toutes les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme par toute partie. Une déclaration commune a été publiée jeudi par les ministres des Affaires étrangères de Jordanie, des Émirats arabes unis (EAU), du Royaume de Bahreïn, du Royaume d’Arabie saoudite, du Sultanat d’Oman, de l’État du Qatar, de l’État du Koweït, des pays arabes. République d’Égypte et Royaume du Maroc.

Israël Hamas War Live News Updates : Chypre propose de relier son port principal à Gaza en tant que couloir d’aide humanitaire Le président chypriote Nikos Christodoulides a déclaré que la nation insulaire est prête à servir de plaque tournante de l’aide humanitaire à la bande de Gaza. Christodoulides a déclaré jeudi aux journalistes à Bruxelles sur le conflit entre Israël et Gaza qu’il avait proposé à ses collègues dirigeants de l’Union européenne l’établissement d’un « couloir d’aide humanitaire » reliant le principal port de Chypre, Limassol, à Gaza. Le président chypriote a déclaré avoir discuté de cette idée avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sissi. Le porte-parole du gouvernement, Constantinos Letymbiotis, a déclaré à l’Associated Press que les dirigeants européens « ont manifesté leur intérêt » pour la proposition.

Israël Hamas War Live News Updates : un responsable américain révèle les détails de la frappe Conflit Israël-Gaza : les frappes ont eu lieu vendredi vers 4h30 du matin en Syrie (01h30 GMT) près d’Abu Kamal, une ville syrienne à la frontière avec l’Irak, et ont été menées par deux avions de combat F-16 utilisant des munitions de précision. a déclaré un responsable à Reuters. Les cibles étaient des installations de stockage d’armes et de munitions, a ajouté le responsable.

Israël Hamas War News Live : les États-Unis frappent deux installations utilisées par les forces iraniennes en Syrie, selon le Pentagone “Ces frappes d’autodéfense de précision sont une réponse à une série d’attaques en cours et pour la plupart infructueuses contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des milices soutenues par l’Iran qui ont commencé le 17 octobre”, a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin dans un communiqué.