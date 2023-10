Israël Hamas War Live News Updates : Les forces terrestres israéliennes se sont enfoncées plus profondément dans Gaza lundi, avançant avec des chars et d’autres véhicules blindés sur la ville principale du territoire et libérant un soldat retenu captif par les militants du Hamas. Le Premier ministre israélien a rejeté les appels à un cessez-le-feu alors que les frappes aériennes atterrissaient près des hôpitaux où des milliers de Palestiniens se réfugient aux côtés des blessés.

L’armée a déclaré qu’un soldat capturé lors de l’incursion brutale du Hamas le 7 octobre avait été secouru à Gaza – le premier sauvetage depuis le début de la guerre qui a duré des semaines. Les responsables militaires ont fourni peu de détails mais ont déclaré dans un communiqué que le Pvt. Ori Megidish, 19 ans, « se porte bien » et a rencontré sa famille.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu l’a accueillie chez elle, affirmant que la « réussite » des forces de sécurité israéliennes « illustre notre engagement à libérer tous les otages ».

Il a également rejeté les appels à un cessez-le-feu pour faciliter la libération des captifs ou mettre fin à la guerre, qui, selon lui, sera longue et difficile. « Les appels au cessez-le-feu sont des appels à la capitulation d’Israël face au Hamas », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. “Cela n’arrivera pas.”

Netanyahu, qui fait face à une colère croissante face à l’incapacité d’Israël à empêcher la pire attaque surprise contre le pays depuis un demi-siècle, a également déclaré qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

Le Hamas et d’autres groupes militants détiendraient quelque 240 prisonniers, dont des hommes, des femmes et des enfants. Netanyahu fait face à des pressions croissantes pour obtenir leur libération, alors même qu’Israël s’efforce d’écraser le Hamas et de mettre fin à son règne de 16 ans sur le territoire.

Le Hamas, qui a libéré quatre otages, a déclaré qu’il laisserait partir les autres en échange de milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël, dont beaucoup sont impliqués dans des attaques meurtrières contre des Israéliens. Israël a rejeté l’offre et Netanyahu a déclaré que l’invasion terrestre « crée la possibilité » de faire sortir les otages, ajoutant que le Hamas « ne le fera que sous pression ».

Le Hamas a publié lundi une courte vidéo prétendant montrer trois autres femmes captives. L’une des femmes fait une brève déclaration – probablement sous la contrainte – critiquant la réponse d’Israël à la crise des otages.

On ne sait pas exactement quand la vidéo du Hamas a été réalisée. L’Associated Press s’abstient généralement de rapporter les détails des vidéos de prises d’otages car elles montrent des individus parlant sous la contrainte et sont souvent utilisées à des fins de propagande.

Amos Aloni, dont la fille Danielle est apparue dans la vidéo, a déclaré aux journalistes que lui et sa femme avaient été choqués lorsqu’elle est apparue à la télévision, mais qu’ils se sentaient également « soulagés d’être en vie et de la voir ».

L’armée est restée vague sur ses opérations à l’intérieur de Gaza, notamment sur l’emplacement et le nombre de soldats. Israël a déclaré une nouvelle « phase » dans la guerre, mais n’est pas allé jusqu’à déclarer une invasion terrestre totale.

Des opérations terrestres de plus grande envergure ont été lancées au nord et à l’est de la ville de Gaza. Israël affirme qu’une grande partie des forces du Hamas et une grande partie de ses infrastructures militantes, y compris des centaines de kilomètres de tunnels, se trouvent dans la ville de Gaza, qui abritait avant la guerre plus de 650 000 personnes, une population comparable à celle de Washington, DC.

Bien qu’Israël ait ordonné aux Palestiniens de fuir le nord, où se trouve la ville de Gaza, et de se déplacer vers le sud, des centaines de milliers d’entre eux restent, en partie parce qu’Israël a également bombardé des cibles dans des zones dites de sécurité. Selon les chiffres de l’ONU, environ 117 000 personnes déplacées espérant rester à l’abri des frappes sont hébergées dans des hôpitaux du nord de Gaza, aux côtés de milliers de patients et de membres du personnel.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA, affirme que près de 672 000 Palestiniens se sont réfugiés dans ses écoles et autres installations à travers Gaza, qui ont atteint quatre fois leur capacité.

Le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a accusé Israël de « punition collective » contre les Palestiniens et de forcer leur déplacement du nord de Gaza vers le sud, où ils ne sont toujours pas en sécurité.

Le bilan des morts parmi les Palestiniens a dépassé les 8 300, pour la plupart des femmes et des enfants, a annoncé lundi le ministère de la Santé de Gaza. Ce chiffre est sans précédent dans les décennies de violence israélo-palestinienne. Plus de 1,4 million de personnes à Gaza ont fui leurs foyers.

Plus de 1 400 personnes sont mortes du côté israélien, principalement des civils tués lors de la première attaque du Hamas, un chiffre également sans précédent.