Même avant qu’Israël ne commence son incursion terrestre plus lourde dans la bande de Gaza le 27 octobre, accompagnée de bombardements accélérés sur le territoire occupé, la situation sur le terrain était déjà grave.

Selon Selon le ministère de la Santé basé à Gaza, samedi midi, il y avait 7 703 morts, 1,4 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays et plus de 19 700 blessés. Au moins 29 journalistes sont morts, avec au moins 53 Employés des Nations Unies. Le « siège complet » qu’Israël a déclaré sur le territoire déjà sous blocus après les attaques du Hamas du 7 octobre a abouti à trois semaines de rationnement de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant pour une population de 2,2 millions de personnes. En tant que membre du personnel de Mercy Corps à Gaza dit plus tôt cette semaine, « sachez que nous mourons ici ; si nous ne sommes pas morts physiquement, nous sommes morts intérieurement.

Le bilan de ce que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a qualifié de «nouvelle phase» commence seulement à devenir clair. Israël semblait avoir couper les communications à Gaza. Les groupes humanitaires internationaux et les organes de presse ont perdu le contact avec leur personnel, créant ainsi un vide.

Au-delà du nombre de morts et de blessés, l’ampleur des bombardements et de la catastrophe humanitaire à Gaza est mieux exprimée jusqu’à présent par une poignée de témoignages de première main qui ont pu atteindre l’extérieur du territoire. « Le nombre d’explosions est énorme. Des explosions sans fin. Nous parlons d’une explosion chaque minute. Le ciel est orange », a déclaré la journaliste Hind Khoury dans une note vocale partagée depuis la ville de Gaza avec Vox via l’Institut à but non lucratif pour la compréhension du Moyen-Orient.

Israël a subi d’énormes atrocités aux mains du Hamas, avec plus de 1 400 personnes tuées, tandis que le groupe militant détient 229 otages à Gaza. Les tirs de roquettes depuis le territoire continuent de viser Israël. Mais l’ampleur des bombardements israéliens sur Gaza et les premiers signes de ce qui pourrait devenir une opération terrestre longue et intensive présentent des risques critiques pour le Moyen-Orient et le monde. Et parmi ces dangers se trouve un danger politique pour la Maison Blanche : il devient clair que pendant que l’armée israélienne mène cette attaque, une grande partie du monde considère l’attaque israélienne contre Gaza comme permis par les États-Unis – comme la guerre du président Joe Biden.

Biden a aurait a conseillé à Israël en coulisses de retarder une attaque terrestre, et ces derniers jours, l’administration a été plus en avant dans ses avertissements selon lesquels une invasion illimitée et à grande échelle serait désastreuse. L’Amérique n’a pas de troupes sur le terrain en Israël, et il n’est pas clair dans quelles conditions, le cas échéant, les États-Unis pourraient s’impliquer. Le général des Marines James Glynn avait conseillé les opérations d’Israël et a quitté le pays le 27. « Ne vous y trompez pas : ce qui se passe, ce qui se passe ou se déroulera à Gaza est purement une décision israélienne », a-t-il déclaré. dit journalistes.

Mais ce n’est clairement pas ainsi que le Moyen-Orient et une grande partie du monde voient les choses. L’accent est plutôt mis sur les décennies de soutien américain à Israël, à travers toutes les administrations. Il s’agit des armes fournies par les États-Unis qu’Israël utilise, dont une grande partie a été achetée auprès des 3,8 milliards de dollars par an aide Washington explique, à propos du symbolisme de l’envoi de deux porte-avions américains au Moyen-Orient, comment les États-Unis ont utilisé leur veto pour protéger Israël des résolutions des Nations Unies. Le plus frappant est le image du câlin d’un ours géantà la fois réel et métaphorique, que le président Biden a offert au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de sa visite en Israël le 18 octobre.

La perception de l’appropriation de cette guerre par Biden ne fera que croître à mesure qu’Israël étend et étend son siège de Gaza. C’est mauvais pour l’éligibilité de Biden avec autant de jeunes électeurs américains de plus en plus critique de son soutien sans réserve à Israël. C’est mauvais pour l’influence américaine lorsqu’il s’agit d’autres guerres chaudes et froides où les États-Unis cherche le soutien des alliés traditionnels, y compris l’Ukraine. Et c’est particulièrement mauvais pour les États arabes et musulmans, ainsi que pour les pays du Sud, où manifestations massives contre la campagne militaire d’Israël ont également distingué Le président.

“Du point de vue américain, je pense que le véritable dilemme est que l’administration Biden soutient en réalité un État partenaire, un allié, qui est confronté à cette situation sans issue”, a déclaré Emma Ashford du groupe de réflexion Stimson Center. dit récemment. « Quoi que fasse le gouvernement israélien, le gouvernement américain sera lié à cela. »

Pourquoi le monde considère cela comme la guerre de Biden

La perception du soutien américain à Israël s’est construite au cours d’un demi-siècle de soutien militaire et diplomatique américain substantiel.

Les États-Unis ont donné à Israël environ 243,9 milliards de dollars au fil du temps, ajusté à l’inflation. L’armement avancé que les États-Unis ont fourni à Israël et le fait qu’il soit le plus grand bénéficiaire de l’aide étrangère américaine contribuent à l’idée que les deux pays sont étroitement liés.

L’industrie d’armement américaine qui permet le siège actuel de Gaza est particulièrement proche d’Israël. Lors des appels aux résultats trimestriels cette semaine, les dirigeants des géants des contrats militaires RTX, Boeinget Northrop Grumman a reconnu les attaques odieuses contre Israël et a mentionné indirectement comment les développements géopolitiques contribueraient à augmenter les budgets du Pentagone et les commandes de produits, mais n’a fait aucune mention de la situation à Gaza autre que des appels anodins à la paix ou de vagues inquiétudes concernant la situation humanitaire. Wes Kremer, président de Raytheon, filiale de RTX, annoncé cette semaine, la construction d’une nouvelle installation en Arkansas pour fabriquer des missiles pour le système israélien Iron Dome.

Ce sont aussi les années de soutien largement incontesté des États-Unis à Israël, de la part des administrations des deux partis, alors que le pays s’est engagé dans une politique en Cisjordanie occupée que les organisations de défense des droits de l’homme qualifient d’apartheid et a comprimé Gaza en limitant sévèrement son aide. Le processus mené par les États-Unis vers un État palestinien est dans le formaldéhyde depuis 2014.

Un excellent exemple de la façon dont les États-Unis ont soutenu Israël s’est produit au Conseil de sécurité de l’ONU. De nombreuses administrations présidentielles ont a utilisé son veto au fil des années pour protéger Israël des résolutions qui condamnent sa politique. Plus récemment, le 18 octobre, l’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield a opposé son veto une résolution menée par le Brésil appelant à une pause humanitaire.

Vendredi, alors qu’Israël maintenait Gaza dans l’obscurité, l’Assemblée générale des Nations Unies largement adopté une résolution non contraignante qui appelait à une « trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue conduisant à la cessation des hostilités ». Cent vingt pays ont voté en faveur de la mesure menée par les États arabes, tandis que les États-Unis figuraient parmi les 14 voix contre. (D’autres comprenaient la Hongrie, plusieurs pays insulaires du Pacifique et l’Ukraine.) L’administration Biden a déclaré que c’était parce que la résolution ne condamnait pas l’attaque initiale du Hamas ni ne mentionnait la situation actuelle des otages.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi, l’un des partenaires les plus proches des États-Unis au Moyen-Orient, dis-le crûment: que voter contre la résolution « signifie approuver cette guerre insensée ».

Manifestations massives contre les actions d’Israël – 3 000 personnes marche vers l’ambassade américaine à Djakarta, des dizaines de milliers à Londres samedi, et protestations généralisées dans le monde arabe et en Cisjordanie occupée – ne séparent généralement pas Israël du rôle des États-Unis. dirigeants arabes peut dire ils soutiennent la destruction du Hamas par Israël à huis clos, mais sont moins susceptibles de faire de telles déclarations à haute voix, car l’attitude du public compte également dans les pays non démocratiques.

Les États-Unis sont considérés au-delà des attentes comme le principal soutien d’Israël. Le dessinateur jordanien Emad Hajjaj a dessiné Netanyahu en avion de chasse larguant des bombes sur les mosquées, les hôpitaux et les civils à Gaza, avec Biden dans ses aviateurs écartant les bras comme s’il était les ailes de l’avion.

L’approche politique américaine pourrait-elle changer de l’intérieur ou de l’extérieur ?

Alors que l’équipe principale de conseillers de Biden semble alignée, des signes de Les dissensions au sein de l’administration Biden s’accroissent chaque jour et les bombardements intensifs d’Israël sur Gaza se poursuivent. Josh Paul, un haut fonctionnaire du Département d’État au sein du bureau qui approuve les ventes d’armes, résigné en protestation le 18 octobre. Il a reconnu les efforts de Biden pour désamorcer la réponse d’Israël et a exprimé sa frustration face à « l’envoi précipité de plus d’armes vers un côté du conflit, ce que je considère comme étant à courte vue, destructeur, injuste et contradictoire avec les valeurs mêmes que nous épousons publiquement ». .»

D’autres hauts fonctionnaires du Département d’État auraient l’intention de faire part de leurs préoccupations par le biais du canal de dissidence. La Maison Blanche a accueilli séances d’écoute, et les hauts responsables de l’administration ont commencé à ajuster leur rhétorique. Le secrétaire d’État Antony Blinken est tweeter sur les droits des Palestiniens. « Aussi difficile que cela puisse être, nous ne pouvons pas renoncer à la paix », a déclaré le président Biden. posté. « Nous ne pouvons pas renoncer à une solution à deux États. »

Mais la façon dont l’administration gère réellement la situation à Gaza – sans appeler à un cessez-le-feu et en grande partie incapable de garantir que même le minimum d’aide humanitaire de base entre sur le territoire – offre une représentation plus précise de sa politique. Les États-Unis ont peut-être poussé à un assaut terrestre plus restreint, mais ils ne s’y opposent pas en général. Biden, par exemple, a déclaré qu’Israël avait le droit et l’obligation de répondre à l’attaque du Hamas du 7 octobre. Et la politique actuelle a été critiquée par l’ONU, Médecins sans frontières, Oxfam, Save the Children et d’autres groupes, qui ont appelé à un cessez-le-feu.