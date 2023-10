Le gouvernement canadien versera un montant équivalent aux dons versés au groupe Humanitarian Coalition dans le cadre de sa campagne visant à aider les civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie.

Un communiqué de presse fourni vendredi par Affaires mondiales Canada a déclaré que cette décision soutiendrait l’appel d’urgence humanitaire pour Gaza.

Le gouvernement fédéral prévoit d’égaler chaque don effectué rétroactivement du 7 octobre jusqu’à la fin de la campagne le 12 novembre, jusqu’à un maximum de 10 millions de dollars.

“Les Canadiens croient qu’il est important d’aider les autres en cas de besoin. Et en tant que gouvernement, nous savons que nous avons plus à faire pour soutenir les civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie”, a déclaré le ministre du Développement international Ahmed Hussen dans un communiqué.

« C’est pourquoi nous unissons nos forces à celles des Canadiens pour soutenir nos partenaires sur le terrain qui fournissent une aide urgente et vitale aux personnes les plus gravement touchées par cette crise humanitaire.

Le communiqué de presse d’Affaires mondiales indique que ces services vitaux comprennent « la protection des enfants, un abri, une aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence, ainsi que les services nécessaires en matière d’eau, d’assainissement, de santé et médicaux ».

« Le Canada a mis en place des procédures et une surveillance solides pour garantir que l’aide parvienne à des civils innocents et empêcher qu’elle ne tombe entre les mains du Hamas », ajoute Affaires mondiales.

La Coalition humanitaire, décrite comme une organisation composée des 12 plus grandes agences humanitaires internationales du Canada, a déclaré dans un communiqué distinct qu’elle accueille favorablement l’annonce du gouvernement fédéral.

“Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté à travailler avec nous pour aider les civils innocents pris dans le conflit actuel, en particulier les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes défavorisées de Gaza, qui supportent le plus gros des souffrances”, a déclaré Richard Morgan, directeur général de Gaza. directeur de la Coalition Humanitaire, a déclaré.

Le gouvernement fédéral affirme que son financement proviendra de l’aide humanitaire de 50 millions de dollars annoncée le 21 octobre.

Mercredi, le gouvernement fédéral a annoncé une aide supplémentaire de 10 millions de dollars.

Les autorités ont fait état de milliers de morts dans la guerre en cours qui a éclaté le 7 octobre après que le Hamas, qui dirige Gaza et est désigné comme entité terroriste par le Canada depuis plus de deux décennies, a attaqué Israël.

Plus de 1 400 personnes sont mortes en Israël, selon le gouvernement israélien, tandis qu’au moins 229 otages ont été emmenés à Gaza vendredi, rapporte l’Associated Press.

Le bilan des morts palestiniens à Gaza s’élève à plus de 7 300, selon les responsables. Jeudi, le ministère de la Santé de Gaza a publié une liste détaillée des noms et numéros d’identification des personnes tuées, qui comprend plus de 3 000 mineurs et plus de 1 500 femmes.

Israël a lancé un siège sur Gaza depuis l’attaque du Hamas, mené des frappes aériennes répétées et planifié une invasion terrestre du territoire palestinien pour éradiquer le Hamas. Israël et l’Égypte imposent un blocus à Gaza depuis 2007.



Avec des fichiers de l’Associated Press