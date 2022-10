Israel Grande est l’élève du mois de septembre de Sterling High School – Shaw Local

Israel Grande est un lycéen de 17 ans à Sterling High School. Il est le fils de Marcos et Maria Grande. Il a six frères et sœurs : Ivan Chino, David Grande, Marcos Grande, Oscar Grande, Karina Grande et Josue Grande. Il vient de Sterling.

Quelle classe trouvez-vous vraiment engageante et pourquoi ?

Certaines des classes les plus engageantes ne sont pas dues à la classe elle-même, mais plutôt à l’enseignant qui crée un environnement qui attire un enfant à s’engager. Ainsi, je voudrais profiter de ce moment pour rendre hommage aux enseignants suivants : Wendy Schuldt, Nicole Schlemmer, Jennifer Drew, Heather Johnson et Brendan O’Donnell. Ils semblent partager un objectif : créer des liens avec leurs élèves.

Quels sont vos projets de carrière et post-diplôme ?

J’ai l’intention de fréquenter une université de quatre ans afin de recevoir un baccalauréat en éducation musicale.

Quelles sont vos deux activités préférées ?

Si vous me connaissiez, vous ne seriez pas surpris que je me consacre aux beaux-arts. Je participe aux trois grandes classes de musique : orchestre, harmonie et choeur. La musique me fascine. Il faut le mélange des mots pour créer un chef-d’œuvre choral. Il faut un large diaphragme pour emplir l’air de notes de bois et de cuivres. Il faut beaucoup d’articulation pour orchestrer un concerto. La merveilleuse collection de sons me laisse pantois. De plus, la musique semble être une sortie du monde, car lorsque je pratique la musique, je n’ai qu’à me concentrer sur l’exécution correcte d’un morceau et oublier tout ce qui m’entoure. Récemment, j’ai participé au sein du département théâtre allant d’événements tels que la pièce de théâtre et l’équipe de discours.

Veuillez partager un moment significatif ou mémorable.

Faire état pour l’interprétation de groupe, qui est une performance de 30 minutes qui nécessite l’absence d’accessoires et l’absence de jeu en face-à-face. On parle constamment au public et on crée des décors à travers le corps des interprètes. C’est un effort d’équipe, car chaque personne est toujours “sur scène” et doit faire un certain type d’action, qu’elle soit passive ou active, tout le temps. L’année dernière, l’équipe a joué “CODA”, où le groupe a appris la langue des signes et a montré sa voix afin d’époustoufler le public.

Quel est votre espoir pour l’avenir ?

J’espère être plus satisfait de qui je suis. Je veux que mon futur moi soit fier des mesures qu’il a prises pour arriver là où il est et être fier de qui il est. Mon dernier espoir est que tout le monde regarde “Perks of Being a Wallflower” ou “Matilda the Musical”. Les deux contiennent des significations sous-jacentes de la croissance et de l’injustice de la vie.

Chaque école secondaire ou organisation de soutien de la région a son propre processus de sélection des élèves du mois.