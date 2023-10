Une montée de l’antisémitisme depuis l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre fait partie d’une “augmentation préexistante… aux Etats-Unis et dans le monde”, a déclaré mardi le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, devant une commission sénatoriale.

“Les terroristes du Hamas ont horriblement attaqué des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants innocents en Israël le 7 octobre, les tuant, les blessant et prenant des otages de tous âges”, a déclaré Mayorkas. “Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, nous avons répondu à une augmentation des menaces contre les communautés et institutions juives, musulmanes et arabo-américaines à travers notre pays.”

-Luke Barr d’ABC News