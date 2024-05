Israël Gaza : l’opération à Rafah ne franchit pas les lignes rouges américaines (Maison Blanche)

Il a parlé quelques heures après que les forces israéliennes ont atteint le centre de la ville et se seraient emparées d’une colline d’importance stratégique surplombant la frontière voisine avec l’Égypte.

M. Kirby a également été interrogé sur une frappe aérienne israélienne et l’incendie qui en a résulté, qui a tué au moins 45 Palestiniens dimanche dans un camp de tentes pour personnes déplacées.

M. Kirby a déclaré aux journalistes que les images de la grève de dimanche, qui a tué principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, étaient « déchirantes » et « horribles ».

« Aucune vie innocente ne devrait être perdue ici à cause de ce conflit », a-t-il ajouté.

Mais il a reconnu qu’Israël enquêtait sur l’incident et a déclaré qu’il n’avait « aucun changement de politique à évoquer » suite aux récents événements de Rafah.

« Nous ne pensons toujours pas qu’une opération terrestre majeure soit justifiée… et nous n’avons pas encore vu cela », a-t-il déclaré.

« Nous ne les avons pas vus intervenir avec de grandes unités, un grand nombre de soldats, en colonnes et en formations, dans une sorte de manœuvre coordonnée contre de multiples cibles au sol. »

Le président Biden a déclaré plus tôt ce mois-ci que certaines livraisons d’armes à Israël seraient interrompues en cas d’opération terrestre majeure à Rafah.

L’armée israélienne a déclaré que la frappe avait ciblé et tué deux hauts responsables du Hamas.

Les vidéos de l’incident publiées sur les réseaux sociaux et analysées par BBC Verify montraient plusieurs personnes grièvement blessées.

Il n’y avait aucun signe clair d’une zone d’explosion ou d’un cratère, ce qui rend impossible de déterminer la cause de l’incident. L’emplacement – ​​vérifié grâce aux bâtiments environnants – se situe entre Rafah et al-Mawasi, et se trouve au sud de la zone humanitaire désignée par l’armée israélienne.