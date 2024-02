Israël Gaza : l’ONU prévient qu’une attaque contre Rafah pourrait conduire à un « massacre »

il y a 2 heures

Dans une déclaration inhabituellement forte, M. Griffiths a déclaré que plus d’un million de personnes étaient “entassées à Rafah, regardant la mort en face”. Il a déclaré que les civils de la ville avaient peu de nourriture ou accès aux médicaments et « nulle part où aller en sécurité ».

En réponse, Israël a lancé une campagne militaire dans la bande de Gaza. Plus de 28 400 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 68 000 blessés depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.