Israël Gaza : l’explosion d’un hôpital fait des centaines de morts

Des centaines de personnes ont été tuées par une explosion dans un hôpital bondé de la ville de Gaza, selon les autorités sanitaires.

Un médecin a condamné ce qu’il a qualifié de « massacre » à l’hôpital arabe Al-Ahli, tandis qu’un autre a parlé d’une scène de dévastation totale.

Les responsables palestiniens affirment que l’explosion a été provoquée par une frappe aérienne israélienne.

Mais l’armée israélienne affirme que c’est le résultat d’un tir de roquette raté par le Jihad islamique palestinien – une accusation que le groupe militant a rejetée.

Les avions de guerre et l’artillerie israéliens ont bombardé Gaza en réponse à une attaque sans précédent contre Israël le 7 octobre par le principal groupe militant palestinien, le Hamas, qui a tué 1 300 personnes.

Plus de 3 000 personnes auraient été tuées par les frappes sur Gaza.

L’explosion de l’hôpital menace les efforts visant à résoudre la crise humanitaire dans ce pays, la Jordanie ayant annulé mercredi un sommet prévu entre le président américain Joe Biden, le roi Abdallah et les dirigeants palestinien et égyptien.

M. Biden se rend toujours à Tel Aviv pour montrer la « solidarité avec Israël » de son pays et son « engagement sans faille en faveur de sa sécurité ».

Des images publiées mardi soir à l’hôpital arabe d’Al-Ahli montrent des scènes de chaos, avec des blessés ensanglantés et mutilés évacués sur des civières dans l’obscurité. Des corps et des véhicules accidentés peuvent être vus gisant dans la rue jonchée de décombres à l’extérieur.

Une vidéo semble montrer un projectile frappant la zone suivi d’une explosion.

« Nous étions en train d’opérer à l’hôpital, il y a eu une forte explosion et le plafond de la salle d’opération est tombé. C’est un massacre », a déclaré le Dr Ghassan Abu-Sittah, un chirurgien plasticien de Médecins Sans Frontières qui aidait à soigner les blessés. dans la guerre.

Un autre médecin a déclaré à la BBC que 80 % de l’hôpital avait été mis hors service et a estimé que 1 000 personnes avaient été tuées ou blessées.

L’hôpital Ahli al-Arab est entièrement financé par l’Église anglicane, qui affirme que l’établissement est indépendant de toute faction politique à Gaza.

Le chanoine Richard Sewell, doyen du St George’s College de Jérusalem et l’une des personnalités les plus importantes de l’Église dans la ville sainte, a déclaré qu’il était difficile d’obtenir des informations fiables sur ce qui s’était passé, mais qu’il pouvait confirmer que l’hôpital avait été touché et qu’un « horrible nombre de personnes » étaient mortes.

Il a déclaré à la BBC qu’environ 6 000 personnes déplacées s’étaient réfugiées dans la cour de l’hôpital à la fin de la semaine dernière.

L’hôpital a été touché pour la première fois par une frappe aérienne israélienne qui a causé des dégâts et blessé quatre personnes samedi, a-t-il déclaré. Après cela, 5 000 personnes ont quitté la cour, laissant là environ 1 000 personnes, dont beaucoup d’invalides ou de personnes âgées qui avaient besoin d’un moyen de transport.

Le révérend Sewell a déclaré qu’environ 600 patients et le personnel qui les soignait se trouvaient à l’intérieur de l’hôpital au moment de l’explosion de lundi, mais qu’il pensait que la plupart des personnes tuées se trouvaient à l’extérieur.

« Rien ne justifie ce type d’attaque, accidentelle ou délibérée », a-t-il ajouté. « C’est un spectacle d’horreur absolu qui se déroule. »

Zaher Kuhail, consultant en génie civil anglo-palestinien et professeur d’université qui se trouvait à proximité à ce moment-là, a déclaré à la BBC que ce dont il avait été témoin était « au-delà de l’imagination ».

« JE [saw] deux roquettes provenant d’un F-16 ou d’un F-35 [fighter jet]bombardant ces gens et les tuant impitoyablement, sans aucune pitié », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que de nombreuses personnes avaient été tuées par les incendies déclenchés par l’explosion et que les premiers intervenants ne disposaient pas du matériel nécessaire pour secourir les survivants.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 500 personnes avaient été tuées et que des centaines d’autres seraient piégées sous les décombres.

Le Hamas a imputé à une frappe israélienne ce qu’il a qualifié de « horrible massacre ».

Un porte-parole du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, basé en Cisjordanie occupée, a accusé Israël de « crime odieux ».

La colère s’est également répandue dans les rues de Cisjordanie. Des centaines de manifestants se sont affrontés avec les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne qui ont répondu en tirant des gaz lacrymogènes.

La première réponse des Forces de défense israéliennes (FDI) a été de souligner qu’elles ne ciblaient pas les hôpitaux et d’appeler à la prudence face aux « affirmations non vérifiées ».

Plus tard, le porte-parole en chef, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré dans une déclaration vidéo : « Après un examen supplémentaire et un contre-interrogatoire des systèmes opérationnels et de renseignement, il est clair que Tsahal n’a pas frappé l’hôpital de Gaza. »

« L’hôpital a été touché par une roquette lancée par l’organisation terroriste du Jihad islamique », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que 450 des milliers de roquettes tirées sans discernement vers Israël depuis le début de la guerre étaient tombées à l’intérieur de Gaza, mettant ainsi les civils en danger.

Le Jihad islamique palestinien a nié toute implication de ses roquettes, affirmant qu’il n’avait mené aucune activité autour de la ville de Gaza à ce moment-là.

Le Comité international de la Croix-Rouge s’est dit choqué et horrifié par ces informations.

« Les hôpitaux devraient être des sanctuaires pour préserver la vie humaine, et non des lieux de mort et de destruction. Aucun patient ne devrait être tué dans un lit d’hôpital. Aucun médecin ne devrait perdre la vie en essayant d’en sauver d’autres », indique un communiqué.

« Les hôpitaux doivent être protégés par le droit international humanitaire. »

L’Organisation mondiale de la santé a également appelé à la protection immédiate des civils et des soins de santé et a exhorté l’armée israélienne à annuler les ordres d’évacuation qu’elle a émis vers 20 hôpitaux du nord de Gaza, avant ce qui devrait être une offensive terrestre majeure.

« L’ordre d’évacuation a été impossible à exécuter étant donné l’insécurité actuelle, l’état critique de nombreux patients et le manque d’ambulances, de personnel, de capacité en lits du système de santé et d’abris alternatifs pour les personnes déplacées.