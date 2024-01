Israël-Gaza : le plus haut tribunal de l’ONU exige qu’Israël limite les décès

Le président Joe Biden s’est entretenu vendredi avec le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Les deux dirigeants ont discuté de la guerre en cours et des efforts déployés « pour obtenir la libération de tous les otages restants détenus par le Hamas », selon le communiqué.

La Maison Blanche a déclaré que Biden et El-Sisi avaient parlé d’une “pause humanitaire prolongée” dans les combats et d’une intensification des efforts pour accroître davantage “l’aide humanitaire vitale à l’intérieur et à travers Gaza”.

Biden a remercié El-Sisi et ils ont convenu de poursuivre leur étroite coordination pour accroître l’aide humanitaire à Gaza tout en créant les conditions d’une paix durable au Moyen-Orient, y compris « l’établissement d’un État palestinien et de mesures égales de dignité et de sécurité pour les Palestiniens et les Israéliens ». “, a déclaré la Maison Blanche.