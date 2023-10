Israël, Gaza et le maintien de l’humanité en temps de guerre

En 2021 – année la plus récente pour laquelle nous disposons de données complètes – 5 millions d’enfants sont morts avant leur cinquième anniversaire. Les mortinaissances évitables pendant le travail sont très courantes. Si un enfant survit aux 28 premiers jours de sa vie, les principales causes de mortalité seront le paludisme, la diarrhée et la pneumonie.

Dans la plupart des cas, dans les pays riches, nous n’avons pas à y penser à moins que nous ne le choisissions – et il est souvent beaucoup plus facile de détourner le regard. J’ai prévu un don mensuel automatique à une association caritative efficace contre le paludisme, mais je ne passe pas beaucoup de temps à contempler les enfants morts ; c’est trop difficile.

J’ai de nombreux amis et contacts professionnels en Israël et, la semaine dernière, mes réseaux sociaux ont été remplis d’images déchirantes d’enfants morts ou portés disparus, sous le choc de l’attaque brutale menée par le Hamas, désignée organisation terroriste par de nombreux pays. Habituellement, sur Facebook, je vois des photos des enfants de mes amis jouant au parc ou lisant un livre. En ce moment, il y a plein d’appels pour leur retour sain et sauf ou de prières à leur mémoire. Je suis dévasté pour eux.

Je suis également dévasté pour les nombreux autres enfants qui sont morts ou mourront dans la guerre qui a maintenant commencé, alors que le poids de la violence se tourne vers Gaza. Et je suis dévasté par le coup porté au projet de prendre soin de tout le monde, parce que beaucoup de réponses à cette tragédie semblent supposer que lorsque nous sommes suffisamment en colère ou effrayés, nous n’avons plus besoin de nous déranger.

Le cercle moral

La pierre angulaire du travail que nous effectuons ici à Future Perfect est que les gens éloignés de nous comptent autant que ceux qui sont près de nous, que les personnes qui meurent régulièrement de maladies banales représentent une perte aussi aiguë et douloureuse que les personnes qui meurent dans des actes de terrorisme flagrants et choquants, que les médias ont tendance à être attirés par certains types d’horreur et à s’en éloigner d’autres. Cela rend plus difficile pour le monde de se rassembler, de garder les yeux rivés sur le prix et de mettre fin à tous la mort insensée d’enfants.

J’y crois vraiment, même lorsque les horreurs du terrorisme ou de la guerre frappent plus près que d’habitude de chez nous. Mais il semble utile de reconnaître que lorsque des personnes proches de vous ont été assassinées ou kidnappées, prendre du recul et adopter une perspective humaniste large et nous appeler à nous souvenir de l’importance de chaque vie humaine, quel que soit son camp, est vraiment, vraiment difficile.

C’est ce qui a fait un entretien J’ai lu récemment que le père d’une Israélienne enlevée par le Hamas lors des attentats de samedi était si frappant. « Faisons la paix avec nos voisins par tous les moyens possibles. Je veux que ma fille revienne. Assez avec ces guerres. L’autre côté a aussi des captives, l’autre côté a aussi des mères qui pleurent. Nous sommes deux personnes avec un seul père. À cause de ces choses, faisons une vraie paix », a-t-il déclaré. dit.

Il faut une force et un courage extraordinaires pour garder à l’esprit l’humanité de vos ennemis lorsque votre fille a été kidnappée. Cela demande moins de force extraordinaire de la part du reste d’entre nous, mais les derniers jours ont quand même été marqués par de nombreux échecs flagrants pour être à la hauteur.

L’une des tragédies secondaires d’une attaque terroriste est la rapidité avec laquelle le désir de sécurité, d’assurance et de vengeance fait reculer les fragiles progrès que nous avons réalisés vers un monde où nous nous soucions de chacun, quelle que soit son origine nationale ou les décisions prises par son pays. gouvernement.

Il y a eu des rassemblements déconcertants et horribles à New York et ailleurs pour soutenir l’attaque du Hamas, par des gens ayant l’impression que le meurtre d’innocents chez eux est acceptable si leur gouvernement fait le mal (et il faut dire très clairement que le Premier ministre israélien le gouvernement du ministre Benyamin Netanyahou l’est absolument). En réponse, des appels déconcertants et horrifiants ont été lancés en faveur de bombardements aveugles sur Gaza, lancés par des gens pensant que tuer des innocents chez eux était acceptable si leur le gouvernement fait le mal (et il faut dire très clairement que le Hamas fait un mal extraordinaire).

Plus les choses empirent, plus il est tentant de désactiver une partie de votre empathie et de déclarer que quelqu’un l’a sûrement mérité.

Mais personne ne le méritait.

Il est essentiel de ne pas aborder les grandes horreurs du monde d’une manière entièrement réactive et motivée par la consommation médiatique. Le schéma d’une tragédie moderne est le suivant : apprendre des choses de plus en plus horribles qui horrifient et attristent, devenir de plus en plus en colère, trouver les pires personnes sur tout Internet et se radicaliser par leurs propres rejets désinvoltes de la vie de leurs ennemis, commençant à les considérer comme moins que des humains eux-mêmes, et laissant votre sentiment de notre humanité commune et notre désir commun de quelque chose de meilleur être l’une des victimes d’un acte de terrorisme.

Parfois, la meilleure façon de vivre dans un monde où des enfants meurent inutilement n’est pas de faire un message catastrophique, mais de pleurer et de faire un don – de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour changer les choses. Et alors seulement, détourner le regard.

