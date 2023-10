Israël-Gaza : ce que dit le droit international à propos de la frappe meurtrière à l’hôpital | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le bombardement de l’hôpital arabe al-Ahli à Gaza a poussé des pays et des organisations du monde entier à qualifier les récentes agressions israéliennes de « crime de guerre », de « massacre » et de « violation du droit international humanitaire ».

La frappe de mardi a tué plus de 500 personnes dans un endroit où les civils s’abritaient, où le personnel médical surchargé soignait les patients et où les malades et les blessés s’étaient rassemblés dans l’espoir d’être secourus ou guéris.

Israël a imputé la responsabilité du Jihad islamique palestinien, ce que beaucoup considèrent comme faisant partie d’un système selon lequel les responsables attribuent à tort la responsabilité des attaques à d’autres partis, souvent aux Palestiniens eux-mêmes.

Cependant, les menaces proférées par les responsables israéliens témoignent d’un mépris pour les civils et le droit international humanitaire. Le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a admis que des centaines de tonnes de bombes avaient été larguées sur Gaza en mettant l’accent « sur les dégâts et non sur la précision ».

Mais que dit le droit international concernant les attaques contre des civils et des établissements de santé ?

Je suis horrifié par la mort de centaines de civils palestiniens lors d'une frappe contre un hôpital à Gaza aujourd'hui, que je condamne fermement. Mon cœur est avec les familles des victimes. Les hôpitaux et le personnel médical sont protégés par le droit international humanitaire.

Quelle loi définit ce qui constitue un crime de guerre ?

Selon les Nations Unies, aucun document du droit international ne codifie tous les crimes de guerre. Des listes de ce qui peut être considéré comme un crime de guerre peuvent être trouvées dans diverses branches du droit international : droit humanitaire, droit pénal et coutumier.

Selon l’ONU, un crime de guerre se produit pendant un conflit armé et constitue une violation des Conventions de Genève et une violation du droit international humanitaire – l’ensemble de règles, également connues sous le nom de « droit de la guerre », qui visent à limiter les effets de la guerre. un conflit armé.

Cette branche du droit protège les victimes de la guerre et ne reconnaît pas les principes de la réciprocité – ce qui signifie que les parties à un conflit ne peuvent pas utiliser les violations d’un ennemi comme excuse pour ne pas mettre en œuvre les normes humanitaires.

Mardi, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a menacé de larguer des explosifs sur Gaza si le Hamas ne libérait pas les captifs.

« Tant que le Hamas ne libère pas les otages entre ses mains, la seule chose qui doit entrer à Gaza, ce sont des centaines de tonnes d'explosifs de l'armée de l'air, pas une once d'aide humanitaire. »

Le droit international humanitaire reconnaît cependant les « principes de proportionnalité », selon lesquels une attaque constitue une violation si les dommages causés à la vie civile sont supérieurs à tout avantage militaire obtenu.

Lors de la frappe de mardi, plus de 500 personnes ont été tuées, même si les médecins ont indiqué qu’il est difficile de donner une estimation exacte en raison des membres éparpillés et que le nombre de victimes est probablement beaucoup plus élevé.

Les organisations non gouvernementales internationales et les représentants des États qualifient cet attentat de « massacre » en raison des destructions et des pertes en vies humaines qu’il a provoquées.

Quatrième Convention de Genève

Le droit international humanitaire, particulièrement en temps de guerre, est dicté principalement par les Conventions de Genève qu’Israël a ratifiées.

Ses quatre conventions centrales ont été formées par une série de traités conclus entre 1864 et 1949, le premier étant un bouclier pour les malades et les blessés des forces armées.

La Quatrième Convention de Genève, établie en 1949, a été la première à appeler à la protection globale des personnes qui ne participent à aucune hostilité – qu’il s’agisse d’enfants, de patients ou d’hommes adultes en bonne santé.

Un certain nombre de ses articles abordent directement l’importance du soutien médical : l’article 14 stipule que des zones hospitalières et de sécurité doivent en effet être établies pour des groupes tels que les blessés, les malades et les femmes enceintes ; L’article 18 stipule que les hôpitaux civils et leur personnel doivent être protégés.

S’adressant à Al Jazeera, Basel Sourani, responsable international du Centre palestinien pour les droits de l’homme (PCHR), a déclaré que les frappes israéliennes avaient déjà touché des dizaines d’hôpitaux, d’ambulances et d’agents de santé palestiniens.

« Le ciblage des lieux protégés n’est pas quelque chose de nouveau ; toutes les preuves et nos conversations avec des témoins indiquent qu’il s’agit d’une attaque israélienne », a-t-il déclaré.

En vertu du droit international humanitaire, toutes les parties belligérantes ont l'obligation de veiller constamment à épargner la population et les biens civils. Les hôpitaux disposent de protections spéciales. Les attaques illégales commises délibérément ou imprudemment constituent des crimes de guerre.

Protocole additionnel un

En 1977, le premier des trois protocoles additionnels a été adopté dans le cadre des Conventions de Genève.

L’article 12 stipule clairement : « Les unités sanitaires doivent être respectées et protégées à tout moment et ne doivent pas faire l’objet d’attaques. »

Enquêter sur une violation de ce protocole nécessiterait l’activation d’une commission internationale d’établissement des faits – un obstacle juridique pour cet incident puisqu’Israël n’a pas ratifié le Protocole additionnel Un, selon Srinivas Burra, professeur agrégé de droit international humanitaire à l’Université d’Asie du Sud à Delhi.

Conventions de La Haye

Alors que les Conventions de Genève s’adressent aux victimes de la guerre, les Conventions de La Haye traitent de la conduite de la guerre et autorisent la réciprocité envers une partie ennemie.

Mais cela appelle également à la prudence en matière de soins médicaux.

L’article 27 du règlement stipule : « Lors des sièges et des bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, dans la mesure du possible, les bâtiments dédiés aux… hôpitaux et les lieux où sont rassemblés les malades et les blessés. »

Elle repose sur la condition que ces bâtiments ne doivent pas être utilisés à des fins militaires et doivent comporter des signes visibles indiquant la présence du bâtiment, bien qu’elle ne précise pas quels seraient ces signes.

Bien qu’Israël n’ait pas ratifié les règlements de La Haye, ils obligatoire même sur les États qui ne l’ont pas ratifié dans le cadre du droit international coutumier.

Statut de Rome

Le Statut de Rome est un traité qui a créé la Cour pénale internationale (CPI), l’organisme chargé d’enquêter et de poursuivre les violations de la Convention de Genève, telles que les attaques contre hôpitaux et monuments historiques.

Fondé en 1882, l’hôpital arabe al-Ahli est également l’un des plus anciens hôpitaux de Gaza et se trouve à proximité d’une église, qui, selon Sourani, en faisait également un lieu d’abri pour les déplacés pendant l’offensive en cours.

Bien qu’Israël ne reconnaisse pas la CPI, la Palestine la reconnaît, et l’attaque sur le territoire palestinien signifie que la CPI a la compétence pour enquêter et poursuivre les auteurs de l’incident.

Sourani a déclaré que le PCHR essayait d’amener la CPI à accélérer une enquête en cours sur les crimes de guerre présumés israéliens et qu’il était déçu du manque de progrès et de réponse, en particulier par rapport à la manière dont le cas des violations russes en Ukraine a été traité.

« Nous avons appelé la communauté internationale à demander des comptes aux auteurs de ces actes, mais leur silence nous a conduit à cette situation », a déclaré Sourani.

Burra a déclaré à Al Jazeera qu’une déclaration claire du procureur de la CPI, Karim Khan, sur l’attentat à la bombe contre l’hôpital ne dispenserait pas le tribunal de lancer un incident officiel sur l’événement, et que cela servirait davantage un objectif politique que juridique.

Il a déclaré que même si la CPI joue peut-être à un jeu « d’attente et d’observation », l’absence actuelle d’annonce d’enquête était « surprenante » et contrairement aux cas qui se sont produits dans le passé.

« Le silence dans la situation actuelle crée à juste titre une certaine suspicion à l’égard du parquet », a-t-il déclaré.