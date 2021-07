Israël fustigé pour avoir publié des vidéos sur le « piège de la soif » de femmes soldats sexy brandissant des armes à feu après la mort de centaines de personnes dans le conflit à Gaza

ISRAELL a été critiqué pour avoir partagé des vidéos de « piège à soif » de femmes soldats sexy après que des centaines de personnes ont été tuées en le dernier conflit avec Gaza.

Les vidéos publiées sur le compte TikTok des Forces de défense israéliennes, qui compte près de 100 000 abonnés, montrent de jeunes soldats séduisants en train de danser en montrant leurs armes.

L’une des TikTokers, Natalia Fadeevy, qui dit avoir servi comme réserviste de la police militaire de Tsahal pendant trois ans, est devenue virale pour avoir partagé du contenu militaire pro-israélien avec plus d’un million d’adeptes de TikTok.

Dans l’une de ses vidéos, elle accuse les Palestiniens de »truquer les funérailles pour les médias » tandis qu’elle en légende une autre »Quand ils ont essayé de détruire votre nation mais que vous avez fini par avoir l’une des armées les plus puissantes. »

Dans un autre clip, le superbe soldat affirme » J’ai fièrement servi comme officier de police militaire pendant trois ans dans l’armée israélienne, maintenant dis-moi, ai-je l’air de pouvoir faire du mal à des civils innocents ?

»Arrêtez de répandre des mensonges sur Israël, nous avons l’armée la plus morale ! »

Un autre TikToker glam, Yael Deri, qui compte un nombre impressionnant de 1,4 million de followers, se décrit dans sa biographie comme membre du bataillon Ta’oz de l’armée israélienne.

Le TikToker partage souvent des clips de sa synchronisation labiale depuis les points de contrôle militaires.

Rebecca Stein, professeur d’anthropologie culturelle à l’Université Duke et auteur de Digital Militarism: Israel’s Occupation in the Social Media Age a déclaré Pierre roulante que l’unité des médias sociaux de Tsahal avait « beaucoup de contrôle sur le récit ».

»Ils se considéraient comme des pionniers dans le langage des médias sociaux, et c’était important pour eux.

»Il y a une longue histoire en Israël d’iconographie militaire privilégiant la beauté en uniforme comme symbole nationaliste.

« L’armée l’utilise de nouvelles façons pour répondre aux besoins du moment numérique. »

Israël est l’un des rares pays au monde à avoir la conscription pour les femmes de plus de 18 ans, mais seulement si elles sont juives.

Dans le cas des Israéliens druzes et circassiens, seuls les hommes sont enrôlés, tandis que les Arabes sont totalement exemptés, bien qu’ils puissent s’enrôler s’ils le souhaitent.

La durée normale du service militaire obligatoire pour les femmes est de deux ans, les hommes devant servir six mois supplémentaires.

Les vidéos ont été partagées juste après que les violences entre Israël et Gaza aient fait 256 morts à Gaza, dont 128 civils selon l’ONU tandis qu’un total de 13 personnes ont été tuées en Israël.

Les deux parties ont revendiqué la victoire lorsque la bataille de 11 jours s’est terminée après deux semaines et un jour de cessez-le-feu.

Après le cessez-le-feu, Gaza a été touchée par des frappes aériennes qui, selon l’armée israélienne, étaient une réponse au lancement de ballons incendiaires qui ont provoqué des incendies dans des champs dans le sud du pays.

Dans un communiqué publié après le raid, l’armée a déclaré qu’elle était préparée à « tous les scénarios, y compris la reprise des combats », tandis qu’un porte-parole du Hamas a déclaré que les Palestiniens continueraient à poursuivre leur « résistance courageuse et à défendre leurs droits et leurs sites sacrés » à Jérusalem.

Pendant ce temps, le Premier ministre israélien le plus ancien, Benjamin Netanyahu, a été évincé par une nouvelle coalition fragile et Naftali Bennett a été nommé nouveau dirigeant du pays, Naftali Bennett.

