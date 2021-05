ISRAEL a critiqué Bella Hadid pour avoir « préconisé de jeter les juifs à la mer » – après le message « antisémite » du mannequin à ses 42 millions d’adeptes.

Le tweet de @Israel – le compte Twitter officiel de l’État d’Israël disait: «Lorsque des célébrités comme @BellaHadid plaident pour le rejet des Juifs à la mer, elles plaident pour l’élimination de l’État juif».

Hadid a partagé une photo d’un rassemblement il y a quatre ans, exhortant les gens à se rendre compte que «ce n’est pas une question de religion» et que les problèmes «durent depuis des années»[/caption]

Le compte Twitter officiel de l’État d’Israël a condamné l’activisme et les protestations en ligne de Hadid[/caption]

«Cela ne devrait pas être un problème israélo-palestinien. Cela devrait être un problème humain », lit-on.

« Honte à toi. »

Le tweet était accompagné du hashtag #IsraëlUnderAttack et une capture d’écran de Hadid diffusé sur Instagram en direct à partir d’une manifestation à New York, portant une robe traditionnelle, un Keffiyeh et un masque facial.

Hadid, dont le père multimillionnaire Mohamed Hadid, est palestinien, a scandé et a défilé avec la foule quelques heures à peine après être allée sur Instagram pour partager des messages émouvants sur son héritage.

Dans l’un, elle a mis en place une photo du mariage de ses grands-parents à Nazareth en 1941, ainsi qu’une photo de son père enfant avec ses frères et sœurs et sa mère.

Hadid a noté dans la légende qu’ils avaient été «emmenés de leurs maisons en Palestine en 1948, devenant des réfugiés en Syrie, puis au Liban, en Tunisie».

«J’aime ma famille, j’aime mon patrimoine, j’aime la Palestine», a ajouté le jeune homme de 24 ans.

«Je resterai ferme pour garder leur espoir d’une terre meilleure dans mon cœur. Un monde meilleur pour nos peuples et les gens qui les entourent.

«Ils ne pourront jamais effacer notre histoire.»

Son père, Mohamed, a répondu dans les commentaires en disant: «Bien dit. Tu m’as fait pleurer. »

Dans un article précédent, elle a partagé une photo d’un rassemblement il y a quatre ans, exhortant les gens à se rendre compte que «ce n’est pas une question de religion» et que les problèmes «durent depuis des années».

«Il s’agit de la colonisation israélienne, du nettoyage ethnique, de l’occupation militaire et de l’apartheid du peuple palestinien», a-t-elle écrit.

Hadid – qui est la sœur du mannequin de renommée internationale Gigi – a également partagé des clichés de la marche à New York.

«La façon dont mon cœur se sent… être autour de tant de Palestiniens beaux, intelligents, respectueux, aimants, gentils et généreux en un seul endroit», a-t-elle écrit. Cela semble entier. Nous sommes une race rare.

Mais maintenant, elle a été critiquée pour avoir «plaidé pour avoir jeté les Juifs à la mer».

Le multimillionnaire Mohamed Hadid, avec ses filles, Gigi et Bella[/caption]

Instagram / Bella Hadid

Bella Hadid a été aperçue agitant un immense drapeau palestinien lors d’une manifestation en faveur de la patrie de sa famille à New York[/caption]

La référence a été faite en relation avec le chant que l’on peut entendre dans la vidéo: «Palestine libre et libre» et «Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre».

Israël a tweeté dans son propre fil, sous l’image de Hadid, pour expliquer le sens supposé du chant.

«Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas,« du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », est une expression utilisée par ceux qui appellent à l’élimination d’Israël (du fleuve à la mer…)» le tweet lu.

Plus tôt dans la semaine, Hadid a été critiqué pour avoir publié un graphique déclarant qu’Israël n’était pas un pays.

La série de dessins animés appelant Israël «occupants et Palestiniens« opprimés », selon le Daily Mail.

Le mannequin, qui compte près de 42 millions de followers sur la plateforme, a été rapidement accusé d’antisémitisme.

Sa sœur Gigi a aimé le message, agissant pour augmenter la diffusion du message.

Il vient comme le Conflit israélo-palestinien s’intensifie avec des frappes aériennes sanglantes.

La querelle a grondé pendant des décennies, après avoir commencé sur un différend entre la terre et les frontières.

Mais ce mois-ci a été le théâtre de certaines des pires violences à Jérusalem depuis des années, alors que les tensions bouillonnantes se multiplient.

Des centaines de personnes dans la bande de Gaza ont été blessées alors que plus de 100 citoyens, dont des enfants, ont été tués dans les frappes aériennes.

Une grande partie des troubles provient de l’effort légal de longue date des groupes de colons juifs pour expulser plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem.

Une décision d’un tribunal inférieur plus tôt cette année soutenant la revendication vieille de plusieurs décennies des colons a exaspéré les Palestiniens.

Une audience de la Cour suprême sur un appel palestinien avait été fixée le 10 mai et risquait d’exacerber les tensions.

En peu de temps, une grande partie de la tension politique s’est transformée en violence dans les rues avec des roquettes tirées des deux côtés.

Les combats se sont intensifiés après le bombardement de Gaza, la région ayant été touchée par 1 000 missiles.

Une boule de feu est vue de loin après une frappe aérienne israélienne sur la ville de Gaza ces derniers jours[/caption]

La querelle dure depuis des décennies, après avoir commencé sur un différend entre la terre et les frontières[/caption]

Auparavant, Israël utilisait un faux tweet d’une invasion terrestre à Gaza pour inciter les fanatiques du Hamas à fuir à l’intérieur de leur réseau de tunnels, selon les rapports.

Plus tôt dans la journée, les frappes aériennes israéliennes auraient détruit les maisons de neuf dirigeants du Hamas, des magasins d’armes et un réseau de tunnels terroristes en seulement 20 minutes.

L’armée de l’air israélienne affirme que les frappes de ce matin ont tué Hussam Abu Harbid, le commandant de la division nord du Jihad islamique palestinien.

Harbid était responsable d’attaques à la roquette contre Israël – y compris celles lancées la semaine dernière, selon l’armée de l’air israélienne.

Il était commandant du JIP depuis environ 15 ans.

Tsahal a partagé une vidéo montrant le moment où ils ont lancé une frappe contre Harbid.

Ils ont tweeté: «C’est le moment où nous avons ciblé le commandant de la division nord du Jihad islamique à Gaza, Hussam Abu Harbid.

«En tant que commandant du Jihad islamique pendant 15 ans, il a été à l’origine des lancements de roquettes, des tirs et des attaques de missiles antichar contre Israël.

«Il ne commettra plus d’attaques terroristes.»

Pendant la nuit, 54 jets israéliens ont largué des bombes sur 35 cibles à Gaza en seulement 20 minutes.

Les forces de défense israéliennes ont déclaré que les frappes aériennes avaient touché environ 14 kilomètres de tunnels utilisés par le Hamas – appelés «le métro» – ainsi que les maisons des principaux commandants du Hamas, qui étaient également utilisées pour stocker des armes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les frappes aériennes se poursuivraient aussi longtemps qu’elles seraient nécessaires.





Le dernier cycle de combats – le pire depuis la guerre de Gaza en 2014 – a tué des dizaines de personnes, dont des dizaines d’enfants.

Le Hamas et d’autres groupes militants ont tiré des milliers de roquettes sur Israël depuis lundi, lorsque les tensions autour d’un lieu saint en pointe à Jérusalem et la menace d’expulsion de dizaines de familles palestiniennes se sont intensifiées.

Israël a mené des centaines de frappes aériennes à travers le territoire appauvri et bloqué, qui abrite plus de deux millions de Palestiniens, et a détruit un certain nombre de gratte-ciel.

Les musulmans iraniens organisent un rassemblement sur la place Palestine de Téhéran pour soutenir les Palestiniens après avoir célébré la prière de l’Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois sacré islamique du Ramadan[/caption]

Des manifestants manifestent contre Israël et les États-Unis lors d’une manifestation en solidarité avec les Palestiniens, à Karameh, près de la frontière palestinienne[/caption]