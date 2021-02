Le président américain Joe Biden n’a pas encore appelé son homologue israélien – Getty / Getty

L’ancien envoyé d’Israël auprès de l’ONU a envoyé jeudi un tweet de mauvaise humeur à Joe Biden, qui l’a imploré de téléphoner à leur Premier ministre, alors que le président américain semblait donner l’épaule froide à son partenaire de sécurité le plus proche au Moyen-Orient.

Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, n’a pas encore reçu d’appel téléphonique personnel de M. Biden, qui s’est déjà entretenu avec des dirigeants britanniques, français et allemands, entre autres.

Danny Danon, l’ancien représentant permanent d’Israël auprès des Nations Unies, a envoyé un tweet au président américain avec un numéro de téléphone pour le bureau de M. Netanyahu en plaidant pour que la Maison Blanche décroche le téléphone.

« Serait-il temps maintenant d’appeler le leader de l ‘#Israël, le plus proche allié des Etats-Unis? » Danny Danon a demandé au président Biden dans le tweet, après avoir énuméré les pays dont les dirigeants avaient déjà reçu un appel téléphonique, y compris la Grande-Bretagne.

Depuis son entrée en fonction, M. Biden s’est entretenu avec des dirigeants au Canada, au Mexique, en Inde, en France et en Allemagne, mais n’a pas encore appelé M. Netanyahu, qui avait en revanche une relation extrêmement chaleureuse avec l’ancien président Donald Trump.

C’est M. Trump qui a ravi le Premier ministre israélien en déplaçant l’ambassade américaine à Jérusalem et en déclarant que le territoire contesté du plateau du Golan – revendiqué par la Syrie – était le sol israélien. En signe de gratitude, une colonie israélienne dans le Golan a depuis été rebaptisée «Trump Heights».

L’approche de «pression maximale» de M. Trump concernant les sanctions contre le régime iranien et son retrait de l’accord nucléaire iranien ont également été bien accueillis par les responsables israéliens.

Mais M. Biden, qui s’est dit opposé à l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et a repris le financement de l’aide aux Palestiniens, devrait être beaucoup moins amical envers M. Netanyahu.

Les analystes israéliens ont déclaré que le silence de M. Biden envoyait un message clair indiquant qu’il désapprouvait une série de mesures controversées prises par Israël entre sa victoire électorale et son investiture.

Il s’agit notamment de l’assassinat présumé d’un éminent scientifique nucléaire iranien, de diverses frappes aériennes contre les forces pro-iraniennes en Syrie et des plans d’extension des colonies à Jérusalem-Est et en Cisjordanie.

Israël et le gouvernement américain sous M. Trump considéraient l’Iran comme un ennemi mortel et une menace nucléaire potentiellement catastrophique, tandis que M. Biden a adopté une approche plus circonspecte du régime.

Les responsables israéliens se disent préoccupés par le fait que M. Biden « retombe » dans les politiques étrangères de l’ère Obama, comme l’accord sur le nucléaire, qui, selon eux, compromettra la sécurité de la région.

Le Dr Dahlia Scheindlin, analyste politique et sondeur israélien, a déclaré que l’absence d’appel téléphonique pour M. Netanyahu était également une sorte de jeu de pouvoir de la part de l’administration Biden.

Après que le gouvernement israélien ait lancé plusieurs appels vocaux à M. Biden au sujet de la menace de l’Iran, elle a déclaré: « Biden répond maintenant en disant – je vous ai entendu. Maintenant, écoutez mon silence. Vous m’attendez. [to call] maintenant. »

Elle a ajouté: « Il appellera assez tôt, mais de [the Israeli government’s perspective] il n’est jamais trop tôt pour jeter les bases de l’appel de cette administration hostile à Israël. De cette façon, ils peuvent dire: «Vous voyez? Il était hostile depuis le début ».»

Danielle Pletka, analyste de la politique étrangère au sein du groupe de réflexion conservateur American Enterprise Institute, a déclaré que M. Biden pourrait en venir à regretter son silence.

« On ne sait pas pourquoi le président Biden voudrait signaler à tous les ennemis d’Israël que les États-Unis ne sont pas du côté de notre allié le plus important au Moyen-Orient », a-t-elle déclaré au Times of Israel, condamnant son « bizarre, inapproprié, immature, « conduite.

Même si l’absence d’appel téléphonique annonce une relation tendue entre l’Amérique et Israël, ils devront encore se coordonner sur les questions de sécurité.

En plus de la menace nucléaire iranienne, M. Biden est sous pression pour faire face à l’influence croissante de l’Iran en Irak et au Yémen ainsi qu’à la présence militaire de la Russie en Syrie.