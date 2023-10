Les forces israéliennes, soutenues par des avions de combat et des drones, ont mené un deuxième raid terrestre sur Gaza en autant de jours et ont frappé des cibles à la périphérie de la ville de Gaza, a annoncé vendredi l’armée, alors qu’elle se prépare à une invasion terrestre largement attendue du territoire dirigé par le Hamas. .

L’armée israélienne a déclaré que les forces terrestres avaient lancé des raids à l’intérieur de Gaza, frappant des dizaines de cibles militantes au cours des dernières 24 heures. Il a indiqué que des avions et de l’artillerie avaient bombardé des cibles à Shijaiyah, un quartier situé à la périphérie de la ville de Gaza.

L’armée a déclaré que les soldats avaient quitté le territoire sans subir de pertes.

Êtes-vous au Moyen-Orient et touché par la guerre entre Israël et le Hamas ? Nous voulons connaître votre expérience. Envoyez un courriel à [email protected].

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré que les raids permettent aux forces de « découvrir l’ennemi », de tuer des militants et de retirer les explosifs et les rampes de lancement. L’objectif est de “préparer le terrain pour les prochaines étapes de la guerre”, a-t-il ajouté.

Les Palestiniens blessés lors des raids aériens israéliens arrivent vendredi à l’hôpital médical Nasser. (Ahmad Hasaballah/Getty Images)

La prochaine étape est une offensive terrestre qui “prendra beaucoup de temps”, a déclaré vendredi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant à un petit groupe de journalistes étrangers. Gallant a déclaré que l’invasion terrestre impliquerait d’importantes forces, soutenues par des frappes aériennes, et qu’elle serait suivie d’une troisième phase de combats de moindre intensité, à mesure qu’Israël détruirait les « poches de résistance ».

Le nombre de morts palestiniens a dépassé les 7 300 alors qu’Israël a mené des vagues de frappes aériennes dévastatrices en réponse à l’attaque du Hamas. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, qui suit le bilan, a publié jeudi une liste détaillée de noms et de numéros d’identification, pour contrer les suggestions du président américain Joe Biden et d’autres selon lesquelles il gonflait le nombre de victimes.

Les frappes aériennes ont rasé des quartiers entiers, provoquant un niveau de morts et de destructions jamais vu lors des quatre dernières guerres entre Israël et le Hamas. Plus d’un million de personnes ont fui leurs maisons, nombre d’entre elles obéissant aux ordres israéliens d’évacuer vers le sud, malgré la poursuite des frappes israéliennes sur le territoire bouclé.

REGARDER | Les roquettes de Gaza continuent de frapper Israël : Les roquettes du Hamas continuent de percer les défenses israéliennes malgré les frappes aériennes Vidéo en vedetteMalgré la campagne continue de frappes aériennes dévastatrices d’Israël ciblant des militants qui, selon le Hamas, ont tué plus de 7 000 personnes, les roquettes continuent de détruire des zones aussi éloignées que Tel Aviv. Les chars israéliens se sont aventurés dans Gaza pour une brève incursion dans la nuit de mercredi, qui, selon Israël, était en préparation pour la prochaine phase de la guerre.

Plus de 1 400 personnes en Israël, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de l’attaque initiale du Hamas, dont plusieurs Canadiens. Le Hamas détient au moins 229 prisonniers à l’intérieur de Gaza, selon Israël, dont des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Les militants palestiniens ont tiré des milliers de roquettes sur Israël depuis le début de la guerre.

Par ailleurs, les médias officiels égyptiens ont rapporté que six personnes avaient été blessées lorsqu’une roquette s’est abattue sur un bâtiment médical dans la ville de Taba, à la frontière avec Israël. On ne sait pas immédiatement qui a tiré le projectile.

Hagari, d’Israël, a déclaré qu'”une menace aérienne a été identifiée dans la région de la mer Rouge”, qui semble être à l’origine de l’explosion en Égypte. Il a déclaré que des avions de combat avaient été envoyés dans la région et qu’Israël, l’Égypte et les États-Unis renforçaient leurs défenses dans la région.

REGARDER | De plus en plus d’Israéliens achètent des armes après l’attaque du Hamas : Les colons israéliens de Cisjordanie occupée s’arment Vidéo en vedetteLes colons israéliens de Cisjordanie occupée et d’autres Israéliens s’arment sous les encouragements du gouvernement à la suite des attaques du 7 octobre. Et cela soulève des inquiétudes quant à savoir si cette pratique protégera des vies ou dégénèrera en davantage de violence.

Israël a également déclaré avoir tué un commandant de la branche militaire du groupe militant du Jihad islamique lors d’un raid nocturne en Cisjordanie. Les forces israéliennes ont déclaré avoir riposté par des tirs réels lorsque les assaillants ont lancé des engins explosifs et tiré sur les soldats.

Quatre Palestiniens sont morts dans ces raids, ont indiqué des responsables de Cisjordanie.

L’ONU vote une résolution sur le cessez-le-feu

Alors que le sort des civils palestiniens devient de plus en plus désespéré, la question des pauses humanitaires ou des accords de cessez-le-feu dans l’enclave côtière dirigée par le Hamas sera soumise vendredi aux 193 membres de l’Assemblée générale de l’ONU dans un projet de résolution soumis par les États arabes appelant à un cessez-le-feu.

Contrairement au Conseil de sécurité où les résolutions sur l’aide à Gaza ont échoué cette semaine, aucun pays ne détient de veto à l’Assemblée générale. Les résolutions ne sont pas contraignantes, mais elles ont un poids politique.

Lors d’une réunion de l’ONU sur Gaza jeudi, l’ambassadeur d’Israël Gilad Erdan a déclaré devant l’organisation mondiale composée de 193 membres : “Un cessez-le-feu signifie donner au Hamas le temps de se réarmer, afin qu’il puisse nous massacrer à nouveau.”

“Il ne s’agit pas d’une guerre contre les Palestiniens. Israël est en guerre contre l’organisation terroriste génocidaire djihadiste Hamas”, a-t-il ajouté.

Mais Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, a déclaré que 70 pour cent des personnes tuées à Gaza étaient des enfants et des femmes.

“Est-ce la guerre que certains d’entre vous défendent ? Cette guerre peut-elle être défendue ? Ce sont des crimes. C’est de la barbarie”, a-t-il déclaré.

On estime que plus de 613 000 personnes se sont retrouvées sans abri suite au bombardement israélien de Gaza et ont été hébergées par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA.

La même agence a déclaré qu’elle pourrait manquer de carburant d’ici quelques jours. L’unique centrale électrique de Gaza a été fermée faute de carburant quelques jours après le début de la guerre, et Israël a interdit toute livraison de carburant, affirmant qu’il pensait que le Hamas le volerait à des fins militaires.

“Le siège signifie que la nourriture, l’eau et le carburant – des produits de base – sont utilisés pour punir collectivement plus de deux millions de personnes, parmi lesquelles une majorité d’enfants et de femmes”, a déclaré Philippe Lazzarini, directeur de l’UNRWA, aux journalistes.

REGARDER | Refuser de la nourriture et de l’aide équivaut à un crime contre l’humanité : rapporteur de l’ONU : Le rapporteur de l’ONU affirme que les Palestiniens sont collectivement punis pour les crimes du Hamas Vidéo en vedette“A quoi ça sert de bombarder une population entière… dont la moitié sont des enfants ?” a déclaré Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens. Albanese affirme qu’Israël commet non seulement des crimes de guerre contre les Palestiniens, mais aussi des crimes contre l’humanité.

Gallant a déclaré qu’Israël pensait que le Hamas confisquerait tout carburant entrant. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que le Hamas utilise des générateurs pour pomper de l’air dans ses centaines de kilomètres de tunnels, qui proviennent de zones civiles.

“Pour l’air, ils ont besoin de pétrole. Pour le pétrole, ils ont besoin de nous”, a-t-il déclaré.

Lynne Hastings, coordinatrice de l’aide de l’ONU pour les territoires palestiniens, a refusé de commenter les remarques de Gallant, affirmant que “nous ne savons pas ce que le Hamas a ou n’a pas”.

“Nous apportons du carburant à Gaza en coordination avec le gouvernement israélien depuis des décennies. Nous savons que le carburant est un produit à haut risque et nous travaillons avec les Israéliens pour nous assurer que ce que nous utiliserons pour nos opérations se fera en toute sécurité”, a-t-il ajouté. ” dit-elle.

Une équipe médicale et 10 camions humanitaires sont entrés dans la bande de Gaza vendredi via le passage de Rafah avec l’Egypte, transportant de l’eau, de la nourriture et des médicaments, a déclaré à Reuters un responsable palestinien des frontières.